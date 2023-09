Mot de passe Waterbird : compte à rebours sur l'America's Cup

Des foilers qui volent sur l'eau - en résumé : Les avions aux pieds mouillés représentent la réinvention de la voile. Certes, les bases de cette technique sont connues. Mais la classe AC75, incroyablement rapide, fait passer le tout à un niveau supérieur. Littéralement. Les fusées Foiling - vitesse de pointe : près de 50 nœuds (90 km/h) avec un vent de 40 km/h - n'ont plus grand chose à voir avec les voiliers traditionnels. La nouvelle génération de bateaux a des bras de foil pliables de chaque côté de la coque et renonce à la quille - la lourde colonne vertébrale de la coque, située sous l'eau, qui maintient normalement le bateau à la verticale et l'équilibre. Résultat : les AC75 sont loin d'être stables et basculent facilement dès que la vitesse devient trop faible - un peu comme un vélo.

Mais lors de la 2021 Cup, il est vite apparu que le concept fonctionnait. Mieux encore : la voile a maintenant plus en commun avec la Formule 1 qu'avec les régates de yachts à l'ancienne. Et Team New Zealand le maîtrise si bien qu'en 2024, à Barcelone, l'équipe pourra défendre pour la deuxième fois le titre qu'elle a remporté en 2017 aux Bermudes. Le bateau utilisé est presque le même que la dernière fois. Avec une petite différence : il est encore plus rapide.

