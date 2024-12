BLANC COMME UN VOLCAN

Un vent rugissant enveloppe le volcan enneigé et me mord le visage. J’ai l’impression qu’un brouillard glacial m’enveloppe. Chaque mouvement fait souffrir un peu plus mes muscles faciaux ; ma barbe et mes cils se changent en glaçons. Les nuages au-dessus de nos têtes réduisent la visibilité à quelques mètres. Mes compagnons, Rowan Brandreth et Mauri Marassi, et moi grimpons la paroi ouest de l’Asahi-dake. Il nous reste encore plusieurs heures de marche avant d’atteindre le sommet conique du volcan, point culminant d’Hokkaido à 2 291 mètres. Nous avons déjà enfilé nos vêtements les plus chauds. Notre ultime protection contre la morsure du froid est de continuer d’avancer, encore et encore.