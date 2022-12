« Mais qu’est-ce qu’elle fabrique ? » Cette question, Pamelia Stickney l’entend souvent lorsqu’elle joue du thérémine. Difficile en effet, pour les non-initiés, de savoir comment l’artiste parvient à extraire des notes, en faisant simplement danser ses mains au-dessus d’un objet qui ressemble à un poste de radio pourvu de deux antennes, l’une verticale, l’autre en forme de boucle, horizontale. Pourtant, il s’agit bien d’un instrument de musique : inventé il y a plus d’un siècle, le thérémine fut même le premier instrument de musique électronique au monde ! Son principe est aussi simple que bluffant : les antennes émettent des ondes magné- tiques que l’on va « sculpter » avec ses mains. La main droite contrôle l’amplitude des sons et la gauche le volume. Dépourvu de tout repère tac- tile ou visuel et se jouant sans aucun contact physique, le thérémine s’apprivoise difficilement: «C’est comme si j’essayais d’avancer sur un fil, les yeux fermés, tout en utilisant mes autres sens pour rester en équilibre », explique la musicienne – un exercice de funambulisme qui demande, selon elle, une certaine prise de risque.

Good Vibrations

Pamelia Stickney fait partie des plus grandes virtuoses du thérémine dans le monde – un titre que cette Américaine de 46 ans tend à rejeter, par modestie : « Je n’aime pas me vanter. Je sais juste que cet instrument me permet de faire des trucs qui n’ont jamais été faits auparavant. »

Évoquant tour à tour le chant humain, la scie musicale ou les plaintes stridentes d’un violon, cet instrument a vite été adopté par les musicien·ne·s avides d’originalité ou de sons angoissants. De Hitchcock aux Beach Boys en passant par Nine Inch Nails, le thérémine continue de séduire les groupes d’avant-garde, comme celui que Pamelia Stickney a formé avec Chris Janka et Mark Holub : Blueblut, connu pour ses mix improbables alliant musique népalaise et compositions de Beethoven.

C’est dans les années 90, en regardant le documentaire de Steven Martin, Theremin – An Electronic Odyssey, que Pamelia découvre l’objet qui va changer sa vie : « J’ai tout de suite su que je devais l’essayer ! » Invention du physicien russe Lev Termen, plus connu sous le nom de Léon Thérémine, l’instrument à ondes électromagnétiques passe à la postérité grâce à la violoniste Clara Rockmore, qui reste la plus grande inspiration de Pamelia : « J’ai été impressionnée par le son magnifique de cet instrument et j’ai voulu l’imiter. Son jeu m’a profondément marquée. » Elle réussit même à rencontrer Clara Rockmore juste avant sa mort en 1998. « Tu as ce petit quelque chose », lui glisse l’artiste – le plus beau des compliments.

Odyssée musicale

Le parcours artistique de Pamelia Stickney ressemble lui aussi à une odyssée musicale : passionnée de musique dès son plus jeune âge, elle découvre tour à tour le piano, le violon et l’alto, puis la flûte et le violoncelle. « Je jouais du Bach et du Mozart, mais j’ai commencé à m’en- nuyer », dit-elle en riant. Après avoir longtemps joué de la contrebasse dans le groupe Geggy Tah, produit par Luaka Bop – le label créé par David Byrne, des Talking Heads – elle devient théréministe à l’âge de 23 ans, notamment pour couvrir les basses, d’où son surnom de « Walking Bass », qui lui est donné à ses débuts. L’instrument est alors fabriqué par l’entreprise Moog, fondée par l’inventeur du synthétiseur électronique Robert Moog : une collaboration qui dure puisque l’artiste continue de conseiller la marque pour améliorer le thérémine.

Rendez-vous avec Lou

Évidemment, un tel talent ne pouvait passer inaperçu : en vingt ans de carrière, la théréministe a multiplié les collaborations fructueuses – Yoko Ono et son fils Sean Lennon, Grace Jones, Sébastien Tellier et bien d’autres. Lorsque Lou Reed l’invite un jour à dîner avec lui, elle ne sait rien de lui : « Je me doutais bien qu’il était connu, mais j’ignorais à quel point. » Elle en parle alors à son petit ami : « Il a pété les plombs !

“Tu n’as jamais entendu parler du Velvet Underground ?!” » Lou Reed la fait venir à la célèbre émission Satur- day Night Live, où elle joue pour des millions de téléspectateur·rice·s. Le destin l’a finalement menée jusqu’à Vienne, où elle vit depuis 2009. Si la capitale autrichienne semblait beau- coup trop « provinciale » pour l’artiste rebelle qu’elle était avant, Pamelia Stickney apprécie aujourd’hui le calme de sa nouvelle vie : « J’ai envie de me dépasser d’une manière plus saine et de chercher l’inspiration là où je m’y attends le moins. »

Infos et dates de tournée sur : pamelia.weebly.com