Rick Astley : renaissance de l'icône pop des années 80

Alors qu’il travaillait comme homme à tout faire chez Stock Aitken Waterman (SAW), le producteur de tubes des années 80, l’adolescent Rick Astley n’avait aucune idée de la célébrité qui l’attendait. C’est alors qu’est arrivé Never Gonna Give You Up, son premier titre, en 1987, qui allait devenir numéro un dans 25 pays et propulser l’ancien enfant de chœur vers une célébrité fulgurante.

Alors qu’il travaillait comme homme à tout faire chez Stock Aitken Waterman (SAW), le producteur de tubes des années 80, l’adolescent Rick Astley n’avait aucune idée de la célébrité qui l’attendait. C’est alors qu’est arrivé Never Gonna Give You Up, son premier titre, en 1987, qui allait devenir numéro un dans 25 pays et propulser l’ancien enfant de chœur vers une célébrité fulgurante.

Alors qu’il travaillait comme homme à tout faire chez Stock Aitken Waterman (SAW), le producteur de tubes des années 80, l’adolescent Rick Astley n’avait aucune idée de la célébrité qui l’attendait. C’est alors qu’est arrivé Never Gonna Give You Up, son premier titre, en 1987, qui allait devenir numéro un dans 25 pays et propulser l’ancien enfant de chœur vers une célébrité fulgurante.