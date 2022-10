Rencontre avec Olivia Wilde : Harry Styles plus qu'un partenaire

Je me suis énormément inspirée du théâtre, de l’art et de la littérature de ce pays. J’adore les textes d’Oscar Wilde et de Samuel Beckett, et cette idée de pouvoir discuter des penchants les plus destructeurs de l’humanité avec une certaine dose d’humour. Quant à cet aspect très dur de ma personnalité, qui m’aide à surmonter tant de choses dans la vie, il est lui aussi directement lié à mes racines irlandaises.