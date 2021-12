Cool Runnings : Les essentiels pour courir en hiver

Quand les journées sont courtes et que le fond de l’air est froid, l’envie d’aller courir se fait discrète. Mais si vous ne voulez pas repartir de zéro au printemps, ne renoncez pas à une course régulière, surtout lorsque les températures descendent en dessous de zéro. Se prendre en main pour sortir de sa zone de confort est probablement le plus grand défi : « Quand j’en ai l’occasion, j’aime aller courir à deux, concède Judith. Si je sais que mon partenaire se prépare aussi, je me motive plus facilement. »

Quand les journées sont courtes et que le fond de l’air est froid, l’envie d’aller courir se fait discrète. Mais si vous ne voulez pas repartir de zéro au printemps, ne renoncez pas à une course régulière, surtout lorsque les températures descendent en dessous de zéro. Se prendre en main pour sortir de sa zone de confort est probablement le plus grand défi : « Quand j’en ai l’occasion, j’aime aller courir à deux, concède Judith. Si je sais que mon partenaire se prépare aussi, je me motive plus facilement. »

