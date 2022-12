Et maintenant... sans rien : à mi-chemin entre l’ordre et la proposition polie, la consigne du photographe est lancée comme une invitation à tester Julian Zigerli, à voir jusqu’où il peut aller. Debout dans son atelier zurichois, notre hôte s’exécute avec une visible décontraction, et pose fièrement devant la caméra, simplement « vêtu » d’une longue écharpe en feuilles de laurier et de gros chaussons rouges. Après la séance, l’intéressé explique son choix : « Cette écharpe est heureusement assez grande, elle donne fière allure. Sur le coup, je me suis dit que ça allait le faire. »

« Le corps n’a pas besoin de vêtements pour être beau. » © Philipp Mueller

Effectivement, ça le fait. D’ailleurs, cette phrase décrit parfaitement le parcours, le caractère et la mode de Julian Zigerli, qui aborde les défis de l’existence comme un éternel gamin : sans prise de tête et sans hésitation, avec la nonchalance et l’optimisme des gens qui croient en eux... et en la vie. Ce n’est pas pour rien que ses ami·e·s l’appellent « Susi Sorglos », du nom de cette jeune femme joyeuse et ingénue chantée par Otto Waalkes : car il en faut, de l’optimisme, quand on décide de fonder sa propre ligne de vêtements unisexes, juste après la fin de ses études – dans un pays connu pour son conformisme vestimentaire et qui préfère à l’originalité une certaine élégance intemporelle mais un peu fade : la Suisse, son pays natal. Un choix qui, entre-temps, s’est avéré judicieux : la preuve qu’on peut suivre ses envies et tomber juste.

Smile harder, la devise qui orne son atelier à Zurich. © Philipp Mueller What else? © Philipp Mueller

C’est un Zigerli, ça ?

Aujourd’hui, Julian Zigerli fait partie des designeur· euse·s suisses les mieux cotés à l’international : il a ouvert une première boutique en 2018 dans le centre-ville de Zurich et vend les créations de sa mode partout dans le monde, grâce à sa boutique en ligne. Ses collaborations avec des artistes de renom sont nombreuses, comme celle avec l’artiste allemande Katharina Grosse, une graffeuse qui a notamment exposé au Centre Pompidou à Paris : ses graffes colorés, travaillés à la bombe, ont ainsi été intégrés dans une des collections du designeur suisse.

Des créations en couleurs et avec des motifs qui regorgent de surprises. © Philipp Mueller

En plus de son label, Zigerli donne parfois des cours à l’université des arts à Berlin et travaille sur des projets parallèles, comme cette ligne de linge de maison qu’il a créée dernièrement pour une autre marque. Et si sa propre équipe ne compte encore que quatre employé·e·s, sa réputation dépasse largement les frontières de la Suisse. Plus qu’un nom, Zigerli est devenu une griffe, un style reconnaissable entre tous. Manifestement, ça fait beaucoup rire l’intéressé : « C’est un Zigerli, ça ? – Pas mal du tout ! » mime-t-il en tripotant la chaîne qu’il porte autour du cou, sur laquelle on peut lire les lettres O-K-A-Y. Ses collections de bijoux font également fureur : des smileys, des petits cœurs et des palmiers, mais aussi de jolies boucles d’oreilles en forme de seins – qui ressemblent de loin à des cerises – ou d’organes masculins, ces dernières étant vendues sous le nom de « Sausage Ear Stud », histoire d’entretenir l’ambiguïté. On l’aura compris : Julian Zigerli ne se prend pas trop au sérieux, et c’est tant mieux.

Sur le profil Instagram de votre marque, vous jouez souvent avec la nudité, avec des pièces qui reprennent notamment l’anatomie masculine ou féminine. C’est bon pour les affaires, la provocation ? N’est-ce pas difficile d’arriver à la banque pour demander un crédit en montrant des créations parfois un peu... osées ? Julian Zigerli: (rires) Je ne suis pas obligé de montrer ces pièces-là, il y en a heureusement plein d’autres ! Mais je tiens à dire que je ne cherche absolument pas à provoquer. Ce que je veux, c’est au contraire décomplexer notre rapport au corps humain, qu’on le considère comme quelque chose qui va de soi. Mon métier, c’est de faire des fringues, évidemment, mais le corps humain n’a pas besoin de vêtements pour être beau. J’aime jouer avec cette idée, même si c’est un jeu que l’on ne reconnaît pas toujours au premier coup d’œil. Dans la collection actuelle, il y a par exemple ces motifs de découpe aux ciseaux, qui font allusion à l’artisanat suisse traditionnel. Quand on les regarde de plus près, on y voit des petites chèvres, des smileys, des palmiers et des gens qui se promènent... Sauf que ces gens-là sont à poil. Là encore, il faut vraiment avoir le nez dessus pour voir les détails de leur anatomie. J’adore ce genre de clins d’œil.

On peut dire que Julian Zigerli assume totalement son côté ambigu et inclassable : s’il s’est fait un nom dans la mode de luxe, avec des prix qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses, il n’en demeure pas moins attaché à ses racines. Son dernier défilé, il l’a d’ailleurs organisé directement chez lui, dans son lotissement à Zurich, en dessinant le podium par terre, à la craie. Les journalistes se sont retrouvé·e·s perdu·e·s au milieu de personnes retraitées, d’ados et d’autres gens du coin qui n’avaient jamais assisté à un défilé de mode. Sa petite sœur, née avec un handicap mental, a régulièrement joué la mannequin pour lui, dans le passé. Et quand il ne peut pas venir aider à la boutique, comme il en a l’habitude tous les samedis, c’est son père qui le remplace, un ancien pilote militaire. Ce n’est pas un pro de la mode, mais « il fait ça avec une telle nonchalance que les gens l’adorent. » Julian a compris dès l’enfance qu’il avait une affinité avec les formes et les couleurs, et que ses goûts personnels étaient en dehors des clous : « Je portais un pull rose avec d’horribles motifs dessus, et je l’adorais.

Les amis de Julian Zigerli l'appellent parfois "Susi Sorglos". © Philipp Mueller

Tout le monde le trouvait horrible. Tout le monde sauf moi.» Pourtant, quand on lui demande quel est son plus grand talent, sa réponse surprend : au lieu de parler de mode, il nous explique que c’est grâce à son côté « ça-va-le-faire » qu’il a été capable de s’attirer les bonnes personnes. «C’est pour cette raison que j’ai osé réaliser mon rêve en créant ma propre marque. Même mes profs à l’université me disaient que j’avais un bon feeling avec les gens. Ce qui me réussit, c’est de savoir m’entourer des gens qu’il faut, de les embarquer dans mon délire. » Et l’enfant terrible de la mode suisse ajoute en riant : « En fait, je crois que je suis plutôt quelqu’un de sympathique. »

Sourire à la vie

Un sens du compliment qui pourrait sembler arrogant mais qui, chez lui, sonne parfaitement juste : oui, c’est quelqu’un de sympathique, mais aussi quelqu’un de vrai, quelqu’un capable de lâcher des phrases comme « les meilleures idées me viennent parfois quand j’ai la gueule de bois ». Quelqu’un qui n’essaie pas de paraître cool et qui a décidé de ne jamais se prendre la tête : c’est pour ça qu’il a fait imprimer des sacs avec sa devise préférée « Smile harder », qu’il a longtemps gardé un petit cœur sur son logo, et qu’il utilise tout le temps le « nous » quand il parle de sa boîte – même s’il en est la tête pensante et le premier responsable. Le sens de l’équipe couplé d’un indécrottable optimisme : deux qualités en or qui lui ont bien été utiles pendant la pandémie. « Au début, on ne savait pas trop quoi faire.

Julian Zigerli a commencé très tôt à se démarquer avec son look. © Philipp Mueller « Enfant, j’avais un pull rose que j’adorais. Tout le monde le trouvait horrible. Sauf moi. »

On a arrêté la collection en cours, et même si on avait toujours la boutique en ligne, on savait que ce n’était pas le moment où les gens allaient mettre 300 CHF dans une chemise que personne n’allait voir. C’était donc important de lâcher prise, de se dire : “On utilise le temps libre qu’on a maintenant pour ranger tout l’atelier pendant deux semaines et on voit ce qui se passe.” Parce qu’on n’avait jamais fait de pause jusque-là. » Ce qui s’est passé ? Des tas d’idées sont venues pendant ces deux semaines de rangement – comme utiliser les restes des tissus pour faire des housses de coussin et de couette, des masques. Ou décider de se concentrer sur une seule collection par an en la dévoilant sur l’année petit à petit, en dehors de la Fashion Week.

Une veste-poncho qui se transforme en sac. Il fallait y penser. © Philipp Mueller

Des idées qui se sont avérées payantes. Pour- quoi ? Peut-être parce qu’il a de la chance. Mais c’est surtout parce qu’il s’écoute et qu’il se fait confiance. « Pour réaliser un projet, on a besoin de croire en soi et en ses capacités, parce qu’on sera souvent obligé à douter de ce qu’on fait. Quand on a la certitude qu’on peut se fier à son ressenti, on est capable de déplacer des montagnes. » Sans oublier le fait de ne pas tout prendre au sérieux : « Mes créations, je n’y suis pas vraiment attaché émotionnellement : même si je les aime toutes, je me dis que j’ai trop de bébés pour en préférer un, parce qu’au fond, ce ne sont que des fringues. Ce qui est intéressant, c’est juste- ment de les concevoir. »

Julian Zigerli est un optimiste avoué. © Philipp Mueller

La boutique de Julian Zigerli est à Zurich, Rindermarkt 14. Toutes les collections et les accessoires sont en vente en ligne : julianzigerli.com