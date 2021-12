Netflix lui a dédié un film documentaire (

). Il est le plus talentueux des alpinistes de l’extrême du moment. En 2019, il établit un record qui perdurera : le Népalais Nirmal « Nims » Purja,

a gravi, en l’espace de six mois et six jours, les quatorze sommets de plus de 8 000 mètres, terrassant à cette occasion le record du Coréen Kim Chang-ho datant de 2013, qui était de sept ans et dix mois. Ce qui représente l’objectif d’une vie entière pour certains ne constitue pour Nims qu’une gentille escapade le temps d’un week-end : l’ancien soldat d’élite de la Royal Navy britannique (qui a, entre-temps, été anobli par la Reine) a conquis l’Everest (8 848 m), le Lhotse voisin (8 516 m) et le Makalu (8 463 m) en seulement 48 heures et 30 minutes. C’est avec une motivation et une détermination maximales qu’il s’est lancé dans son «

»...