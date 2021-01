En 2017, les Gurkhas entreprennent une expédition au sommet de l'Everest. Pour la brigade militaire d'élite indo-népalaise, ce pèlerinage célèbre 200 ans d'allégeance à la couronne britannique. Il s'agit de leur seconde tentative de gravir le plus haut sommet du monde. Le séisme de Gorkha, en 2015, avait déclenché une avalanche, balayé le camp de base et immobilisé les alpinistes au Camp 1.

"C'était impressionnant", raconte Nirmal "Nims" Purja, qui, à 35 ans, faisait alors partie de l'unité de montagne des Gurkhas. "Les Gurkhas sont connus pour être les plus braves de tous sans compter que sur l'Everest, on jouait à domicile. Notre réputation était en jeu. J'ai donc décidé de mener l'équipe chargée d'aménager la voie."

Lorsque la nouvelle se répand dans le camp, les réactions sont unanimes : a-t-il bien conscience de ce qu'il est en train de faire ? "Alors que personne ne me connaissait, se souvient Nims Purja, j'ai conduit les treize membres de l'expédition jusqu'au sommet. De retour à Katmandou, nous avons fait la fête pendant une semaine pour célébrer ça."

"Puis, j'ai escaladé l'Everest à nouveau, ainsi que le Lhoste et le Makalu (quatrième et cinquième plus hauts sommets du monde, ndlr), en cinq jours, sans oublier de faire la fête pendant deux jours entre deux ascensions."

Découvrez cette histoire en podcast (en anglais)

Record battu

Aujourd'hui, tout le monde connaît Nims Purja. En 2019, il est le plus rapide à escalader les quatorze sommets de plus de 8000 mètres. Le précédent record était de sept ans, dix mois et six jours. Nims Purja prévoyait d'accomplir cet exploit en sept mois. Il l'a réalisé en six mois et six jours. Un record qui a braqué les projecteurs sur ce soldat des forces spéciales. Mais qui a aussi attiré des détracteurs parmi les alpinistes les plus puristes, notamment en raison d'utilisation de bouteilles d'oxygène.

"Je n'ai recours à l'oxygène que pour le sommet final. Je grimpe et j'installe ma corde sans oxygène jusqu'au Camp 4, se défend-il. Les gens disaient que c'était facile pour moi de faire le Népal parce que j'allais au camp de base en hélico. Alors j'ai escaladé toutes les montagnes pakistanaises sans assistance par hélicoptère, en courant d'un camp de base à l'autre... Ça a duré 23 jours, pout les cinq sommets à 8000 mètres. Je n'ai aucun problème avec la critique. Si quelqu'un bat mon record, je serai le premier à venir lui serrer la main."

"Vous écriez que quand Nims a dit ça, il avait le sourire, d'accord ?"

Le mythe Nims

À première vue, le discours de Nims Purja peut sembler provocateur, mais en réalité, l'énergie du Népalais est tout autre : son audace mâtinée d'impatience le rend fascinant, et pas antipathique. Dans sa chambre d'hôtel située au pied du mont Blanc où il a passé ses vacances d'été, il est tout sourire. Musclé mais assez petit, avec son mètre soixante-dix, le gentleman explorateur du Project Possible de 2019 a rasé sa moustache sombre et dévoile un visage juvénile. "J'ai 38 ans... enfin je crois. Je ne fête jamais mon anniversaire, car l'âge n'est qu'une vision de l'esprit, un moyen de vous faire croire que vous vieillissez et de vous servir d'excuse."

Son sens de l'introspection est surprenant. "J'ai grandi au Chitwan, qui la région la plus plate et la plus chaude du Népal. C'est pratiquement au niveau de la mer. Nous étions très pauvres et nous vivions dans une petite maison avec des poules juste à côté. Je n'avais même pas de tongs. Tout a changé quand mes deux frères se sont engagés dans les Gurkhas."

Désireux de lui offrir une meilleure vie, les frères de Nims l'ont envoyé à l'internat où, selon ses dires, il a excellé."

"J'étais dans les cinq premiers et j'aurais même pu être le meilleur, mais j'ai terminé un examen de deux heures en une pour être le premier à quitter la salle. Comme je ne voulais pas être médecin ou ingénieur, j'avais deux solutions. Je pouvais devenir le Robin des Bois népalais et voler l'argent des riches qui ne paient pas d'impôts pour le redistribuer aux pauvres." Au final, il a choisi la seconde solution : les Gurkhas.

Nims Purja, le Gurkha © Nims Purja

Mon père et mes frères étaient Gurkhas. C'est une vie dont on peut être fier. Cela est très respecté dans la communauté népalaise. Nims Purja

"Ça n'a pas été facile d'y entrer. Quand j'ai postulé, 32 000 jeunes Népalais avaient posé leur candidature seuls 320 d'entre eux ont été acceptés. J'ai commencé à m'entraîner dès l'âge de 15 ans dans un foyer. Je me réveillais à 3 heures du matin et je courais avec des poids fixés sur les jambes. Je n'avais aucune idée de ce que je fabriquais., mais je retournais me coucher à 5 heures comme si je n'avais jamais quitté mon lit. J'ai été sélectionné à ma seconde tentative."

La vie dans les forces armées

Nims Purja est particulièrement fier de sa carrière dans les forces armées : il a rejoint les Gurkhas en 2002, puis l'Infantry Training Centre britannique à Catterick (il vit désormais dans le Hampshire), et le SBS (Special Boat Service) en 2009. S'il rechigne à en divulguer les moindre détails ("Tout ce que je peux dire, c'est qu'on m'a tiré dessus et que j'ai participé aux opérations les plus sensibles à l'échelle de la planète"), il évoque un point précis avec franchise : "J'avais un petit quelque chose en plus : je pouvais escalader un sommet de 8000 mètres en deux semaines. Quand j'avais des congés, je vidais mon compte en banque et je partais escalader des montagnes." En effet, après la fête qui a suivi son ascension de l'Everest, du Lhoste et du Makalu sur cinq jours en 2017, il est directement retourné travailler.

J'étais supposé rejoindre une mission des forces spéciales en hélicoptère mais l'appareil n'a pas pu se poser à cause du mauvais temps. Du coup, j'ai couru du camp de base jusqu'au lieu d'arrivée, soit un trek de 18 heures, nuit comprise, pour un parcours estimé à six jours. Et j'ai réalisé que j'avais un truc en plus."

Nims sur le Dutch Rib, en avril 2019 © Nirmal Purja/Project Possible

Ce petit quelque chose, et même les critiques les plus acerbes en conviendront, c'est son incroyable capacité de récupération. Il faut généralement passer plusieurs semaines à haute altitude pour s'habituer à la faible pression atmosphérique : le corps doit en effet produire plus d'hémoglobine (protéine qui absorbe l'oxygène) dans les globules rouges pour compenser. Ce n'est qu'après cette longue période d'acclimatation que vous pourriez tenter de gravir un sommet à plus de 8000 mètres, et il vous faudra ensuite des semaines pour récupérer. Lorsque Nims Purja est retourné sur l'Everest, le Lhoste et le Makalu pour Project Possible en 2019, il a vaincu ces trois sommets en 48 heures et 30 minutes cumulées.

"Je récupère vraiment vite, admet-il. C'est un état d'esprit. Je suis un passionné et mon enthousiasme fait disparaître la fatigue. Un sommet de 8000 mètres ? C'est là que tout prend son sens. Mes forces ne m'abandonnent pas : je suis sur mon terrain de jeu."

Les débuts dans l'alpinisme

Nims Purja n'avait jamais enfilé de crampons avant l'âge de 29 ans. Et ce n'est qu'en 2012 qu'il atteint son premier sommet, le pic oriental du Lobuche à 6119 mètres, sans aucune expérience préalable de la montagne. Deux ans plus tard, il gravit son premier sommet de plus de 8000 mètres, le Dhaulagiri (8167 mètres) et découvre son aptitude naturelle à évoluer en altitude. "J'ai escaladé ce sommet en quatorze jours sans aucune phase d'acclimatation et j'ai mené le groupe pendant 70% du parcours", raconte-t-il. Mais Nims Purja n'est pas immunisé contre les effets de la "zone de la mort", située à plus de 8000 mètres d'altitude. Il s'en est d'ailleurs rendu compte pendant sa première ascension de l'Everest en 2016.

Purja veut montrer au monde ce qui est humainement possible © Sandro Baebler

La frontière entre courage et stupidité, entre vivre le moment présent et se faire tuer, est mince. Je veux vivre le moment présent pendant encore très longtemps. Nims Purja

"J'étais au camp pour y porter tout mon équipement et mon oxygène. Le gens mettent habituellement six semaines pour accomplir cette phase mais je l'ai terminée en cinq jours", se remémore-t-il. Comme je faisais partie des troupes de montagne du SBS, je savais que je ne pourrais pas aller aussi vite, mais mon corps ne m'envoyait aucun signal d'alarme. Jusqu'à ce que je fasse un œdème pulmonaire. C'était comme si je me noyais. J'avais surtout honte, car j'avais toutes les connaissance requises pour l'éviter. Mais on ne connaît pas vraiment ses limites avant de les avoir franchies."

Ce comportement peut sembler imprudent. Pourtant, Purja ne voit pas les choses de cette manière. "Beaucoup de gens percevront de l'imprudence. Même dans les forces spéciales, j'étais connu pour prendre de sacrés risques. Cependant, la notion de risque est propre à chacun. Ce n'est pas parce qu'on vit dans le moment présent qu'on n'évalue pas les risques. La frontière entre courage et stupidité, entre vivre le moment présent et se faire tuer, est mince. Je veux vivre le moment présent pendant encore très longtemps."

Purja s'exerce au speed flying sur le mont Blanc © Sandro Baebler

L'enfance

A 13 ans, Nims Purja a décidé de traverser à la nage l'un des plus grands fleuves du Népal. "J'étais juste en sous-vêtements. Je n'étais pas un bon nageur, mais j'étais déterminé et je suis arrivé sur la rive de l'autre côté", se souvient-il. "Puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse le chemin inverse. En nageant, je me suis souvenu d'histoires de gens qui se faisaient attaquer par des crocodiles. J'étais si fatigué que j'en suis arrivé à un point où j'ai failli abandonné, avant de découvrir que j'avais pied. J'ai remercié Dieu." Un exemple de sa volonté de tester ses limites, tout en étant conscient que cela montre aussi sa capacité à aller peut-être trop loin.

En 2018, Nims Purja a été désigné à la tête d'une opération en condition de froid extrême au sein du SBS. "Je devais apprendre de nouvelles techniques d'alpinisme et les enseigner à mes camarades", explique-t-il. "Puisque cela faisait partie de mon travail et qu'il me restait beaucoup de congés, j'ai prévenu mon commandement que je souhaitais prendre 18 jours de vacances pour escalader les cinq plus hauts sommets du monde. Cette expérience aurait profité à toute l'unité." Ravis, ses supérieurs se sont renseignés sur son projet. "Ils m'ont dit que je ne pouvais pas prendre de tels risques, alors j'ai décidé de démissionner."

Ce n'était pas une décision prise à la légère. "J'avais ma famille à nourrir. Tous les mois, j'envoyais une partie de mon salaire à mes parents. Mon père était à moitié paralysé et ma mère devait loger dans une chambre à Katmandou pour se rapprocher des hôpitaux. Je devais être fou pour tout abandonner à ce moment-là. Mon frère m'a appelé. Il m'a dit : "Aucun Gurkha n'a jamais servi dans le SBS, tu es le premier. Tu vas bientôt toucher ta pension. Pourquoi veux-tu tout perdre ? Il était furieux. Il ne m'a pas parlé pendant deux mois."

Atteindre l'impossible

Pendant ce temps, le plan de Nims Purja, devenu Project Possible, rencontrait de sérieux déboires. "Un ami qui gérait l'aspect financier m'a annoncé que malheureusement, en sept mois, il n'avait pas réussi à réunir les fonds. Il me restait seulement deux mois pour trouver 845 000 euros. Ce n'était pas si simple d'aller mendier auprès de chaque sponsor. J'obtenais 1000 euros par ci, 5500 euros par là, mais ça ne suffisait pas. Personne ne croyait en ma vision.

Certains se posaient des questions : si j'étais si bon alpiniste, pourquoi n'avaient-ils jamais entendu parler de moi ? Et je leur répondais : parce que j'étais dans les forces spéciales. Un gars m'a même dit que je ne trouvais peut-être pas de sponsors à cause de ma couleur de peau. Je me le suis pris en pleine face. Et je lui ai répondu qu'il avait peut-être raison. Mais à la fin, ça n'a plus d'importance. J'ai réhypothéqué ma maison. J'ai récupéré la plus grosse somme possible, soit un peu plus de 65 000 euros et j'ai mis de côté 10 000 euros pour être en mesure de payer l'hypothèque en cas de problème."

"J'ai commencé le projet ave 5% de la somme nécessaire. Un jour, sur l'autoroute, j'ai fondu en larmes. Je ne pleure jamais d'habitude, mais cette fois-là, je ne pouvais pas m'arrêter. Une seule question me venait à l'esprit : Pourquoi m'embarquer dans ce projet ? C'était si douloureux que je voulais juste qu'une avalanche m'ensevelisse. Mais il ne s'agissait pas que de moi à ce moment-là. Il y avait une raison plus importante derrière tout ça."

Everest, 2017 © Nims Purja

"Lorsque vous vous engagez dans un projet de ampleur, explique Purja, vous avez besoin de vous fixer un but. Si j'avais voulu battre un record de huit ans, je me serais donné un objectif de sept ans. Mais je ne voulais pas être le meilleur. Je voulais montrer au monde entier ce qu'il est humainement possible de faire quand on se dévoue corps et âme à une cause. Et je voulais aussi mettre les alpinistes népalais à l'honneur. Pendant un siècle, nous avons fait partie du décor mais la haute montagne et les sommets de 8000 mètres, c'est notre territoire. Je devais faire quelque chose. Voilà comment je me booste."

Nims Purja n'est pas de l'ethnie sherpa mais il s'identifie au terme utilisé pour décrire les Népalais travaillant dans le milieu de l'alpinisme. Son équipe est intégralement composée d'alpinistes népalais. Ces derniers ne sont pas des guides ou auxiliaires chargés d'aménager les voies. Ils sont égaux. "Lorsque les gens planifient une ascension, ils veulent faire appel à un sherpa parce qu'il connaîtra le chemin et il pourra leur montrer. Mais j'ai expliqué à mes équipiers que cette ascension était aussi une opportunité pour eux. Tout le monde aurait son heure de gloire. Eux aussi escaladeraient un nouveau sommet. Pour leur prochaine mission en tant que guides, ils pourraient ainsi doubler leur prix."

Les membres de l'équipe de Nims Purja sont désormais des étoiles montantes de l'alpinisme, à l'instar de Mingma David Sherpa, qui à l'âge de 32 ans, a été le plus jeune alpiniste à vaincre les quatorze sommets de plus de 8000 mètres.

"C'est mon bras droit et l'un des meilleurs sherpas que je connaisse", affirme Nims Purja, surnommé par son équipe "Nimsdai". "Dai" signifie "grand frère" en Népalais. Et ce surnom, qui apparaît sur la couverture de son nouveau livre, "Beyond Possible: One Soldier, Fourteen Peaks – Life In The Death Zone."

Purja sur l'arête du sommet du Gasherbrum II le 18 juillet 2019 © David Sherpa/Project Possible

Le succès

Le 23 avril 2019, l'équipe Project Possible a atteint le premier sommet de plus de 8000 mètres, l'Annapurna, au Népal, souvent considéré comme la montagne affichant le plus haut taux de mortalité au monde.

Tandis que l'équipe effectuait sa descente, Nims Purja apprend qu'un autre alpiniste, Chin Wui Kin, un médecin malaisien, a été séparé de son équipe à 7500 mètres. Nims Purja, Mingma David Sherpa et un troisième membre de l'équipe, Gesman Tamang, abandonnent leur mission pour revenir en arrière et lui porter secours. Deux jours plus tard, sur le Kanchenjunga (troisième dans la liste des montagnes les plus hautes du monde), Nims Purja et ses comparses ont une nouvelle fois dévié de leur itinéraire pour venir en aide à deux autres personnes. Ces histoires ont fait la Une des journaux, ainsi que le désormais célèbre cliché de Nims Purja montrant des alpinistes en train de faire la queue pour gravir l'Everest. "À mesure que je rayais les montagnes sur ma liste, les gens ont commencé à faire des dons sur GoFundMe." Mais surtout, les sponsors ont commencé à s'intéresser à Nims Purja. Ils ont fini par croire en lui.

Si le doute a un jour assailli Nims Purja, c'est lors de l'ascension du K2 et ses 8611 mètres. "J'ai regardé une vidéo de l'endroit où les alpinistes avaient abandonné. Et quand le meilleur alpiniste népalais, qui a tout mon respect, m'a dit que c'était impossible, j'en suis venu à me demander si j'en étais réellement capable." Nims a décidé de faire l'ascension du K2 avec deux autres membres de son équipe. "Je leur ai dit : Si nous n'y arrivons pas, nous redescendront. Vous vous reposerez tous les deux et j'y retournerai avec deux autres membres de l'équipe. Et si nous n'y arrivons toujours pas, j'y retournerai avec deux autres encore. Nous ferons six rotations avant d'envisager l'abandon." Mais il a suffi d'une seule tentative. Le 24 juillet 2019, l'équipe de Nims Purja a atteint le K2.

Le tatouage de Purja représente les 14 montagnes qu'il a conquises © Sandro Baebler

Lorsque Nims Purja, qui a été fait membre de l'Ordre de l'Empire britannique pour ses exploits, passe ses vacances au mont Blanc, ses 4809 mètres, le point culminant, lui apparaît comme une promenade de santé. Voire un vol de plaisance. En effet, il a passé tout l'été à apprendre le speed flying, une version pimpée du parapente avec sa voile plus rapide et plus légère qui peut rentrer dans un petit sac à dos, très apprécié par les alpinistes de l'extrême.

Et quand Purja s'amuse, c'est à fond. Il aime le hard rock, surtout AC/DC, "j'écoutais toujours Thunderstruck dans l'hélicoptère des forces spéciales". Nims reprend tout son sérieux lorsqu'il est question de son objectif. Car une autre raison vient s'ajouter à la liste : la sensibilisation au changement climatique. "Avant, je n'y croyais pas", avoue-t-il. "Mais les faits sont là. Quand j'ai escaladé l'Ama Dablam en 2014, il y avait de la neige que l'on pouvait faire fondre et utiliser pour cuisiner au Camp 1. Quand je suis revenu en 2018, nous avons dû apporter des bidons d'eau."

"Nous faisons tous partie de l'équation. J'ai ce moyen de me faire entendre, et mon influence ne fera qu'augmenter. Nous avons vingt ans pour opérer des changements."