Conseils d'une experte : Le pouvoir du non-achat

Le plus importante pour commencer : nos achats sont plus souvent le fruit d’une impulsion, sous le coup de l’émotion, que d’une décision mûrement réfléchie. La journée au bureau a été pénible ? Un·e collègue tyrannique ? Une nouvelle paire de baskets vous remettra d’aplomb. Ou peut-être un nouveau gadget électronique en récompense d’une présentation Powerpoint réussie. Cela fait un moment que la dernière Smartwatch vous a tapé dans l’œil...

