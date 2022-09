L'âme à la machine

Dans sa pyramide des besoins fondamentaux de l’Homme, Maslow établissait ce dont les êtres humains avaient absolument besoin pour s’intégrer pleinement dans une société. Selon lui, on a d’abord des besoins primaires, comme se sentir en sécurité, avoir un toit au-dessus de la tête, de quoi manger et se vêtir, être en bonne santé. Puis viennent les besoins émotionnels, comme l’amour, le sentiment d’appartenance, l’estime et la reconnaissance des autres, la réalisation de soi, l’indépendance...

