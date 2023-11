Lá oú le bateaux apprennent á voler

Ici, on soulève des poids, on répare des voiles, on teste I’accastillage et on étudie les conditions météorologiques. Bien entendu, cela ne se fait pas sans haute technologie, y compris celle de la F1. La nouvelle base de l’équipe Alinghi Red Bull Racing rayonne au milieu du Port Vell de Barcelone, où se déroulera la 37e America’s Cup en 2024. En septembre, le public a été invité à se faire une idée de la base. L’événement a été fêté comme il se doit avec des cas- cades spectaculaires de cliff-diving, de la musique et un spectacle de BMX. Les deux bâtiments abritent entre autres des ateliers, des bureaux, la direction, une salle d’entraînement et un espace de restauration chic sur une surface totale de 4 600 m2. Silvio Arrivabene, co-directeur général, nous fait visiter les lieux.

La nouvelle base Alinghi Red Bull Racing brille dans le port de Barcelone. © Mitja Kobal

La base

Entre le centre commercial Maremagnum et l’Aquarium, sur le port de Barcelone, on trouvait autrefois un cinéma qui n’attirait pas les foules. On envisageait sa destruction depuis longtemps. Aujourd’hui, c’est la nouvelle base Alinghi Red Bull Racing. L’équipe suisse était déjà sur place : « Nous avons eu la chance de trouver des bâtiments à louer pour une base temporaire. Nous avons pu installer les membres de l’équipe et leurs familles à Barcelone avant de terminer la construction de la base actuelle », explique Silvio Arrivabene. Les travaux ont avancé rapidement : commencés en avril 2023, terminés au mois de juillet suivant.

Silvio Arrivabene © Samo Vidic/Red Bull Content Pool Silvio Arrivabene est architecte naval de formation et dirige les opérations techniques et sportives chez Alinghi Red Bull Racing autour du bateau.

Le hangar

C’est la résidence principale de l’AC75 et des deux AC40, puisque les voiliers ne passe pas la nuit sur l’eau. « Ces bateaux sont très exigeants et nécessitent un entretien quotidien, nous informe Arrivabene. Les jours de navigation, nous sortons le bateau du hangar le matin, à l’aide d’un chariot, avant de mettre le mât, puis le bateau est hissé à l’aide d’une grue dans l’eau. Après l’entraînement sur l’eau, c’est exactement la même opération en sens inverse. » À quelle fréquence ont lieu les sorties en mer ? Le plus souvent possible. Mais cela dépend aussi de la météo et du programme des tests, sans oublier le temps consacré à l’entretien du bateau. « Certaines semaines, on peut sortir deux jours, parfois quatre. »

Les bateaux sont stockés dans « The Shed » la nuit. © Mitja Kobal/Red Bull Content Pool

À l’intérieur, les containers où sont installés les différents ateliers sont disposés de telle sorte que tout converge vers le centre du hangar – ce qui permet à toutes les personnes présentes d’accéder facilement au bateau pour le réparer ou l’améliorer : électriciens, ingénieurs hydrauliques, chefs monteurs, armateurs – tout le monde s’active à préparer le bateau pour la sortie suivante.

La voilerie

Juste à côté du hangar se trouve la section voile de la base : une salle immense entièrement consacrée aux voiles. Celles-ci dominent littéralement les gens qui y sont em- ployés : les postes de travail des artisans voiliers sont en effet creusés dans le plancher de sorte que leurs machines à coudre dépassent à peine du sol. Et ce afin de pouvoir travailler plus facilement sur les gigantesques voiles du bateau, d’une superficie de 28×7 m. «C’est ici qu’on fabrique les nouvelles voiles, qu’on répare ou qu’on modifie les anciennes », explique Arrivabene. Il n’est pas rare de devoir faire une réparation la nuit. « On peut aussi décider de changer ou d’adapter la forme de la voile. » Exacte- ment comme lorsqu’on fait des retouches sur un vêtement après un premier essayage. « Auparavant, les voiles étaient constituées de panneaux tissés puis cousus ensemble. » Ce qui n’est plus le cas dans le monde de la régate : la voile est désormais une gigantesque membrane en fibre de carbone et autres matériaux. « Nous la taillons à la forme souhaitée, avant de travailler sur les détails de la confection. »

Le « Sailloft » de la base : les voiles y sont réparées. © Mitja Kobal/Red Bull Content Pool

La salle de gym

Avoir ses propres salles de sport sur la base ? Arrivabene le concède : « C’est quand même du luxe », car on n’a pas toujours assez de place. Mais il ne s’agit pas de salles de fitness classiques : « Tout tourne autour du renforcement musculaire. » On y trouve des rameurs, des poids et des vélos (cycloergomètres), identiques à ceux du bateau pour lui donner de la puissance. Les membres de l’équipe y passent jusqu’à sept heures par jour, quand ils ne sont pas sur l’eau, notamment ceux du Power Group, les montagnes de muscles à bord du bateau. Juste à côté, on trouve la cantine. Le fait que la salle d’entraînement se situe juste au-dessus de la grande salle des bureaux a deux avantages : on y jouit de la superbe vue sur le port, et cela permet une communication optimale avec le reste de l’équipe.

Le simulateur

Un autre composant essentiel de la préparation des athlètes à la compétition, c’est le simulateur. « Il s’agit d’une des nouveautés les plus récentes de la Coupe de l’America, apparue durant les deux ou trois éditions précédentes », explique Arrivabene, en ajoutant que cet engin est notamment utilisé les jours où l’on ne peut pas naviguer. L’équipe profite alors de l’expérience et des évolutions techniques des simulateurs de Formule 1 qui ont été développés par Red Bull Racing. On peut ainsi choisir une trajectoire de course en opposant plusieurs équipes, ou bien s’entraîner individuellement dans des conditions météo pré-définies, ou encore tester des composants du bateau, comme un nouveau safran ou des nouveaux foils.

Le champion du monde de F1 Max Verstappen s'essaye au simulateur de voile. © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Les bases de la base

Le site: La nouvelle Alinghi Red Bull Racing Base est composée de deux bâtiments sur une surface de 2300 mètres carrés. À cela s’ajoute l’avant-cour de 1600 mètres carrés.

La grue: Elle pèse 7 tonnes, fait 40mètres de haut, et est dotée d’un bras de 24 mètres qui met les bateaux à l’eau avant chaque entraînement et les ramène sur terre ensuite.

L’énergie solaire: La base est équipée de 96 panneaux solaires. Ceux-ci fournissent environ 30 % des besoins en énergie de l’ensemble de la base.

Eau propre: Une installation traite l’eau de mer et couvre 100% des besoins en eau de la base.

Vue depuis l'eau de la base Alinghi Red Bull Racing sur 2300 m². © Mitja Kobal/Red Bull Content Pool

Du 29 nov. au 2 déc., la deuxième régate préliminaire pour la 37e America’s Cup aura lieu à Djidda, en Arabie Saoudite. Toutes les pré-régates seront retransmises par Red Bull TV .