BIEN ACCROCHÉE À SES RÊVES

Paris, 18 septembre 2016, championnat du monde, quartier de Bercy : Petra Klingler et son entraîneur Kevin Hemund déambulent dans les couloirs de l’Accor Arena. De gauche à droite, des salles de réunion et de soins, des vestiaires, aucune lumière naturelle. Ils sortent tous deux d’un échauffement léger et en ont profité pour lâcher du lest. Kevin lui dit : « Profite bien de ce qui va venir. » Un moment resté gravé dans sa mémoire : « Dans son regard, j’ai vu toutes ces années de travail accompli ensemble pour en arriver là. Toute cette confiance partagée. Et cette joie anticipée de pouvoir assister à ce moment. » Puis leurs chemins se séparent. Kevin se dirige vers les tribunes, Petra vers cet éternel duel entre l’athlète et la paroi sous les regards de 10 000 personnes présentes dans la salle baignée de lumières multicolores. Un écran géant montre chaque détail de la paroi, des sons pop résonnent dans les haut-parleurs. La compétition de sa vie commence.

Le secret de son succès : la tête doit être aussi forte que le corps. © Sandro Bäbler

À 31 ans, Petra Klingler est la meilleure grimpeuse de bloc suisse. Le bloc, c’est l’escalade sans corde de parois rocheuses ou de murs d’escalade à hauteur de saut. Klingler fait partie des grimpeuses les plus polyvalentes au monde : en hiver, elle excelle dans l’escalade sur glace. Mais son chemin vers les sommets est (forcément) parsemé d’épreuves. Car elle se bat avec l’image de son corps. Certaines personnes sèment le doute en elle, ce qui la perturbe. Et elle ne pourrait pas marcher correctement aujourd’hui si elle était née dans un pays aux standards de soins limités. Mais nous y reviendrons.

Un boxeur à la rescousse

Au sein de la fédération suisse, on la trouvait trop massive et trop lourde pour espérer obtenir de réels succès sportifs. La plupart des grimpeuses sont assez minces, Petra, elle, est très musclée. Elle sort tout de suite du lot. Au micro, on l’annonce toujours comme : « La montagne de muscles helvète ». Une vraie torture pour elle qui voulait être perçue autrement que par cette première impression physique. Et comme tous les jeunes, elle voulait plaire. Le réconfort parental n’y changeait rien, elle cherchait l’approbation du frère : « Il me disait tout le temps que c’était moche, ces nanas maigres comme un clou. Ça me paraissait plus objectif quand c’était lui qui le disait plutôt que mes parents. »

Mon coach Kevin a cru en moi. C’est ce qui m’a permis d’y croire aussi. Petra Klingler

L’année de ses 16 ans, un collègue d’escalade sent que ça ne va pas très fort. Ils discutent de problèmes de poids, de doutes, du fait que Petra commence à se dire qu’elle n’arrivera jamais à rien. Elle en a également parlé à ses entraîneurs, mais ceux-ci ne comprennent pas le problème. Ils ne voient que Petra la grimpeuse, et lui rétorquent, lapidaires : « Va faire du jogging. » Elle déteste le jogging. Entraîneur de boxe, le fameux collègue vient du même coin qu’elle (Bonnstetten, près de Zurich) et est le premier à l’atteindre émotionnellement. Il voit Petra, la personne, et lui propose de faire un peu de boxe histoire de se changer les idées. Elle découvre alors un nouveau monde, de nouveaux points de vue, et son corps : « C’est là que j’ai réalisé que soit je me laissais démonter, soit je faisais abstraction de tout. Le premier scénario bouffe mon énergie, pas le second. »

Et elle constate que les gens sont ravis de voir des athlètes réussir malgré une morphologie comme la sienne (1,63 m pour 59 kilos). « C’est le genre de commentaires qui font du bien et me montrent que je peux inspirer plein de monde », explique-t-elle.

Klingler s’entraîne 35 heures par semaine, six jours sur sept. © Sandro Bäbler

Petra a suivi des études en sport et en psychologie. Le corps et l’esprit, en somme. Elle sait donc parfaitement à quel point la tête est déterminante en escalade. Elle apprend par exemple qu’après avoir réussi un bloc, il faut faire une pause, se demander combien de temps il lui a fallu et quels étaient les détails de la route. Et aussi qu’il faut parfois laisser son corps faire le travail : qu’est-ce qui vient naturellement, intuitivement ? Et enfin, que l’échec est le moteur du progrès. Se relever. Analyser la situation. S’adapter. « Une fois que j’ai réussi, explique-t-elle, je dois comprendre pourquoi. C’est le secret de l’apprentissage. »

Il a fallu des années pour que son esprit digère tout cela. En 2015, elle commence l’entraînement avec son nouveau coach, Kevin, celui des couloirs de l’Accor Arena. À 23 ans, elle est toujours remplie de doutes malgré plusieurs années pavées de succès. Quand ils se rencontrent pour la première fois, Kevin lui demande : « Quel est ton objectif pour les championnats du monde de Paris en 2016 ? » Petra répond : « Aller en finale. » Kevin l’observe avant de lâcher : « Non, on va la gagner, cette finale. »

Elle est la grimpeuse professionnelle la plus performante de Suisse. © Sandro Bäbler

Il croyait en elle. Elle pouvait donc y croire elle aussi : c’est ce qu’elle a ressenti à ce moment-là. Si les autres se débarrassent de leurs doutes, elle peut oublier les siens. Lors de ses préparations pour la Coupe du monde, elle a introduit une nouvelle méthode qu’elle conserve aujourd’hui. Kevin lui propose de tenir un journal et de noter trois points positifs par jour. Dans le train qui la ramenait chez elle après l’entraînement, elle se creusait la tête « pendant 30 minutes, et parfois, il n’y avait qu’un seul nouveau point dans mon carnet. J’avais énormément de mal à trouver des côtés positifs chez moi ».

Un journal comme un miroir intérieur

Aujourd’hui, elle note des trucs du genre : « Le timing sur la prise était nickel » ou encore : « On lâche rien malgré la vautre ! La peur est devenue motivation. » Son journal lui permet d’être plus consciente de ses progrès, de les mettre en évidence, d’ordonner ses pensées et la rend plus sereine. C’est comme un garde-fou. « J’ai plutôt tendance à regarder vers l’avant, à me concentrer sur les objectifs, et dans le même temps, j’oublie les progrès accomplis. » Si le doute l’envahit avant une compétition, elle ouvre son carnet : « Je me suis extrêmement entraînée. Ça va aller. »

Fidèle compagnon : Petra tient un journal intime. © Privat

La Coupe du monde d’escalade voit le jour en 1989, les championnats du monde en 1991 et l’escalade devient discipline olympique à Tokyo en 2020. Parois artificielles et trois catégories : lead (escalade avec corde où il faut aller le plus haut possible) ; vitesse (avec prises simples où il faut aller le plus vite possible) ; et bloc (sans corde et à hauteur de saut). Petra remporte sa première victoire en Coupe du monde de bloc en 2015 à Haiyang. À l’époque, la Chine fait ses premiers pas en Coupe du monde, et les infrastructures en pâtissent. Il a fallu sécher en toute hâte les crash-pads, ces matelas qui protègent les athlètes en cas de chute, détrempés après plusieurs jours de pluie. L’un d’eux était dans un tel état que les organisateurs l’avaient marqué d’un cercle : « Ne pas atterrir ici. » De nombreuses athlètes étaient furieuses. Petra ne se laisse pas déstabiliser : « C’était un défi. Mais je savais que tout allait bien se passer. » Un état d’esprit qui a déplacé des montagnes.

Elle a gardée la photo de sa victoire en Chine sur elle pendant des années. Tout comme ce formidable sentiment d’avoir remporté la Coupe du monde. Un an plus tard, elle remporte sa première victoire en Coupe du monde d’escalade sur glace, et devient même championne du monde à Saas-Fee en 2022. Cette discipline, qui lui permettait, dans le passé, de financer sa saison de bloc en été avec la somme des prix récoltés, lui sert désormais de préparation pour le bloc. Son excellente maîtrise des piolets en fait une exception dans le monde de l’escalade : rares sont les athlètes qui rencontrent autant de succès en été qu’en hiver. Petra a réussi malgré ces voix qui prédisaient que sa constitution physique la vouait à l’échec. « Chaque fois que je monte sur un podium, je pense à ces rabat-joie. J’ai fait de ma génétique un avantage. J’ai réussi avec ce corps. Ils peuvent bien dire ce qu’ils veulent dans mon dos. » Car les sujets de médisance n’ont jamais manqué dans sa vie.

Elle pousse, tire, s’équilibre, bondit et s’autorise parfois une pause. © Sandro Bäbler

Petra a vu le jour en 1992 avec un pied-bot et un pied en faucille, une malformation congénitale qui fait que les pieds sont tournés vers l’intérieur. Chaque semaine jusqu’à l’âge de neuf mois, les médecins lui plâtrent les pieds pour les remettre dans la bonne position. Elle doit ensuite porter des chaussures orthopédiques pendant plusieurs années, même au lit. La nuit, ses parents doivent parfois l’emmener aux toilettes. Elle est toujours exemptée de classe pour aller acheter ses chaussures dans un magasin spécialisé de Zurich, elle adore ces sorties avec sa mère. Mais ce dont elle se souvient précisément, c’est le jour où elle a reçu ses premières chaussures d’ado normales : « Des chaussures de skate DC, j’étais trop fière ! »

Quand je monte sur un podium, je pense aux rabat-joie qui me voyaient échouer. Petra Klingler

Dans les pays développés, ce genre de malformations est bien soigné, ce qui n’est pas le cas des pays plus pauvres, où les personnes non traitées ne pourront jamais marcher correctement. Selon la fondation MiracleFeet, un enfant sur 700 dans le monde naît avec cette malformation. En tant qu’ambassadrice de la fondation, Petra s’engage pour que davantage d’enfants profitent des mêmes soins qu’elle. Cette malformation de naissance n’est plus visible chez elle et comme elle dit : « De toute façon, mes pieds sont aujourd’hui encore plus déformés à cause des chaussures d’escalade », ces souliers en caoutchouc très serrés, noirs, pointus et durs comme un bec de rapace.

Workout sous la table du salon

Retour à Paris, le 18 septembre 2016 : Petra est seule face au bloc décisif. Elle plonge ses mains dans le sac de magnésie, puis positionne ses pieds sur les volumes bleus. Ses mains cherchent à agripper des prises vert fluo en forme de croissant (les parois d’escalade donnent parfois l’impression, vues de loin, d’une fondue multicolore entre toutes ces prises, poignées et encoches). Le bras droit tendu au max, elle cherche à atteindre la prochaine prise, décisive. Et voilà qu’elle glisse. Elle fait nettoyer la prise, astuce psychologique fréquemment utilisée par les pros, avant de tenter un nouvel essai. Plus que deux minutes et demie pour résoudre ce problème sur lequel toutes se sont cassées les dents lors de la finale.

Rien ne vient troubler la sérénité de la grimpeuse. © Sandro Bäbler

Pour pouvoir vivre de tels moments, Petra s’entraîne 35 heures par semaine, six jours sur sept. Elle tire, se soulève et décolle ; pousse, se tasse, et s’équilibre ; s’agrippe, saute et se déploie. Et grimpe parfois sous la table basse du salon sans toucher le sol. Résultat de ces entraînements : en 2019, un rêve est devenu réalité. Dans la ville japonaise de Hachioji, la compétition était mal partie pour elle (on apprendra par la suite qu’elle s’est brisé une côte sur un bloc très raide où elle avait mis trop de tension corporelle). Elle poursuit malgré tout la compétition, puis vient l’interminable attente des résultats officiels.

Elle finit par sortir de la salle de sport, flâne dans un magasin de vêtements pour faire passer le temps, quand elle reçoit un SMS de son entraîneur avec cinq zéros. « 00000 ». Les cinq anneaux. De retour dans la salle, des larmes tombent sur ses joues, oxymore de son sport où tout doit toujours aller vers le haut. Ce résultat lui a permis de participer deux ans plus tard à la première compétition d’escalade de l’histoire des JO à Tokyo et d’améliorer le record suisse d’escalade de vitesse sur 15 mètres avec 8,48 secondes.

Pensées pour l’avenir

Revenons à Paris. Les pieds de Petra retrouvent les volumes bleus. Ses mains saisissent une nouvelle fois les croissants verts. Nouvel essai. Elle tend le bras droit, la main saisit la prise nettoyée. Cette fois, les doigts adhèrent parfaitement à la surface rugueuse comme du papier de verre. Elle en reste littéralement bouche-bée et réalise que c’est le moment décisif. La commentatrice s’exclame : « Quand on réussit ce genre de mouvement au-delà de ses espérances, c’est l’extase pure. » Puis les orteils de Petra atteignent une demi-sphère verte grosse comme une balle de ping-pong. Elle pousse de tout son corps et parvient jusqu’à la prise finale. Quelques secondes plus tard, elle sanglote de joie, à bout de souffle, le corps secoué de tremblements. Elle devient la première Suissesse championne du monde de bloc.

Quand Petra est dans le bon état d’esprit, elle déplace des montagnes. © Sandro Bäbler

Sept ans ont passé. Les championnats du monde ont lieu cette année à Berne du 1er au 12 août 2023, les premiers sur le sol suisse depuis vingt-deux ans. Petra veut aller en finale. Elle sait que ce sera très dur, car à 31 ans, elle fait maintenant partie de la vieille garde des athlètes. Et même si l’heure de la retraite n’a pas encore sonné, elle y pense déjà. « L’avantage, c’est qu’après mon parcours de grimpeuse pro, je peux commencer une nouvelle carrière sur des parois de roche en pleine nature ! » Grimper à l’air libre, comme le faisaient ses grands-parents et comme le font encore ses parents. « L’escalade, pour moi, c’est le lien avec ma famille. » Et sa famille, ce sont toutes celles et ceux qui n’ont jamais douté d’elle.

ASCENSION INTÉRIEURE

Petra Klingler a remporté plusieurs titres de championne du monde de bloc et d’escalade sur glace et est psychologue de formation. Voici cinq conseils de l’athlète pour travailler sa force mentale.

SAVOIR CE QU’ON VEUT: On fait trop souvent certaines choses sans objectif spécifique. Prendre conscience du pourquoi, du comment et de la manière dont on agit. Se fixer des objectifs quotidiens qui aideront à atteindre son objectif à long terme.

PRENDRE CONSCIENCE DES VICTOIRES ET DES ÉCHECS: Lorsque l’on réussit quelque chose, se demander comment s’est produit ce succès. Quel a été le chemin pour y parvenir ? Quelles ont été les méthodes décisives ? Faire la même chose en cas d’échec : analyser, se relever, réessayer. C’est comme ça que l’on apprend de ses expériences passées.

IL N’Y A PAS DE RACCOURCIS: Il faut être conscient·e du fait que l’on ne peut pas se mentir à soi-même. Si l’on poursuit un objectif, il n’y a pas de secret : il faut se lever le matin, s’entraîner et apprendre. Pas juste pour avoir de supers abdos ou un ventre plat. C’est une discipline à appliquer à tous les domaines de la vie.

PAS D’ACTION SANS MOTIVATION: L’équilibre énergétique est extrêmement important pour la motivation. On le maintient grâce à un sommeil suffisant, une alimentation équilibrée, une bonne santé psychique et physique et un environnement social stable et sain. Le plus important est le respect de soi et la confiance en soi, indépendamment du succès ou de l’échec.

ÊTRE CAPABLE DE SE REGARDER EN FACE DANS LE MIROIR: Rester fidèle à soi-même et à ses valeurs à chaque fois que l’on prend une décision. Être conscient·e de ses valeurs. Plus tard, on pourra être fier·ère de soi et de ce que l’on a accompli et fait de sa vie.

