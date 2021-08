Nous sommes des pionniers

Selon l’Office fédéral de la statistique, plus de 770 000 Suisses et Suissesses vivent et travaillent à l’étranger. Autant que les populations de Genève, Bâle, Lausanne et Berne réunies. La plupart des expatriés se sont installés en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, dans l’ordre décroissant.

Le fait que huit sur dix d’entre eux soient plus satisfaits de leur situation que les expatriés de tous les autres pays – selon un sondage InterNations – pourrait être dû à leur travail. Les Suisses à l’étranger sont des moteurs de l’innovation et des entrepreneurs qui construisent le monde du futur : à la NASA et chez Google, à Hollywood et dans la Silicon Valley, dans des secteurs qui façonnent le monde.

Le tout-puissant : Thomas Zurbuchen

Entreprise : NASA

Poste : Directeur de recherche

Lieu de travail : Merritt Island, Floride, USA

Origine : Heiligenschwendi, canton de Berne

Âge : 52

Budget annuel : 20 milliards, une équipe de 10 000 cerveaux à diriger : Thomas Zurbuchen, directeur de recherche de la NASA, est l’un des scientifiques les plus puissants au monde. Pourtant, son origine était loin de le prédestiner à une carrière internationale. Lorsqu’on demande à Thomas Zurbuchen ce qu’il fait de ses journées au travail, il répond : « Je participe à des réunions ».

C’est probablement l’euphémisme du siècle. Car tous les jours, Zurbuchen prend des décisions qui figureront un jour dans les livres d’histoire – tout en étant un étranger au sein d’une institution qui, comme aucune autre, incarne la fierté nationale des États-Unis. Zurbuchen décide des missions que lancera l’agence spatiale américaine. C’est lui qui en fixe les budgets. Et il détermine les objectifs.

Actuellement, l’astrophysicien est responsable de plus de 100 projets, avec un budget annuel totalisant 7 milliards de dollars. Le projet le plus ambitieux est peut-être celui d’envoyer des humains sur Mars d’ici une ou deux générations. Prochaines étapes pour y arriver : un vol habité sur la Lune d’ici 2024, une présence permanente sur la Lune d’ici 2028.

Zurbuchen a-t-il grandi dans une famille politiquement influente, a-t-il baigné dans le succès dès sa plus tendre enfance ? Loin de là. « Mes parents n’ont pas activement empêché ma carrière », déclara-t-il dans un documentaire de la SRF. C’est une manière très diplomatique pour décrire une enfance et une adolescence difficiles dans une famille strictement religieuse. Zurbuchen a grandi dans un minuscule village de montagne ; la maison de ses parents pourrait servir de musée historique pour illustrer la vie paysanne d’antan.

Le fait que ce garçon ait voulu aller au lycée fût un affront pour son père, sévère, et prédicateur d’une église libre. C’est grâce à sa carrière universitaire (doctorat à Berne en 1996, puis professeur de sciences de l’espace et de technologie spatiale à l’Université du Michigan) que le « mouton perdu de la famille » (Zurbuchen à propos de lui-même) réussit à s’échapper vers la liberté. « La plupart des murs sont des illusions », dit-il, « on peut les traverser, ça ne fait même pas mal. »

Il n’y a rien de plus beau que de faire des découvertes et d’acquérir des connaissances sur la nature qui sont entièrement nouvelles pour nous humains

Zurbuchen avait déjà lancé des projets de recherche spectaculaires à Berne, le premier pour le compte de la NASA étant le développement d’un instrument de mesure du vent solaire. Dans le Michigan, il s’est fait un nom grâce à des programmes d’innovation. Lorsque la vie universitaire commença à l’ennuyer, il eut le choix entre deux offres d’emploi prometteuses : Jeff Bezos, le boss d’Amazon, voulait le mettre à la tête de son département d’innovation, tandis que le directeur de la NASA, Robert Lightfoot, voulait en faire son directeur scientifique.

C’est sur la NASA que Zurbuchen a jeté son dévolu, bien que son poste soit un siège éjectable – notamment en raison de l’importance politique de la NASA pour le gouvernement américain. « Il n’y a rien de plus beau que de faire des découvertes et d’acquérir des connaissances sur la nature qui sont entièrement nouvelles pour nous humains » dit-il – même si l’on ne réalisera peut-être leur importance que dans plusieurs décennies. « Einstein faisait de la recherche fondamentale sans utilité concrète », compare-t-il, « mais aujourd’hui, lorsque je vais à l’hôpital de l’Île à Berne, cinq appareils sur dix reposent sur ses découvertes. » Il est fort possible que nos petits-enfants disent un jour la même chose à propos du travail de Zurbuchen.

NASA en chiffres : La " National Aeronautics and Space Administration " emploie 17 000 personnes réparties sur 15 centres spatiaux.

Lea von Bidder © Aleksandar Savic ́

La championne du planning familial : Lea von Bidder

Entreprise : AVA

Poste : PDG

Lieu de travail : San Francisco, Kalifornien, USA

Origine : Saint-Gall

Âge : 30

Sans le chocolat, Lea von Bidder ne serait peut-être pas devenue la fondatrice d’entreprise la plus prospère de Suisse. Ce n’est pas dû aux propriétés presque magiques, consolatrices et énergétiques attribuées au chocolat, mais aux nombreux obstacles ¬– très instructifs – que Lea von Bidder a dû surmonter avec sa propre chocolaterie en Inde. Elle avait fondé cette startup pendant les études de commerce et de management qu’elle a poursuivi à Saint-Gall, à Lyon, en Chine, à Montréal et aux États-Unis. « Après cette expérience, je savais que j’étais capable de diriger une entreprise », a-t-elle raconté dans un documentaire de la SRF.

En 2014, avec trois de ses collègues, elle a créé Ava. Une entreprise à succès élue « Swiss Startup » deux années consécutives et qui a valu à Bidder une place parmi les « Top 30 de moins de 30 ans » du magazine Forbes. Le concept est ingénieux : grâce aux données corporelles telles que le pouls, le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire et la température, mesurés automatiquement à l’aide de capteurs sur un bracelet, un algorithme calcule avec précision les jours fertiles des utilisatrices via une application. Depuis, 30 000 bébés Ava ont vu le jour, auxquels s’ajoutent 30 nouveaux bébés quotidiens. En janvier, Lea von Bidder est passée de directrice marketing au poste de PDG. Sa vision : Ava sera encore plus intelligente et accompagnera les femmes de tout âge avec des données de santé précieuses, à tous les stades de leur vie.

AVA en chiffres : L’entreprise de technologies portant sur la santé des femmes emploie plus de 100 personnes à Zürich, San Francisco, Belgrade et Makati (aux Philippines).

L’urbaniste : Anita Roth

Entreprise : Airbnb

Poste : Head of Policy Research

Lieu de travail : San Francisco, Kalifornien, USA

Origine : Saint-Gall

Âge : 39

Comment le home sharing transforme-t-il nos villes ? C’est ce qu’examine Anita Roth, née à Saint-Gall, au sein du département de recherche dédié à ce sujet chez Airbnb.

Pour son travail, Roth, qui vit aux États-Unis depuis son enfance, a passé plusieurs mois à passer des entretiens d’embauche. « C’était certainement avec 10 ou 12 personnes différentes », est-elle citée dans le « Handelszeitung ». Aujourd’hui, l’urbaniste et architecte paysagiste analyse l’impact social et économique de son employeur sur les villes du monde entier.

Les résultats obtenus servent au groupe en matière de lobbying et dans ses relations avec les autorités publiques. En effet, Roth peut empiriquement expliquer comment les utilisateurs d’Airbnb apportent un essor économique à des quartiers qui n’étaient initialement pas sur le radar des touristes.

Cloed Baumgartner © Apollvonia Theresa Bitzan

La réseauteuse : Cloed Baumgartner

Entreprise : Agentur für Innovation [Agence pour l’innovation]

Poste : Fondatrice et PDG

Lieu de travail : Vienne

Origine : Vevey

Âge : 48

Fondatrice du label de mode et d’upcycling Milch, Cloed Baumgartner s’y connaît en matière de préservation des ressources. « Pour commencer, nous avons créé de la mode à partir de pneus de vélo usagés et d’emballages de riz. Et puis nous avons retravaillés de vieux complets veston et des chemises pour les recycler en nouveaux vêtements », dit la néo-viennoise. Depuis 1998, elle fonde une startup après l’autre – dont une boutique mobile, une boutique en ligne pour 100 créateurs locaux et un projet de franchising social pour troquer des vêtements.

Aujourd’hui, elle va encore un peu plus loin dans sa notion de « préservation des ressources » : « Lorsque vous fondez une startup, vous devez protéger vos propres ressources. Épargnez-vous de l’argent et ménagez vos nerfs, testez tout de suite vos idées à petite échelle pour voir si le monde est prêt pour les accueillir. Et ne passez pas des heures dans votre labo à peaufiner le moindre détail jusqu’à ce qu’il soit parfait. »

Avec son « Agence pour l’innovation et l’esprit d’entreprise », Cloed Baumgartner partage des informations comme celles-ci. « Je suis douée pour créer des associations, reconnaître des créneaux dans le marché et mettre des projets sur les rails », dit-elle, « d’autres qualifieraient cela d’<impact venture builder> ».

Mais l’emmentaloise sait également très bien faire autre chose : lâcher prise. Elle a vendu les droits du salon de la mode qu’elle a créé, le Modepalast [palais de la mode], afin de financer ses deuxièmes études – en gestion de l’innovation. Et Milch, le label de mode avec lequel tout a commencé, est devenu un think thank : « Nous ne vendons plus de produits, nous ne vendons plus que des instructions de couture – ainsi nous inspirons les gens à mettre en pratique leurs propres idées. »

Urs Hölzle © Aleksandar Savic ́

Le pape de l’informatique : Urs Hölzle

Entreprise : Alphabet

Poste : Google Senior Vice President Technical Infrastructure

Lieu de travail : Mountain View, Silicon Valley, Kalifornien, USA

Origine : Liestal, Canton de Bâle-Campagne

Âge : 55

La carrière d’Urs Hölzle a commencé dans un garage de l’avenue Santa Margarita à Menlo Park. Aujourd’hui, ce suisse est l’employé de Google ayant la plus grande ancienneté, et peut-être aussi la plus grande importance. « Je voulais simplement survivre à chaque lundi à venir », dit-il.

C’était en 1999, et Hölzle avait été le septième à être embauché par une startup au nom de Google. Deux génies chaotiques, Larry Page et Sergey Brin – si chaotiques qu’ils avaient même mal orthographié le nom de leur propre société, le chiffre à cent chiffres, Googol. Et si géniaux qu’ils avaient programmé, pour l’internet alors encore jeune, le meilleur moteur de recherche sur le marché. « Quand les gens revenaient au bureau le lundi matin, ils voulaient rechercher sur Google les questions qui leur étaient venues à l’idée pendant le weekend. Chaque lundi, nous avions un trafic supérieur de 5 à 10 % par rapport à la semaine précédente. Nos systèmes fonctionnaient constamment au bord de leurs limites », raconta-t-il au « Süddeutsche Zeitung ».

Si vous vous fixez des objectifs impertinemment immenses, même en atteignant seulement 50%, c’est énorme. Et si ça tourne mal, vous en tirerez tellement de leçons que vous réussirez à la prochaine tentative.

Mais Hölzle, développeur de logiciels de formation et résolveur de problèmes de nature, était l’homme de la situation. Contrairement au reste de l’équipe, il avait déjà acquis une grande expérience professionnelle, par exemple dans le département de recherche DARPA du ministère de la Défense des États-Unis et en tant que professeur d’informatique à l’UC Santa Barbara. Et il a professionnalisé le code bricolé. « Je me suis dit que ça se calmerait une fois que nous aurions investi quelques mois de travail », dit-il, « mais j’attends encore aujourd’hui que ça arrive. »

Aujourd’hui, Hölzle est le collaborateur ayant la plus grande ancienneté, il vaut un milliard, et est le vice-président senior du département de l’infrastructure technique et, selon l’ex-PDG Eric Schmidt, « le véritable héros de Google », c’est lui.

Il est largement responsable de la marche triomphale de Google et de la numérisation de notre monde. « Vous pouvez vous fixer des objectifs petits ou grands », dit-il. « Si vous atteignez un petit objectif, personne ne s’en rendra compte. Et lorsque vous échouez sur un petit objectif, vous avez vraiment échoué. Mais si vous vous fixez des objectifs impertinemment immenses, même en atteignant seulement 50%, c’est énorme. Et si ça tourne mal, vous en tirerez tellement de leçons que vous réussirez à la prochaine tentative. »

Cet écologiste qui soutient le WWF et a ordonné à Google d’utiliser exclusivement des sources d’énergie renouvelables, considère le cloud computing comme la prochaine grande étape : « les ordis vont disparaître exactement comme les serveurs d’entreprise, parce que nous obtiendrons la même performance avec des composants minuscules. Cela permettra d’économiser de l’énergie à grande échelle. » Il ne sait pas ce qui se passera après. Mais il est convaincu d’une chose : « Nous n’en sommes qu’au tout début de la révolution numérique. » Et lui se trouve dans l’œil du cyclone.

ALPHABET en chiffres : En termes de valeur boursière, Alphabet est la quatrième plus grande entreprise au monde après Apple, Amazon et Microsoft.

Kate Darling © Gian Paul Lozza

La robot-éthicienne : Kate Darling

Entreprise : Massachusetts Institute of Technology

Poste : Spécialiste en recherche robotique

Lieu de travail : Boston, Massachusetts, USA

Origine : Bâle

Âge : 38

Il y a ceux qui conçoivent, construisent et se servent des robots. Mais personne ne les comprend aussi bien que Kate Darling. Depuis neuf ans, elle explore notre interaction avec eux. Par la même occasion, elle apprend beaucoup sur nous, les humains.

« À l’avenir, nous aurons beaucoup plus souvent à faire avec des robots dans la vie quotidienne », dit-elle. Le problème, c’est que nous avons beaucoup de mal à distinguer nos émotions à l’égard de choses animées et inanimées. Ainsi, lorsque nous égratignons notre toute première voiture en nous garant, nous nous sentons coupables de coups et blessures. « Mes recherches montrent que nous réagissons encore plus intensément face à des robots. Pas étonnant, puisqu’ils sont capables de prendre des décisions. Cela nous touche. »

Dans ses expériences, Darling étudie les avantages que pourrait avoir notre empathie pour les machines anthropomorphes (par exemple dans le cas d’assistance dans le domaine de la santé). Et où se trouvent risques, c’est à dire les domaines dans lesquels la manipulation émotionnelle des robots pourrait créer des problèmes.

La carrière de Darling : avant de rejoindre le MIT de Boston il y a neuf ans, elle a obtenu son doctorat au département des sciences humaines et sociales de l’EPF de Zurich – et a publié, entre autres, des études sur la propriété intellectuelle dans l’industrie pornographique. En ce moment elle écrit son premier livre, « The New Breed: What Our History with Animals Reveals about Our Future with Robots. »

A Boston, Kate Darling est en contact avec d’autres suisses expatriés. « C’est génial ici, parce que nous avons plus de soutien pour nos projets que chez nous. Mais la Suisse me manque malgré tout. Cela-dit, grâce à mon réseau, je sais désormais où trouver de l’Aromat et du vrai fromage à raclette. »

L’appli-entrepreneur : Raphael Dana

Entreprise : Gozem Africa

Poste : Co-fondateur

Lieu de travail : Singapour

Origine : Genève

Âge : 46

Il y a peu de choses que Raphael Dana n’a pas encore essayées. Le kitesurfeur et pilote passionné a été élu « entrepreneur le plus prometteur du millénaire » par un magazine suisse en l’an 2000. Dana a répondu aux attentes : avec une agence web, un groupe de médias et une plate-forme de startups qui développe des stratégies commerciales. Ce genevois qui vit à Singapour est particulièrement actif sur les marchés émergents. Gozem est son projet le plus passionnant : une plate-forme de technologie de transport pour l’Afrique occidentale et centrale.

Gozem a été lancée en 2018 au Togo et fonctionne un peu comme Uber. L’appli qui garantit des chauffeurs fiables et des prix équitables a été téléchargée des centaines de milliers de fois. Désormais Gozem compte étendre son offre de transport en mototaxi et pousse-pousse à des services de messager de toutes sortes. Avec cette expansion, Gozem deviendrait la plus grande application de transport d’Afrique.

Ylenia Gortana © Rodger Brown

La créatrice de mode tech : Ylenia Gortana

Entreprise : selbstständig

Poste : Fashion-Tech-Designerin

Lieu de travail : Berlin

Origine : Bâle

Âge : 31

« Je m’intéresse à la technologie, et je m’intéresse à l’artisanat », explique Ylenia Gortana. Cette créatrice de mode qui a grandi à Saint-Gall et à Bâle travaille depuis cinq ans avec des tissus conducteurs. Ses vestes et chemises sont à la fois vêtements et instruments de musique. L’activation s’effectue par le biais de capteurs de mouvement auxquels sont attribués des loops et des effets sonores. Il suffit simplement de se toucher sa manche, par exemple, et un appareil connecté par Bluetooth retransmettra les sons.

La demande est immense, notamment chez les DJ et d’autres musiciens. Or jusqu’à présent, cette technologie n’a été utilisée que dans le cadre de projets artistiques, par exemple lors d’une performance de danse à Dessau. Néanmoins, l’interaction homme-ordinateur par le biais des vêtements est considérée comme une technologie prometteuse par un grand nombre de gens, et Gortana est considérée comme une pionnière. « Je trouve cela excitant de transformer ce à quoi nous sommes habitués », dit la bâloise qui a son atelier à Berlin.

Dernièrement, elle s’est consacrée à un tout autre projet : pour une entreprise textile allemande, elle a conçu et cousu le prototype d’une veste à 100% compostable – faite de polymères biodégradables.

Yves Béhar © Getty Images

Le designer industriel : Yves Béhar

Entreprise : Fuseproject

Poste : Fondateur, PDG

Lieu de travail : San Francisco, Californie, USA

Origine : Lausanne

Âge : 53

Né à Lausanne, Yves Béhar est l’un des designers industriels les plus ingénieux du monde. Mais sa première création était franchement ce qu’il y a de plus laid. « J’avais quinze ans et je ne m’intéressais qu’à deux choses : le ski et la planche à voile », dit-il. Il a donc monté des skis sur une planche de surf pour glisser sur le lac Léman gelé. « Non seulement cette chose était laide, mais en plus c’était un engin à se casser le cou », dit-il aujourd’hui, « C’est ainsi que j’ai décidé que je devais faire des études de design industriel, pour que ma prochaine idée n’aboutisse pas à nouveau à un échec. »

Les dernières œuvres de Béhar comprennent un robot de sécurité qui surveille les complexes de bureaux, une télévision Samsung à écran plat appelée « The Frame » et un berceau high-tech à technologie robotique. Il y a quelques mois à peine, il a présenté le robot « Moxie », qui aide les enfants à besoins spécifiques grâce à ses contenus pédagogiques et sa capacité d’interagir naturellement.

« La technologie doit servir à l’homme, pas l’inverse », explique-t-il lors de sa conférence TED. « Cela ne m’intéresse pas d’enjoliver des objets pour nerds et geeks. Il faut que les objets soient conçus pour s’adapter à notre vie quotidienne. » Il suit ce credo depuis les années 1990, lorsqu’il s’est installé dans la Silicon Valley, « parce que j’ai senti qu’une nouvelle ère commençait là-bas ». C’est la raison pour laquelle ses objets ne sont jamais seulement esthétiques, mais améliorent le monde de manière innovatrice, comme l’ordinateur portable XO pour enfants, bon marché, bariolé et indestructible, qu’il a conçu pour le projet caritatif « One Laptop per Child ».

Raffael Dickreuter © Aleksandar Savic ́

Le concepteur d’effets spéciaux : Raffael Dickreuter

Entreprise : Superba AR

Poste : PDG

Lieu de travail : Los Angeles, Californie, USA

Origine : Berne

Âge : 39

Raffael Dickreuter a accompagné les plus grands réalisateurs hollywoodiens en tant qu’artiste numérique. Après une escale chez Snapchat, il s’est réinventé et conçoit désormais des applications de réalité augmentée. Il est temps de regarder la vérité en face : Superman ne sait pas voler. L’incroyable Hulk n’a pas de superpouvoirs. Et Terminator n’est pas invulnérable.

En réalité, c’est Raffael Dickreuter qui est derrière tout ça. Artiste numérique, il a conçu les scènes d’action de dizaines de films à succès sur son ordinateur. « En tant qu’animateur pré-viz, vous concevez les séquences qui seront ensuite tournées devant un écran vert ou dans un vrai décor », explique-t-il, « et en tant qu’artiste numérique, vous créez l’intégralité des effets spéciaux sur l’ordinateur. » Né à Bâle et élevé à Berne, le néo-californien a ces capacités parce qu’il a un talent rare. « D’habitude, soit les gens sont créatifs, soit ils sont doués au niveau technique », dit-il, « moi je suis les deux. »

Mais avant tout, Raffael Dickreuter est extrêmement déterminé. « A côté de l’école, je travaillais au cinéma et vérifiais les billets à l’entrée » dit-il « et c’est là que j’ai commencé à rêver d’un travail à Hollywood ». Dickreuter a fait ses études, a travaillé dans une agence bernoise de design web, et absorbait tout ce qu’il pouvait apprendre. « Mais je n’avais pas de contacts. C’est pour cela que j’ai programmé un site web en 2002, afin que les concepteurs d’effets visuels puissent se connecter. XSIbase.com a fait un carton dans le secteur. Dickreuter a d’abord obtenu un stage à Hollywood, puis les projets se sont enchaînés. « Quand j’étais adolescent, je rêvais de travailler avec Steven Spielberg ou pour l’un des « Terminator », dit-il, « depuis, tous ces rêves se sont réalisés. »

Dickreuter s’est donc mis à la recherche de nouveaux défis. Il a travaillé en tant que photographe (« Vous pouvez voir les résultats de votre travail tout de suite, pas seulement après trois ans, comme au cinéma »), a travaillé pour Snapchat. Depuis il est tout feu tout flamme pour les projets de VR et d’AR. Désormais, avec sa propre boîte Superba, il programme des applications AR – comme une application pour photographes professionnels ou un filtre AR pour la fête nationale suisse.

Son prochain rêve : « Je veux amener les nouvelles technologies américaines en Suisse. » C’est dire si son pays ne l’a pas lâché, même après 20 ans passés aux États-Unis. C’est pourquoi il organise régulièrement le Swiss Hollywood Meetup, une réunion décontractée d’expats suisses. « D’habitude, à Los Angeles, personne ne te rencontre sans arrière-pensée. Mais lors de nos Meetups, il y a à chaque fois 30 à 40 Suisses de tous les secteurs qui veulent simplement passer une soirée agréable. C’est comme des vacances ! »

SUPERBA en chiffres : Depuis dix ans, l’entreprise produit des animations 3D et VR pour des blockbusters hollywoodiens comme « Alien » ou « Seul sur Mars ».

Christina Myers © Abbey Drucker

La mentor du développement : Christina Myers

Entreprise : Omnis Institute

Poste : Co-Fondatrice et directrice générale

Lieu de travail : Londres, R.-U.

Origine : Genève

Âge : 28

Colombie, Australie, Chine, Brésil, Royaume-Uni : Malgré son jeune âge, Christina Myers, née à Genève, a déjà fait carrière dans le monde entier. Tandis que d’autres ne s’inquiétaient que de l’état de leur compte, Myers investissait son énergie dans des projets qui font avancer le monde. Par exemple en tant que Special Adviser pour l’ONU. Ou en tant que conseillère scientifique pour les nouvelles technologies dans le projet « Scholas », lancé par le pape François.

Désormais, à l’Omnis Institute, elle apporte son soutien à des startups sociales et soutenant le développement durable dans des pays en voie de développement ¬– comme à Nuquí, l’une des régions les plus dangereuses de Colombie. « L’éducation est la clé de la paix et de la prospérité », dit-elle. Elle mise surtout sur des technologies modernes comme les plateformes d’apprentissage en ligne et les salles de classe virtuelles.

En tant que mentor – par exemple pour l’initiative suisse de développement Swissnex –, elle met sa propre expérience de fondatrice au profit des autres : car Myers a cofondé une entreprise de biotechnologie pour la promotion du développement de la parole.