Faker : la légende des légendes

2013. League of Legends n’en est qu’à ses balbutiements.

Sorti en 2009, le jeu organise ses premiers tournois depuis 2011. La compétition grandit vite et a déjà produit quelques joueurs célèbres. Mais il manque encore au jeu un véritable héros. Jusqu’à la retransmission télévisée du 6 avril 2013 et un match dans la capitale sud-coréenne, Séoul, qui va tout changer.

Équipe locale populaire, CJ Blaze fait figure de grande favorite à la victoire du tournoi du Champions Spring. Leur joueur vedette est un jeune homme de 20 ans, Kang « Ambition » Chan-yong. Dans League of Legends (LoL pour les fans) deux équipes de cinq joueurs s’affrontent pour contrôler un champ de bataille magique divisé en trois voies : celle du haut, celle du bas et celle du milieu. Le joueur qui navigue sur la voie médiane doit être l’un des plus forts de l’équipe, et Ambition est considéré comme le plus grand joueur de voie du milieu de toute la Corée du Sud.

Le GOAT au centre, en 2015 lors de la finale des Worlds © Colin Young-Wolff/Riot Games

Face à CJ Blaze, une nouvelle équipe, la SK Telecom T1 #2. Leur joueur de voie du milieu ? Une m ­ystérieuse recrue qui fait ses débuts sur le circuit professionnel. Depuis des mois, il domine les classements en ligne sous le pseudonyme de GoJeonPa. Tous les forums s’interrogent sur la véritable identité de GoJeonPa, si bien que lorsqu’un ado de 16 ans du nom de Lee Sang-hyeok monte enfin sur scène pour jouer sous son nouveau pseudo, Faker, l’excitation est palpable.

Il ne fallut que six minutes pour qu’un moment, qui entrerait dans les annales, se produise. Ambition fait une pause pour développer son champion (les champions de LoL évoluent pendant la partie, atteignant de nouveaux niveaux et capacités). Un des commentateurs explique : « Pendant cette évolution, il y a une petite pause. Elle est trop courte pour être exploitée par l’adversaire. Enfin, c’est ce que l’on croyait. Jusqu’à ce que Faker, ce jour-là, la saisisse le premier. » En une fraction de seconde, Faker fait évoluer son propre champion et élimine facilement Ambition. Un éclair de génie. Faker élimine ensuite deux des quatre adversaires ­restants en moins de 30 secondes. SKT T1 termine la soirée en écrasant CJ Blaze 2 à 0.

« Je me souviens que j’étais furieux, car c’était complètement improbable, se rappelle Ambition. Tout le monde oubliera les 3 000e, 4 000e ou 5 000e kills de F ­aker, mais personne n’oubliera son premier. Merci de m’avoir tué en premier, Faker. »

Le visage de Young Faker dans la Mercedes-Benz Arena accueillant l’event © Wojciech Wandzel/Riot Games

Moins de six mois plus tard, SKT T1 remportait les plus grands de tous les tournois, les championnats du monde League of Legends (Worlds), au Staples Center à Los Angeles, devant des millions de personnes en ligne. « En 2013, ces mois-là, Faker posa les bases de son héritage », déclare Eefje « Sjokz » Depoortere, la présentatrice des Worlds 2013. Elle en parle dans le film T1 Rose Together, publié cette année pour célébrer l’entrée de Faker dans le Hall of Legends, l’équivalent de LoL au Rock & Roll Hall of Fame.

Difficile d’expliquer toute l’influence de Faker sur LoL et, par extension, sur l’esport en général. Après les Worlds 2013, ses collègues et lui remportent à nouveau la victoire en 2015 et 2016, et ­deviennent la seule équipe à avoir jamais remporté trois titres mondiaux. Il compte dix titres LCK (League of ­Legends Champions Korea) à son actif, deux Mid-Season Invitationals (le plus grand tournoi de mi-saison), une médaille d’or aux Jeux asiatiques de 2022 et la Coupe du monde d’esport en 2024. Il est le premier à atteindre 1 000, 2 000 puis 3 000 éliminations en LCK et détient le record du plus grand nombre d’éliminations dans les matches de championnats du monde. En 2017, Faker est élu Meilleur Athlète esport ; en 2019, il figure sur la liste Forbes 30 Under 30. Mais ce sont les titres que lui ont attribués ses rivaux, ses fans et les médias qui marquent le plus : « le Michael ­Jordan de l’esport », « l’Invincible Roi Démon », ou encore « Dieu ».

Lors d’une partie, un joueur peut r ­éaliser environ 100 actions par m ­inute – Faker, lui, en accomplit 500.

En 2020, le journaliste sportif d’ESPN, Tyler Er ­zberger, tweete une photo légendée ainsi « Le top 4 de Corée du Sud » : le réalisateur oscarisé Bong JoonHo, le footballeur Son Heung-min, le groupe de K-pop BTS, et Faker. « J’ai été cité au milieu de super­ stars internationales, souligne Faker. C’est ­sympa d’être mentionné avec eux. Je dois être un peu célèbre à l’étranger, moi aussi. »

Ce qui rend Faker si spécial, c’est sa capacité unique à lire le jeu et à agir en conséquence. En esport, on utilise un terme, meta, pour « most effective tactics available », autrement dit « tactiques disponibles les plus efficaces ». Dans LoL, les meilleurs joueurs maîtrisent ces stratégies optimales ; mais être le premier à les découvrir suppose un talent très rare. « C’est un précurseur, affirme David “Phreak” ­Turley, concepteur principal du jeu. Quand on voit ce dont Faker est capable avec les outils que l’on met à disposition, on hallucine. » LoL propose plus de 160 personnages appelés « champions ». Magiciens, assassins, combattants à longue, courte et moyenne portée. Cer ­tains infligent beaucoup de dégâts, d’autres sont capables d’encaisser un max. Chacun dispose de son propre arsenal de capacités, style de jeu, forces et faiblesses et cela se complique encore selon les différents adversaires affrontés. « Faker a joué 83 champions, soit plus que n’importe qui dans la voie du milieu au cours des compétitions professionnelles, explique Turley. Ce mec peut pratiquement tout jouer et il a souvent été le premier à le faire. »

SKT T1 au "LoL" Mid-Season Invitational à Busan, Corée du Sud, mai 2022 © Lee Aiksoon/Riot Games

Pour comprendre son don pour League of Legends, il faut revenir à ses origines. Né en 1996, Lee Sanghyeok a grandi dans le district de Gangseo à Séoul. Après le divorce de ses parents, il est élevé par son père, Lee Kyung-joon, et ses grands-parents. Son père le décrit comme un kid un peu solitaire et très vif : il apprend tout seul des langues étrangères ou comment résoudre un Rubik’s Cube, et aime bien les jeux vidéo. « J’ai commencé comme tous les gosses, avec la Playstation et d’autres consoles. Mais quand j’étais jeune, je me fichais pas mal de la compétition », se souvient-il dans un article rédigé par ses soins en 2016 pour The Player’s Tribune. Pourtant, en 2004, alors qu’il a huit ans, son père lui achète un PC et il devient fan de Starcraft, le jeu d’esport le plus populaire de Corée à l’époque. Puis, en 2011, il découvre LoL. « C’est là que je me suis lancé dans la compétition professionnelle. »

Les joueurs professionnels de League of Legends arrêtent en moyenne à 23 ans. Faker a 28 ans.

Il joue à un style de jeu appelé SoloQ, où chaque joueur et joueuse est associé·e à d’autres de manière aléatoire, ce qui le forcera à s’adapter et à maîtriser plus de champions dans différentes configurations d’équipe. « Mon niveau a continué d’augmenter, on a fini par me faire jouer contre les meilleurs joueurs de Corée », raconte-t-il.

Fin 2016, Faker devient numéro un mondial. Deux ans plus tôt, une équipe chinoise a tenté de le recruter en lui proposant un alléchant contrat d’un million de dollars, mais il a refusé. « Je veux rester en Corée et remporter un second championnat du monde », a-t-il expliqué à ESPN. Chaque année, les offres ont augmenté (10 millions en 2020 pour jouer aux États-Unis, 20 millions de la part de la Chine en 2022). Il a systématiquement répondu par la négative. Et pourtant, il ne fait plus les gros titres à ce ­moment-là.

Poser en équipe entre les matchs © Lee Aiksoon/Riot Games

L’ascension de Faker n’a pas été aussi linéaire qu’on pourrait l’imaginer. En 2017, lors de la ­finale des Worlds, SKT T1 affronte Samsung Galaxy, l’équipe qu’ils avaient battue en 2016, et ­Ambition (premier grand kill de Faker) en est le ­capitaine.

En trois victoires consécutives, Ambition a orchestré sa revanche. C’était la première défaite de Faker en finale d’un championnat du monde, et pour la pr ­emière fois, les fans ont vu l’Invincible Roi ­Démon vaciller. « J’étais juste à côté de lui, se souvient son coéquipier Bae “Bang” Jun-sik après la défaite. Il pleurait de tout son corps. Ça faisait mal de voir un coéquipier exprimer autant de tristesse. »

Le nom de Faker comme celui de Batman dans la nuit © Jianhua Chen/Riot Games

C’était le début d’une phase difficile pour le joueur, qui était considéré comme intouchable. Après des performances inégales lors des play-offs au printemps 2018, Faker fut placé sur le banc pendant l’été. SKT T1 sortit des finales de la LCK et ne réussit même pas à se qualifier pour le championnat du monde. Lors des deux étés suivants, Faker fut à nouveau remplacé au profit de joueurs plus jeunes. En 2020, l’équipe, désormais appelée T1, ne parvient toujours pas à se qualifier pour le Mondial. Faker a alors 24 ans.

La carrière d’un joueur pro de LoL est étonnamment courte, l’âge moyen de la retraite tourne autour de 23 ans. Il y a de multiples raisons à cela. Certains ne peuvent tout simplement plus suivre le rythme. Riot Games met régulièrement à jour le code du jeu, ajoute de nouveaux personnages, modifie les caractéristiques de ceux déjà existant, ce qui force les joueurs à réapprendre constamment la meta. Et le burnout est une réalité : alors que les athlètes traditionnels s’entraînent jusqu’à huit heures par jour, une analyse de 2019 montre que Faker s’entraîne pendant treize heures, entre scrims (matches d’entraînement), SoloQ et pratique perso. Le reste de la journée, il mange, dort et s’accorde une heure de temps libre. « Même en mangeant, il parlait du jeu, rapporte son ancien coéquipier Lee “Wolf” Jae-wan. En vacances, il jouait au lieu de sortir. » Et puis, il y a la charge physique.

En 2022, les T1 furent crucifiés en ces lieux © Colin Young-Wolff/Riot Games

On peut penser que l’esport n’a pas le degré d’inten­ sité du foot, du tennis ou de la F1 (sports où pas mal d’athlètes ont déjà largement atteint la trentaine) mais les séquelles sont parfois graduelles, impercep­ tibles, ou, pire encore, chroniques. Les mains et les poignets des joueurs de LoL sont soumis à d’énormes quantités de micromouvements. Au cours d’une par­ tie, un joueur ordinaire peut effectuer 100 actions par minute (APM) ; Faker atteint parfois 500 APM en utilisant la souris et les raccourcis clavier non seulement pour déplacer son personnage mais aussi la caméra du jeu, surveiller ses coéquipiers et analyser tout ce qui pourrait lui donner le moindre avantage. Beaucoup de joueurs prennent leur retraite à cause de blessures devenues permanentes (tendons enflés, compression des nerfs, douleurs au cou et au bas du dos). Un joueur pro de LOL de plus de 30 ans encore actif, ça n’existe pas.

Au début de la saison 2021, Faker décide de se mettre au vert pendant trois semaines. Parce qu’il a besoin de faire une pause et souhaite changer quelque chose en lui. « J’avais un ego démesuré, se souvient-il. Maintenant, je suis devenu plus objectif, plus flexible. J’ai gagné en maturité. » Cette année-là, T1 s’incline encore aux Worlds. Faker est présent, mais les larmes de 2017 ont séché.

Une exécution : les T1 terrassés par DRX lors des Worlds 2022 © Colin Young-Wolff/Riot Games

Il existe une image emblématique de la finale des Worlds 2022, si impressionnante qu'elle a été élue photo de l'année lors des E-Sports Awards. Sur la scène du Chase Center de San Francisco, après une défaite, Faker fixe son coéquipier Ryu "Keria" Min-seok, assis devant son ordinateur. Keria, la tête dans les deux mains, est inconsolable.

Le diagnostic était flou. P ­ersonne ne s ­avait si Faker pourrait rejouer.

2022 devait être l’année de T1, l’année de Faker, son dixième anniversaire dans l’esport professionnel. Au début de la saison, il était devenu le premier joueur de LCK à atteindre 2 500 kills, le deuxième de l’histoire de LoL à dépasser les mille matches profes­ sionnels. Une équipe régulière s’était enfin soudée autour de lui : Choi « Zeus » Woo-je, Mun « Oner » Hyeon-jun, Lee « Gumayusi » Min-hyeong et Keria. Les fans leur avaient même trouvé un nom, ZOFGK, les initiales de leurs pseudonymes dans l’ordre où ils jouent sur la carte avec Faker au centre. Au prin­ temps, ZOFGK a terminé la saison invaincue sur un score de 18-0. Avant la finale des Worlds, 76 % des fans prédisaient la victoire de T1. Leurs adversaires ? DRX, une équipe coréenne d’outsiders dirigée par un ancien camarade de classe de Faker, Kim « Deft » Hyuk-kyu. « Péché d’arrogance », se souvient Oner. Ce sera une leçon d’humilité.

Les fans soutiennent Fakers Team T1 pendant les championnats 2023 © Riot Games

Lorsque la défaite est confirmée, Faker s’affaisse dans son siège. ­Devant plus de 14 000 personnes et des millions de télé­spectateur·rice·s, les écrans géants affichent un visage blessé qui fait bientôt place à de la sérénité. « Pas de bol, les gars, mais on a bien joué », dit-il au micro pour galvaniser son équipe avant de les observer tour à tour. À 26 ans, il est le plus âgé. Zeus et Oner sont encore des ados, Gu­ mayusi et Keria viennent d’avoir 20 ans. Alors que ce dernier ne cesse de sangloter, les larmes montent aux yeux de Faker. Le cliché immortalisera ce moment. « Mes coéquipiers étaient inconsolables, se souvient Faker. J’ai essayé de les encourager en me concen­ trant sur la saison suivante et en me consacrant à l’accompagnement de nos joueurs. »

Mais sept mois plus tard, Faker commence à res­ sentir une douleur préoccupante. « Au début de l’été, mon bras était engourdi et j’avais des picotements.

Au ­début, cette perte de sensation dans les doigts ne ­durait que quelques minutes, mais bientôt c’était toute la journée. » « J’ai pensé : ça y est, le pire a fini par arriver », enchaîne son père. Faker passe un IRM de la main. « Le diagnostic était flou », se souvient-il. Commence une longue convalescence, personne ne sait quand ou s’il va revenir.

Le cerveau me fascine. P ­eut-être que je deviendrai chercheur un jour. Faker

T1 se trouve en pleine tourmente : après une sensationnelle série de 17 victoires au Spring Split, ils se sont inclinés en finale, ce qui marque leur quatrième défaite consécutive en tournoi. Le doute s’est installé. « On s’est dit qu’on était peut-être pas compatibles », admet Faker. Puis c’est l’élimination au Mid-Season Invitational. « Après, tout s’est écroulé, dit Keria. On a perdu confiance. On ne communiquait plus. »

Faker, absent, est remplacé par un petit nouveau de 17 ans, Yun « Poby » Sung-won. « Ce n’était pas un siège ordinaire, c’était un Saint Graal empoisonné, dit le commentateur Jun. Le médian de T1, la position de Faker. » Broyé par ces attentes impossibles, Poby s’en sort mal. T1 dégringole à la cinquième place du classement d’été ; une chute sous la sixième place et c’en est fini des espoirs de qualification pour les Worlds. L’ambiance au sein de l’équipe devient si délétère que Gumayusi reconnaît avoir consulté un thérapeute.

Trente et un jours après s’être éclipsé, Faker fait son retour pour le plus grand bonheur de ses fans. Le retour de la pièce manquante pour la qualification de ZOFGK aux Worlds. Faker en profite pour exprimer sa gratitude envers Poby. « Il s’est retrouvé dans une position délicate, confie-t-il. Je le remercie d’avoir tout donné. »

Cinq fois champion du monde - du jamais vu : T1 © Colin Young-Wolff/Riot Games

Depuis la première édition en 2011, jamais les championnats n’ont bénéficié d’une telle aura de m ­ythologie que les Worlds 2023. Ils se déroulent en Corée du Sud, berceau des plus grands joueurs de LoL. La Corée a soulevé à sept reprises la Coupe de l’Invocateur ; seconde meilleure équipe, la Chine ne compte que trois victoires. Mais chaque fois que le tournoi s’est tenu en Corée du Sud, en 2014 et 2018, Faker n’a pas réussi à se qualifier. Cette fois, il était là, et il luttait pour le titre. En demi-finale, T1 était la seule équipe coréenne parmi les challengers chinois. Le 19 novembre 2023, au Gocheok Sky Dome de Séoul, devant plus de 6,4 millions de fans, ZOFGK a décroché le titre. Dix ans après son premier triomphe, Faker est devenu le seul joueur à soulever la Summoner’s Cup pour la quatrième fois. Au moment de la victoire, il s’est contenté de dire cinq mots : « Notre équipe est tellement forte. »

Quatre semaines plus tard, T1 s’est rendu à un autre événement, cette fois avec un aspect plus ludique. Au Velodrome de Berlin, une exposition était organisée pour honorer les champions du monde, Red Bull League of Its Own. Certaines des meilleures équipes pros d’Europe étaient présentes pour rendre hommage à T1 et jouer contre eux (une équipe réussit même à battre les champions du monde).

Au cours d’une conférence de presse qui s’est tenue juste après les Worlds 2023, Faker a répondu à une question que beaucoup se posaient. « Je n’ai aucunement l’intention de prendre ma retraite. Je vais continuer à jouer pour T1, a-t-il dit calmement. J’ai appris et grandi tout au long de ma carrière. C’est une opportunité rare pour un être humain. »

Et quel rare être humain que Lee Sang-hyeok ! C’est une licorne, un joueur dont l’étoile a brillé plus intensément que nul autre. Le deuxième plus jeune joueur à avoir remporté les Worlds, et maintenant, à 28 ans, le plus vieux. « Je n’ai jamais pensé que la carrière d’un joueur pro devait être si courte, a-t-il déclaré en 2022. Certains prennent leur retraite, d’autres continuent. Je ne pense pas qu’il y ait une grande différence entre un joueur au début de la vingtaine et un autre au début de la trentaine. » Mais il a toujours considéré les deux mondes qu’il habite différemment des autres.

En 2017, Faker a donné un aperçu de ce que pourrait être sa vie post LoL. « Je travaillerai sûrement dans l’esport. Et sinon, j’espère travailler dans un domaine qui fait évoluer la science et les gens. T ­ravailler avec le cerveau humain. »

Pour l’instant, il se contente de jouer avec nos émotions. Lors d’une saison 2024 pleine de drames, ZOFGK a à peine réussi à se qualifier pour les Worlds, en tant que dernière équipe qualifiée. Une fois de plus, les sceptiques doutaient, mais le 2 novembre 2024, au O₂ Stadium à Londres, devant 20 000 personnes sur place et 6,49 millions en ligne – l’audience la plus grande jamais enregistrée pour un événement esport – T1 a de nouveau soulevé la coupe.

Avant la finale de 2023, Faker avait fait une décla-ation : « Le troisième trophée était pour moi. Le quatrième est pour mes coéquipiers. » En 2024, il n’avait qu’une seule chose à ajouter : « À ceux qui ont cru en nous, quoi qu’il arrive – le cinquième trophée est pour vous. » Peu importe ce qui viendra ensuite, sa place est assurée : il est le plus grand joueur de LoL de tous les temps. Faker, à travers sa résilience et son engagement envers l’esport, reste un modèle non seulement pour ses performances, mais aussi pour sa ­vision de l’après-carrière, un domaine où il entend continuer à explorer et à contribuer, à son échelle.

Fakermation

L’hymne officiel des Worlds change chaque année: voici les quatre clips vidéo dans lesquels Faker est représenté.

"Heavy Is the Crown", ft.Linkin Park (2024)

Heavy Is The Crown, feat. Linkin Park (2024) © Riot Games

Vainqueurs en 2023, les membres de ZOFGK représentent la menace finale dans cette bataille épique au sein du mythique Royaume de Runeterra de LoL.

"Ignite", ft.Zedd (2016)

Ignite, feat. Zedd (2016) © Riot Games

En train de manger un brocoli cru en clin d’œil aux Worlds 2015, où un fan lui avait dit que sa coupe de cheveux ressemblait à ce légume. Il avait promis d’en manger un morceau s’il gagnait. Chose promise, chose faite.

"Rise", ft.The Glitch Mob, Mako et The Word Alive (2018)

«Rise», ft. The Glitch Mob, Mako and The Word Alive (2018) © Riot Games

La montée en puissance d’Ambition, l’ennemi juré de Faker, jusqu’à son triomphe en 2017. Qui l’attend lors du duel final ? L’Invincible Roi Démon, bien sûr.

"Gods", ft.NewJeans (2023)

Gods, feat. NewJeans (2023) © Riot Games

Une mélodie de K-pop c ­ontagieuse pour ce duel au sommet entre deux anciens camarades de classe, Deft et Faker, en 2022. C’est Faker qui a perdu cette fois-ci, comme en cours d’histoire.

