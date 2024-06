On a positive note: José Gsells

Être humain, pour moi, c’est être un biotope. Comme une forêt qui a besoin de soleil, d’eau et de nourriture. Une définition simple pour se comprendre soi-même est utile dans un monde généralement compliqué. Il y a six ans, mon petit biotope perso se trouvait derrière la fenêtre d’un loft, en se demandant ce qu’il fichait dans la gigantesque ville de Bruxelles. Chanceux, on m’avait offert de travailler mes textes et d’être logé pour six mois dans la capitale belge. C’était super, frites, rivières de sauce mayonnaise, autant de bières trappistes, de belles rencontres, mais il me manquait quelque chose. Tout mon corps mangeait de la mort à grandes bouffées, nuages de diesel calciné en surplomb d’asphalte mouillée, impossibilité du silence et surtout, quasi-impossibilité de s’enfuir à pied (c’est irrationnel, mais j’ai toujours peur lorsqu’il faut plusieurs heures pour atteindre l’ex- trémité d’une ville sans grimper dans un transport). Je me sentais comme un animal piégé, c’est là que je me suis rendu compte de l’état catastrophique de mon écologie intérieure. Mon biotope se dégradait, je n’avais pas arrosé mes fleurs avec le bon liquide.

Mon quartier, Schaerbeek, n’envoyait pas beaucoup de « bonjour ! », les regards y étaient régulièrement hostiles. On y est souris dans un monde peuplé de chats. Le pire était la sensation d’être éloigné du vivant. Peu de verdure, peu de faune, pas un légume qui pousse à des kilomètres... Je baignais dans l’approche « j’ai besoin de quelque chose, donc je m’extrais de mon appartement-bulle de protection et je dégaine mon porte-monnaie ». Il y avait trop de déconnexion à mon goût, trop peu de lien entre la barquette et l’estomac.

Mon monde devait-il obligatoirement fonctionner ainsi ? J’espérais que non... Je me suis juré de trouver un mode opératoire pour lutter avec cette distance entre mon corps et ce qui l’entoure.

Je repensais aux années précédentes, ponctuées de voyages. J’avais écumé le Québec, erré dans les secondes mains du Bronx, traversé les toundras nordiques suédoises, fumé des morues en bordure de fjord, zigue-zagué dans les méandres du delta du Danube en canoë, observé les aurores boréales de l’île de Senja en sortant d’un sauna dans la nuit éternelle des hivers norvégiens et encore, tant d’autres ailleurs... qui m’ont montré que mon petit chez moi en Suisse me convenait bien.

De ces paysages, un rêve était resté, une envie de retour aux sources de l’humanité. Le concept de chasseur-cueilleur m’avait toujours attiré, il n’était malheureusement pas très applicable en Suisse. M’expatrier ne me convenait pas, liens de famille, réseau amical, ancrage dans une région, odeur des forêts de mon enfance... La densité de population étant trop forte, soit j’abandonnais mes attaches, soit je modifiais mon concept. J’ai pris la deuxième option. Ma résidence Belge se terminait, je revenais en Suisse avec un livre prêt à être publié et une quinzaine de kilos de bedaine qui dodelinaient par-dessus ma ceinture. Plus la ville s’éloignait, plus les paysages me semblaient d’un vert lumineux. Je me sentais comme un bourgeon qui attend de s’ouvrir sous les premiers rayons du printemps.

C’était un retour hyper joyeux et plein de soulagement. J’avais l’énergie du changement et de la nouveauté. J’ai utilisé mes privilèges, avoir accès à de la terre, habiter proche de l’eau et être à proximité de forêts d’une taille raisonnable. Je pratiquais déjà la pêche, le jardinage de façon un peu anecdotique, parfois la cueillette de champignons et de baies. J’ai décidé d’intensifier ces activités et selon la saison, elles ont commencé à occuper le temps libre avec une fonction de loisir productif et sportif. J’en ai perdu ma bedaine. Parfois, je faisais cinquante kilomètres de vélo pour pêcher un bon poste ou une vingtaine à pied en suivant une rivière. L’ouverture des jardins au printemps s’apparentait à une trentaine d’heures de fitness dont je ressortais suant mais réjoui des récoltes à venir. La chasse aux fraises des bois, framboises et groseilles suivait pour remplir les armoires, à nouveau pour rejoindre les lieux de cueillette, de longues promenades, du bien-être gratuit. En prime, l’émerveillement du dehors, du cri varié des pics aux joyeux chants des alouettes, du jeu des renardeaux au regard fugace de la chevrette. Dans les bois, je devenais une feuille robuste au milieu des arbres.

Il fallait aussi un peu d’argent, les mandats littéraires et publications ne suffisaient pas et j’ai réfléchi à un métier qui suive ma nouvelle dynamique, quelque-chose qui poursuive ma renaturation. Suite à un coup de chance, j’ai pu apprendre à construire des murs en pierre sèche (ceux qu’on observe dans les pâturages du Jura). Par tous les temps, toujours dehors, je me sentais fleurir sous le soleil de l’existence.

J’étais maintenant dans une forme superbe et mon congélateur contenait de quoi couvrir mes envies de poissons, mes placards étaient pleins de conserves, il y avait à la cave assez de pommes de terre pour l’année entière. Du gibier s’est ajouté aux productions maison, car pour pousser la dynamique encore plus loin et trouver une opportunité productive d’hiver, j’ai entamé un permis de chasse.

En décrivant ma transition, j’en viens à supposer qu’il en existe pour chacun·e de nous. Le facteur plaisir/ bien vivre me semble déterminant pour l’efficacité de la démarche. Je ne pose pas d’autres objectifs que la joie et ne me fixe pas plus d’interdictions. Mes désirs ont évolué avec ces pratiques. Le budget voyage annuel n’étant plus dépensé, j’ai pu acquérir un petit chalet d’une pièce dans les bois à trente kilomètres de chez moi. Je me pose rarement la question d’où me rendre en vacances.

Les saisons qui étaient précédemment réduites aux couleurs des arbres et à la température extérieure se sont muées en temps forts habités par une liste infinie de chouettes activités. Lorsque la neige fond, je me réjouis d’arpenter les bois pour cueillir de l’ail des ours et grimper sur les crêtes pour trouver des morilles, les soirs, je fais des semis. Avril et mai voient des truites, des brochets et enfin des perches s’activer. Simultanément, les jardins doivent être prêts et semés. Au début de l’été, les premiers fruits sont mûrs, c’est confiture... Je pourrais décrire un programme interminable mais cet avant-goût suffit à démontrer qu’un lien s’est établi. Par ailleurs, la plupart de ces richesses coûtent peu, font traverser des paysages magnifiques, activent diverses parties du corps et permettent d’avoir de l’espace mental, du territoire où rêver, un peu de répit dans le bruyant silence des bois.

L’opération de renaturation du biotope porte ses fruits. Il s’est même agrandi avec l’arrivée d’une petite fille qui adore passer son temps les mains dans la terre et jouer dans les bois.

Qui que tu sois, tu pousseras bien dans l’humus qui te convient. Je te souhaite de le trouver.

José Gsell

L’écrivain romand s’inspire d’aventures vécues et de ses observations pour écrire des romans et enregistrer des podcasts. On trouve ses sept romans auprès de son éditeur, Torticolis et frères, et ses podcasts sous : jozgsell.bandcamp.com