Lauréat du concours Red Bull Illume et lauréat dans la catégorie « Masterpiece by SanDisk Professional »

Lauréat du concours Red Bull Illume et lauréat dans la catégorie « Masterpiece by SanDisk Professional »

Lauréat du concours Red Bull Illume et lauréat dans la catégorie « Masterpiece by SanDisk Professional »

Will Saunders, catégorie "Masterpiece by Sandisk Professional".

Eh oui, Munich est désormais une ville de surf ! On y trouve la Eisbachwelle, une vague artificielle qui attire les surfeurs allemands en manque de gros rouleaux : pour Andi Müllner, la joie est d’autant plus grande qu’il s’agit du premier jour d’ouverture après le confinement en 2020.

Eh oui, Munich est désormais une ville de surf ! On y trouve la Eisbachwelle, une vague artificielle qui attire les surfeurs allemands en manque de gros rouleaux : pour Andi Müllner, la joie est d’autant plus grande qu’il s’agit du premier jour d’ouverture après le confinement en 2020.

Eh oui, Munich est désormais une ville de surf ! On y trouve la Eisbachwelle, une vague artificielle qui attire les surfeurs allemands en manque de gros rouleaux : pour Andi Müllner, la joie est d’autant plus grande qu’il s’agit du premier jour d’ouverture après le confinement en 2020.