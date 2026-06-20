Rémi Bonnet, au sommet en ski-alpinisme et en trail.

C’est l’histoire d’un hommeen quête de sérénité, pas de records. Chaque année, Rémi cumule 500 000 mètres de dénivelé. Ce qui revient à gravir le cervin tous les jours, depuis la cabane du Hörnli.

Le 18 octobre 2025, sur les hauteurs valaisannes de la vallée du Rhône, Rémi Bonnet s’effondre sur un sol sec et rocailleux. Ses poumons s’efforcent de fournir le plus d’oxygène possible à son corps, il enfouit son visage au creux de son coude et a, toujours accroché à ses poignets, les bâtons sans lesquels il n’aurait jamais tenu ces 27 minutes et 21 secondes.

Rémi Bonnet : top 3 mondial en trail, unique en ski-alpinisme. © Sandro Baebler

Rémi vient d’avaler 1 000 mètres de dénivelé sur une distance de 1,9 kilomètre, le long d’une ligne de chemin de fer de montagne désaffectée, bordée d’arbres d’automne aux teintes jaunes et orangées. Raide à l’extrême, cette course verticale contraint parfois même les coureurs et coureuses de trail à se mettre à quatre pattes pour avancer. Au bout de 600 mètres de dénivelé, Rémi a les jambes en feu. C’est comme si tout son corps était en feu. Pas sûr qu’il entende les cris scandés par le public : « Allez Rémi ! Allez Rémi ! Allez Rémi ! » Rémi Bonnet vient de battre le record du monde du kilomètre vertical.

Le calme

Six mois plus tard, par une chaude journée de printemps, Rémi se tient devant sa maison à Cerniat, dans le canton de Fribourg. Chaussettes blanches et Crocs aux pieds, il discute avec le jardinier en chaussures de montagne : « Les arbres ont donné beaucoup de fruits l’an dernier. » Il contemple le jardin qui s’étend sur la pente derrière sa maison. Le jardinier répond : « N’attends pas trop longtemps avant de les tailler, sinon tu risques d’avoir des problèmes un jour. »

Rémi ne gaspille pas sa salive pour ne rien dire. © Sandro Baebler

Rémi n’est pas du genre à parler pour ne rien dire, chacune de ses phrases a son importance. Malgré son incapacité à se reposer, il dégage une grande sérénité. Dans le calme de cet instant, rien ne laisse supposer qu’il fait partie de l’élite mondiale – et ce, dans deux disciplines sportives à la fois.

Quotation Courir, ce n’est pas simplement ce que je fais. C’est ce que je suis. Rémi Bonnet

Né en 1995 à Charmey, dans le canton de Fribourg, Rémi Bonnet est champion du monde, champion d’Europe et vainqueur du classement général de la Coupe du monde en ski-alpinisme. Et en été, il est l’un des trois meilleurs traileurs au monde. C’est un peu comme si le meilleur skieur de fond au monde remportait aussi des marathons en été. Mais cela fait longtemps que Rémi ne se soucie plus des victoires et des titres. Sa mission va bien au-delà de toutes les coupes qu’il pourrait remporter.

L’isolement

C’est dans les Préalpes fribourgeoises, plus précisément dans le village de Cerniat, à près de mille mètres d’altitude, que Rémi passe la majeure partie de sa vie. Cinq cents personnes vivent ici, le car postal y effectue seize allers-retours. Par semaine.

Vivre ici, c’est choisir d'être isolé. Et quand, comme Rémi, on habite une maison située à flanc de montagne, loin du centre du village, c’est un cadre idyllique et solitaire pour lequel on opte.

Aujourd’hui âgé de 31 ans, il a grandi à Charmey, canton de Fribourg. © Sandro Baebler

Les légumes et les oeufs font partie de son régime alimentaire de sportif. C’est pourquoi il cultive ses propres légumes, et élève des poules ; et des chèvres, parce qu’il estime que, comme lui, elles aussi ont le droit de vivre dans un endroit magnifique, dit-il. Rémi appelle cet endroit « sa liberté ». Quand il doit se rendre en ville, il n’a qu’une chose en tête : « Quand et comment est-ce que je vais pouvoir rentrer ? » Rien ne le détourne de son chez-lui. Ce qui ne l’empêche pas d’être toujours en vadrouille.

Le maître

Quelques jours avant notre rencontre, il était encore en Azerbaïdjan. Pour les Championnats d’Europe de ski-alpinisme. À cause de la guerre dans le pays voisin, l’Iran, les Français ont renoncé à venir.

Ils auraient été ses principaux adversaires. Mais auraient-ils vraiment réussi à faire mieux que lui ? C’est peu probable. Et pour cause : cette saison, Rémi Bonnet a remporté toutes les courses sur neige auxquelles il a participé. Et ce n’est pas une première. Comment en arrive-t-on à un tel niveau ? Tout en s’y étant mis sur le tard ?

Il préfère les saisons de transition, propices à ses deux sports favoris. © Sandro Baebler

Rémi se tient dans une pièce au fond de sa maison, à mi-chemin entre le débarras et la salle d’entraînement. Fort de sa formation de métallier, il a fabriqué beaucoup de choses lui-même. À commencer par un tapis de course, sur lequel il s’entraîne quand la météo empêche toute séance en plein air. À travers une fenêtre de la taille d’un panneau publicitaire, il peut voir la Dent de Broc et le Moléson quand il s’entraîne. Rémi connaît tous les sommets. À côté du tapis de course se trouve une table sur laquelle Rémi a posé une partie de ses coupes, globes et médailles. Les trophées du Championnat d’Europe en Azerbaïdjan manquent à l’appel, ils sont encore dans la valise.

De toute façon, ces objets ne comptent plus vraiment pour lui. Rémi nous explique : « Quand je gagne une course, ça ne me touche plus autant qu’avant. C’est devenu en quelque sorte normal de gagner pour moi. » Il dit cela sans prétention aucune. Quand on gagne tout et tout le temps, on accède à une nouvelle normalité. Et voilà en quoi consiste cette normalité pour Rémi : « Ma passion, c’est le sport en montagne, seul et pour moi-même, pas les courses contre les autres ni devant un public. »

La plupart des athlètes s’entraînent pour gagner des courses. Rémi Bonnet, lui, gagne des courses pour pouvoir s’entraîner. C’est sa façon de vivre et son modèle économique.

Le renoncement

En anglais, le ski-alpinisme s’appelle ski mountaineering, d’où l’abréviation skimo. Le skimo est une forme de compétition dérivée du ski de randonnée classique et qui se compose essentiellement de deux éléments : la montée et la descente. Les athlètes collent une peau de phoque sous leurs skis pour la montée, puis la retirent pour la descente. Il y a des courses dans cinq disciplines différentes : le sprint est la version courte, les courses durant à peine trois minutes ; l’individuel est la discipline reine, avec des courses nettement plus longues qu’en sprint ; dans les courses par équipe et en relais, plusieurs athlètes courent ensemble ; et pour la vertical race, le but est uniquement de gravir la montagne, sans descente.

Rémi a établi une nouvelle référence dans le sport d’endurance en montagne. © Sandro Baebler

La fédération internationale a été fondée en 2008. Depuis 2026, le skimo est une discipline olympique. Et depuis, le jeune athlète a un problème.

Le 19 février, peu après le déjeuner, au départ de la première course olympique de skimo, Rémi Bonnet n’est pas là, mais quelque part dans les montagnes, en train de s’entraîner. Il prend son téléphone portable, lance la retransmission et suit les courses avec ses écouteurs, sans regarder l’écran.

Pourquoi Rémi n’est-il pas au départ lui aussi ? « Ce n’est pas le sport que je pratique », résume-t-il. Les disciplines de Rémi sont la vertical race et l’individuel. Les organisateurs des JO n’ont toutefois inscrit au programme que les épreuves du sprint et du relais mixte. Parce qu’elles fonctionnent particulièrement bien en formats courts à la télévision. Rémi : « La manière dont les Jeux olympiques mettent notre sport en scène lui fait perdre ses racines montagnardes. Je regrette que ce soit le sport qui doive s’adapter aux Jeux, et non l’inverse. »

Les débuts

Rémi grandit à Charmey. Il joue au football et va à la pêche avec ses collègues de l’association de pêche. Les sports d’endurance, ce n’est pas son truc. Jusqu’à ce qu’à l’âge de 17 ans, il se porte volontaire pour aider lors d’une course de ski-alpinisme. Il se tient à un poste de contrôle et regarde les athlètes gravir la montagne devant lui. Voilà ce qu’il en dit aujourd’hui : « J’ai été ébloui. »

À partir de là, il décide de se consacrer au ski-alpinisme. Au début, en parallèle de son activité de métallier. « Le sport m’a ouvert l’esprit à l’époque », déclare-t-il. Et le jeune Rémi se rend alors compte d’une chose : il est rapide. Tellement rapide qu’il prend une décision.

Il se donne deux ans pour atteindre le plus haut niveau national et vivre pleinement de ce sport. C’est un pari sur son propre avenir. L’issue est incertaine – jusqu’à ce jour précis et cette course en particulier : avant même ses 20 ans, Rémi se retrouve face aux membres de l’équipe nationale. Il manque d’expérience dans ce sport, où l’ascension exige de bien gérer son effort et la descente de bien doser sa vitesse, car les skis ultra-légers ne se prêtent guère à une glisse technique.

1 000 mètres de dénivelé en 27 minutes et 21 secondes : un record du monde. © BAPTISTE FAUCHILLE/RED BULL CONTENT POOL

Rémi remporte la victoire. En l’espace des deux ans qu’il s’était fixés, il s’est hissé au sommet. Et il se dit une chose : s’il figure parmi les meilleurs athlètes d’un sport de montagne dans un pays comme la Suisse, pourquoi ne pourrait-il pas devenir le meilleur du monde ? En matière de performances physiques, il a tout ce qu’il faut. Rémi est loin d’imaginer ce que tout cela va provoquer dans son esprit.

Le solitaire

Aujourd’hui, Rémi a 31 ans et, entre le trail et le ski-alpinisme, il cumule environ 500 000 mètres de dénivelé par an. Ce qui revient à gravir le Cervin tous les jours, depuis la cabane du Hörnli.

Rémi cumule plus de 500 000 m de dénivelé par an. © Sandro Baebler

Avec de tels chiffres, personne ne peut rivaliser avec lui. Assis à la grande table en bois de son salon avec cuisine ouverte, Rémi se confie : « Je suis souvent seul. C’est quelque chose dont j’ai vraiment besoin. Pas seulement quand je m’entraîne en montagne. Quand je rentre chez moi, il n’y a personne. C’est quelque chose que j’apprécie. Et quand ma copine rentre le soir, on en profite ensemble. » Rémi montre du doigt la fenêtre située au sud de la pièce. Aucune maison en vue, seulement le versant ombragé et enneigé de l’autre côté de la vallée.

Du côté de chez Rémi, la neige a déjà fondu. La mi-saison est sa période préférée. Parce qu’elle lui permet de pratiquer ses deux sports. Après sa dernière course en ski-alpinisme, Rémi Bonnet a quelques jours de libre avant les premières compétitions estivales.

La première leçon

À ses débuts, Rémi ne pratique le trail que pours’entraîner l’été en vue de la saison de skimo en hiver. C’est à ce moment-là que, sorti de nulle part, il se hisse en tête et attire tous les regards.

Les médias le veulent, les sponsors aussi. Les gens qui l’entourent placent de grands espoirs en lui. Mais Rémi se demande si c’est vraiment la vie qu’il souhaite mener et s’il ne va pas assez rapidement se sentir dépassé. Avec le recul, il parle de cette période comme de la plus difficile de sa carrière, car si son corps surmontait tous les obstacles, son esprit hésitait. À cela s’ajoute bientôt une pression supplémentaire, car le milieu et les médias commencent à le comparer au plus grand de tous les temps : Kilian Jornet.

« Le sport m’a ouvert l’esprit à l’époque », déclare-t-il. © Sandro Baebler

Il finit par reprendre le droit chemin en se rappelant pourquoi il s’est lancé dans le sport de haut niveau. Pas pour les autres. Pas pour les médias. Pas pour les sponsors. Mais pour lui. Pour cette sensation particulière qu’il éprouve quand il court seul en montagne, sans rien vouloir d’autre et sans avoir besoin de quoi que ce soit.

Le traileur

Peu d’athlètes ont réussi à atteindre le plus haut niveau dans une discipline de sport d’été et une discipline de sport d’hiver : on peut citer par exemple l’ Allemande Christa Luding-Rothenburger, qui a remporté des médailles d’or olympiques dans les années 1980 à la fois en patinage de vitesse et en cyclisme ; ou, plus récemment, Sophia Laukli, qui fait partie de l’élite du ski de fond en hiver et remporte des ultratrails en été. Et puis, il y a Kilian Jornet, auquel Rémi est souvent comparé.

L’Espagnol est encore aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands noms de l’endurance en montagne. En fait, ce n’est qu’en 2025 que Rémi est définitivement sorti de l’ombre de Jornet, quand il a établi le record du monde évoqué au début de ce texte. Certes, Jornet a déjà remporté cette course. Mais il n’a jamais battu le record du monde. D’où l’importance du record établi par Rémi. Ce nouveau record, il le doit en partie à une leçon qu’il a apprise environ six mois auparavant.

La deuxième leçon

Beaucoup d’athlètes en ont assez de partager leur vie sur les réseaux sociaux. Mais pas Rémi. Comme il a de la famille en France, il utilise les réseaux depuis toujours comme une sorte d’archive numérique de ses moments forts. Rémi en pleine ascension, Rémi sur son vélo, Rémi sur la ligne d’arrivée.

Le 21 juin 2025, il publie une photo sur Instagram où on le voit au repos. Avec ce texte : « Ce n’est pas facile pour moi. Courir, ce n’est pas simplement ce que je fais. C’est ce que je suis. »

En 2025, il s'est fracturé de le tibia. Résultat : 2 mois de repos forcé. © Sandro Baebler

Rémi souffre d’une fracture de stress au tibia. Après avoir passé dix ans sans jamais s’arrêter plus de quelques jours, cette blessure l’oblige à faire une pause de deux mois. À ne rien faire, car il en a trop fait pendant des années. Le jeune blessé pense que cette pause ne lui apportera rien de bon. Mais son entraîneur, Simon Gosselin, déclarera plus tard dans une vidéo de sponsor : « Je pense qu’il était absolument essentiel que Rémi reparte de zéro. »

Après la crise traversée pendant ses premières années au plus haut niveau, quand Rémi commençait à se sentir dépassé par la notoriété, les médias et les attentes du milieu, il avait appris la première leçon de sa carrière : « Je ne fais cela pour personne d’autre que pour moi-même. » Et maintenant, après cette fracture de stress, la deuxième grande leçon : « Ce n’est pas grave si je fais une pause. » Dès son retour, Rémi enchaîne les victoires. Maintenant, il sait ce qu’il veut dans la vie. Il veut être quelqu’un d’heureux, qui fait exactement ce qu’il a vraiment envie de faire.

Là où le rien est tout

Dans une heure, en cette chaude journée de printemps, il enfilera à nouveau ses baskets. Ce sera sa deuxième séance d’entraînement de la journée. Il va la faire près de chez lui, sur les hauteurs, seul, le long d’une crête. Là-haut, il n’y a ni podium, ni public, ni médias qui attendent Rémi. Là-haut, il n’y a rien. Là-haut, il y a tout.