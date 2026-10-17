Sarafina Beck : d'enfant peu sportive danseuse reconnue

Focus Naissance À Zurich, dans le 4e arrondissement Ses ami·e·s proches… … sont toutes et tous de nationalités différentes.

Deux corps se déploient au son d’une musique mécanique. Ils s’attirent, s’enlacent et s’éloignent. Chaque mouvement est puissant, comme si l’espace qui les entoure opposait une résistance physique. Le duo retrace l’évolution d’une étoile : de l’origine, matière condensée, jusqu’à la supernova – cette explosion violente et éblouissante qui marque la fin de sa vie. C'est une chorégraphie de l’artiste solo zurichoise Sarafina Beck qui incarne elle-même l’un de ces corps célestes explosifs.

Un contraste saisissant avec la personne que l’on rencontre en dehors de la scène. Elle parle doucement et répond avec hésitation. Elle dit être timide. Aujourd’hui, Sarafina captive des milliers de personnes sur la scène et sur Instagram. Son langage corporel est si énergique que ses mouvements semblent faire jaillir les mots non-dits. "Stardust – A Star Has Died" est le titre de sa pièce actuelle. «Cela traite de notre lumière intérieure : pourquoi nous ne la trouvons pas, pourquoi elle s’affaiblit souvent ou meurt. Je la compare au cycle de vie d’une étoile : comment elle naît, comment elle brille et comment elle s’éteint, explique la jeune femme de 32 ans. Nous sommes faits de poussière d’étoiles, nous avons été des étoiles – et nous essayons maintenant, en tant qu’êtres humains, de briller à nouveau. » Ça lui a pris du temps de trouver sa propre lumière intérieure.

La force de l’échec

Sa mère est originaire du Ghana et son père de la Suisse alémanique. « À la maison, il y avait toujours de la musique : afrobeats, reggae, funk, soul, R&B, souvent Radio Tropic », raconte-t-elle. C’est ainsi que son amour du rythme, du mouvement et de la danse a commencé, penses-tu? Détrompe-toi. « J’ai toujours été très peu sportive et, à l’école, j’étais la dernière à être choisie dans l’équipe de sport », ajoute-t-elle, sans amertume, juste par honnêteté. Même schéma avec la danse, au début, elle se souvient bien de ses premiers pas à 16 ans, dans l’école de salsa d’une connaissance : « Une fois, j’étais à une soirée de salsa et au beau milieu d’une danse, mon partenaire m’a remercié et il est parti. Comme on danse toujours jusqu’à la fin de la chanson, j’en ai conclu que j’étais d’une nullité insupportable », dit-elle en esquissant un sourire timide. Après ça, elle avait encore plus d’ambition. «En salsa, ce qui m’a le plus impressionnée chez les femmes, c’est leur confiance en elles. Elles étaient sexy, sûres d’elles. Je voulais être comme elles. »

Quotation Je ne veux pas être un objet : je veux être maîtresse de mon récit.

Loin des clichés

Pendant cinq ans, elle danse presque tous les soirs, tout en menant de front un apprentissage en vente, et sa maturité. La jeune femme postule ensuite à l’École supérieure spécialisée en danse contemporaine et urbaine de scène à Zurich. Elle y étudie pendant trois ans, puis se produit un temps avec les compagnies de danse MEK et Cie. La Ronde. « En parallèle, je me suis toujours beaucoup entraînée seule pour explorer ma propre personnalité. » Sarafina commence, à partir de différents styles (salsa, street dance, danse contemporaine et freestyle) à développer intuitivement son vocabulaire de danse et sa propre esthétique. « Je n’arrive pourtant pas vraiment à classer mon langage de danse dans une catégorie précise. » De toute façon, plutôt que de cataloguer l’art, l’important est de se laisser imprégner par lui.

Sa danse ne repose pas sur une technique irréprochable, mais sur une relation honnête avec elle-même. « Je ne suis pas aussi athlétique et gracieuse que la plupart des danseuses. Mais j’ai toujours eu une forte expressivité. L’important, c’est la raw expression: se montrer telle qu’on est. » Également chorégraphe depuis 2019, elle montre à quel point l’authenticité lui tient à cœur, la plaçant au centre de son œuvre. « Je ne voulais pas être une simple exécutante : je voulais être maîtresse de mon récit. »

Une expression indicible

La façon dont la musique est mise en scène fascine Sarafina depuis son plus jeune âge. Elle passe des heures devant les clips sur MTV et VIVA. « C’est surtout l’album "Survival" de Destiny’s Child qui m’a scotchée : les looks, les shows, toute cette époque : tout était pensé dans les moindres détails », confie-t-elle.

Son expérience avec la Company MEK, qui aborde les thèmes du racisme et de la discrimination, nourrit la profondeur de son univers. La première pièce solo de la danseuse traite de son trouble de la perception. « Le plus difficile a été d’exprimer physiquement quelque chose qui est non seulement invisible, mais aussi incompréhensible pour beaucoup. »

En 2023, "Tele(your)vision" est présenté au Theaterhaus Gessnerallee de Zurich. Le public y découvre la traduction brute d’une expérience psychique extrême : l’aliénation de soi. Le corps de l’interprète est emporté, se tord et se défend. Les jeux de lumière, d’ombre et de contrastes marqués reflètent l’image déformée qu’elle a d’elle-même. Un spectacle qui résonne longtemps… Comme une supernova!

Sarafina Beck commentera en direct, aux côtés de Lea Hilff, la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style sur 3Plus.