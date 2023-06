Skate in the City

Zurich est ma ville de cœur depuis que j’ai 16 ans ! », nous confie Yannik Zamboni, 36 ans cette année : ce natif de la région bâloise est devenu une véritable star après avoir remporté la dernière saison de Making the Cut, une émission de télé-réalité américaine conçue par Heidi Klum qui met en scène une douzaine de créateurs et créatrices de mode souhaitant se lancer dans le secteur. À la clé : un chèque d’un million de dollars – remporté par le designeur suisse, dont la carrière a décollé suite à cet événement. Mais s’il est désormais sollicité aux quatre coins du monde, c’est à Zurich qu’il se sent chez lui.

Zurich est ma ville de cœur depuis que j’ai 16 ans ! », nous confie Yannik Zamboni, 36 ans cette année : ce natif de la région bâloise est devenu une véritable star après avoir remporté la dernière saison de Making the Cut, une émission de télé-réalité américaine conçue par Heidi Klum qui met en scène une douzaine de créateurs et créatrices de mode souhaitant se lancer dans le secteur. À la clé : un chèque d’un million de dollars – remporté par le designeur suisse, dont la carrière a décollé suite à cet événement. Mais s’il est désormais sollicité aux quatre coins du monde, c’est à Zurich qu’il se sent chez lui.

Zurich est ma ville de cœur depuis que j’ai 16 ans ! », nous confie Yannik Zamboni, 36 ans cette année : ce natif de la région bâloise est devenu une véritable star après avoir remporté la dernière saison de Making the Cut, une émission de télé-réalité américaine conçue par Heidi Klum qui met en scène une douzaine de créateurs et créatrices de mode souhaitant se lancer dans le secteur. À la clé : un chèque d’un million de dollars – remporté par le designeur suisse, dont la carrière a décollé suite à cet événement. Mais s’il est désormais sollicité aux quatre coins du monde, c’est à Zurich qu’il se sent chez lui.

Nous lui avons demandé de nous montrer les plus beaux endroits de la ville. C’est parti pour une visite guidée, en rollers ! Le circuit commence au cœur de la ville, devant le Kunsthaus de Zurich : il s’agit du musée d’art le plus important de Suisse depuis qu’il a été complété en 2011 par un nouveau bâtiment créé par l’archi- tecte britannique David Chipperfield.

Nous lui avons demandé de nous montrer les plus beaux endroits de la ville. C’est parti pour une visite guidée, en rollers ! Le circuit commence au cœur de la ville, devant le Kunsthaus de Zurich : il s’agit du musée d’art le plus important de Suisse depuis qu’il a été complété en 2011 par un nouveau bâtiment créé par l’archi- tecte britannique David Chipperfield.

Nous lui avons demandé de nous montrer les plus beaux endroits de la ville. C’est parti pour une visite guidée, en rollers ! Le circuit commence au cœur de la ville, devant le Kunsthaus de Zurich : il s’agit du musée d’art le plus important de Suisse depuis qu’il a été complété en 2011 par un nouveau bâtiment créé par l’archi- tecte britannique David Chipperfield.

Comme rien n’est jamais vraiment loin, dans cette ville à taille humaine, nous atteignons rapidement le prochain spot de notre circuit : le pont de Munster, qui offre un panorama unique sur la vieille ville et le lac de Zurich. On est tenté de s’arrêter un instant pour admirer le paysage, mais les petites roues de Yannik Zamboni sont déjà reparties.

Comme rien n’est jamais vraiment loin, dans cette ville à taille humaine, nous atteignons rapidement le prochain spot de notre circuit : le pont de Munster, qui offre un panorama unique sur la vieille ville et le lac de Zurich. On est tenté de s’arrêter un instant pour admirer le paysage, mais les petites roues de Yannik Zamboni sont déjà reparties.

Comme rien n’est jamais vraiment loin, dans cette ville à taille humaine, nous atteignons rapidement le prochain spot de notre circuit : le pont de Munster, qui offre un panorama unique sur la vieille ville et le lac de Zurich. On est tenté de s’arrêter un instant pour admirer le paysage, mais les petites roues de Yannik Zamboni sont déjà reparties.