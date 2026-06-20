Cinq stars du football et leur recette du succès

01 Nico Williams

L’enraciné : Pourquoi l’Espagnol préfère encore et toujours jouer avec les potes de son quartier.

Nico Williams : de joueur de rue à star du foot très convoitée. © Gianfranco Tripondo/Red Bull Content Pool

Entre 2008 et 2012, l’Espagne domine la planète foot. Deux titres de champion d’Europe et une Coupe du monde remportés grâce à une réserve folle de pépites et un jeu à base de passes courtes et rapides. S’ensuivront dix années sans, avant qu’une nouvelle génération vienne moderniser la recette.

Au football collectif basé sur la possession sont venus s’ajouter des dribbles individuels et des percées offensives. Résultat : des buts, du spectacle et une nouvelle consécration lors de l’Euro 2024. Deux joueurs symbolisent cette « nouvelle Espagne » : Lamine Yamal, 18 ans, et Nico Williams, 23 ans. « On est des gosses de la rue, des mômes de banlieue, explique Williams, et on a introduit ce foot de rue dans l’équipe nationale. »

Né à Pampelune, ce fils d’immigrés ghanéens rejoint très tôt son frère Iñaki à l’académie de football de l’Athletic Bilbao. Mais dans sa tête, l’ailier n’a jamais vraiment quitté sa banlieue d’origine, Buztintxuri : « Chaque fois que j’entre sur le terrain, je pense à mon quartier. Je suis toujours ce gamin qui jouait sur le terrain derrière l’église. »

C’est là qu’il s’est « endurci à coups de tacles » et qu’il a développé son style de jeu. Nico retourne régulièrement à Buztintxuri pour retrouver ses copains d’enfance et tous ces gamins issus de l’immigration qui lui rappellent sa propre jeunesse. Il s’est même fait tatouer le code postal de son quartier sur le bras. « Je sais que beaucoup d’enfants me considèrent comme un modèle. C’est aussi pour eux que je joue. »

02 Richard Ríos

L’hybride : Comment le futsal a propulsé la carrière du Colombien.

La Gen Z porte sa coiffure, lui le maillot de l'équipe de Colombie. © André Alves/Red Bull Content Pool

Trop petit, trop chétif, faible. C’est ainsi que les entraîneurs décrivaient le jeune Richard Ríos. Aujourd’hui, le joueur d’1,87 mètre impressionne par son talent extraordinaire. Et pourtant, jusqu’en 2018, le Colombien évoluait dans une autre discipline.

Comme le football professionnel refuse de lui ouvrir ses portes, Ríos se tourne vers le futsal, variante en salle très populaire en Amérique du Sud. Confronté à la dure réalité (« On était loin d’être des pros »), il apprend à faire face à des adversaires physiquement supérieurs mais aussi aux critiques et aux contraintes de cette discipline (un terrain de futsal mesure moins d’un tiers d’un terrain de foot classique).

Après des années en futsal, il joue aujourd’hui avec l’équipe de Colombie. © Getty Images

Résultat : un footballeur à la volonté d’acier. « Je suis un battant, je ne laisse passer aucun ballon et je veux gagner, quel que soit l’enjeu », explique-t-il. Son jeu affûté ne passe pas inaperçu. Titulaire de l’équipe nationale de futsal, Ríos participe en 2018 au championnat des moins de 20 ans de la CONMEBOL au Brésil et se fait alpaguer par l’immense club Flamengo pour sa section football un an plus tard.

Ce qui a tapé dans l’oeil des recruteurs, ce sont ces qualités techniques que Ríos possède encore aujourd’hui et qu’il doit à son détour de parcours : « Dans les espaces fermés où une prise de décision rapide s’impose, le joueur de futsal en moi ressort, explique Rios. Passes courtes, dribbles, contrôle de la semelle. » Mais cette longue période en dehors des pelouses ne fait-elle pas ressortir certaines faiblesses de son jeu ? « J’ai dû apprendre pas mal de choses, passes longues, diagonales, horsjeu, etc. Mais sur le terrain, j’apporte mon expérience du futsal et ma volonté de progresser jour après jour. »

03 Neymar Jr.

L’œil du cyclone : Pourquoi la superstar brésilienne se booste aux critiques.

Neymar Jr a toujours un œil sur son smartphone. © Diego Sanches/Red Bull Content Pool

Peu de footballeurs ont autant fait couler d’encre que Neymar Jr. au cours de ces dernières années. Jeune prodige du Santos, vainqueur de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, transfert le plus cher de l’histoire au Paris Saint-Germain, meilleur buteur de l’histoire du Brésil…

Adulé par la plupart comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps ; décrié par d’autres comme un showman en manque d’efficacité sur le terrain, un fêtard sans éthique de travail, un mercenaire qui se fout du foot... Mais qui est vraiment Neymar Jr. ? Nul ne peut mieux y répondre que l’intéressé lui-même. Dans la série documentaire Neymar Jr. Full Access, la star s’exprime, nous invite dans son quotidien, et prouve que son histoire est loin d’être terminée.

Peu de footballeurs ont fait autant parler d'eux que Neymar Jr. © Xianhua/Imago

« On ne devient pas footballeur professionnel sans payer le prix fort », dit-il à la caméra au cours d’une séance de physio. Et il ne parle pas de ses 46 blessures, dues en grande partie aux coups brutaux de ses adversaires. (Rien qu’entre 2016 et 2022, il a subi 1 040 fautes, soit près de 250 de plus que Lionel Messi, son dauphin au classement). Non, Neymar Jr. fait référence aux haters, aux critiques des médias et à la pression constante du public. « À la moindre erreur, tout le monde me tombe dessus. Les gens ne comprennent pas que je ne suis qu’un être humain. »

N’y voyez pas la complainte du pauvre Neymar mais l’analyse lucide d’un joueur offensif qui tire avantage de toutes ces critiques – positives ou négatives– « pour se booster ». Car même après 25 titres officiels et une armada de récompenses, Neymar Jr. ne veut qu’une chose : jouer au foot. Que ce soit pour son club de coeur, le Santos, ou pour la Seleção, évidemment. « Je suis conscient de mes qualités, dit-il, et je sais ce que je peux apporter à l’équipe. » D’où son retour au Brésil, et ces heures quotidiennes à faire la navette entre salle de gym, séance de massage et terrain de foot. Il fait la une des médias même quand il ne joue pas : « Avant la sélection pour la Coupe du monde en mars, mon nom a été mentionné au moins un milliard de fois », rigole Neymar, trop habitué au feu des projecteurs pour en être vraiment gêné.

Retrouvez les épisodes de la série documentaire de Neymar Jr. sur Red Bull TV et sur sa chaîne YouTube.

04 Alphonso Davies

L’étincelant : Pourquoi le Canadien ne perd jamais le sourire dans les bons comme les mauvais moments.

Davies est de retour en 2025 après sa rupture des ligaments croisés. © Charlie Lindsay/Red Bull Content Pool

D’un camp de réfugiés au Ghana à la première division allemande, d’un lit d’hôpital à la Ligue des Champions... Du haut de ses 25 ans, Alphonso Davies a traversé toutes les épreuves sans jamais se départir de son sourire.

« Il avait toujours cette énergie folle », se souvient Craig Dalrymple, directeur du centre de formation des Vancouver Whitecaps, à l’évocation du jeune Davies. Dès ses 14 ans, il sort nettement du lot par sa rapidité, sa force physique et son étonnante maturité. «Mes parents cumulaient plusieurs jobs, j’étais responsable de mes deux frères et soeurs, se souvient Davies. Je remontais le moral des troupes. »

Il mène désormais l’équipe du Canada pour sa Coupe du monde à la maison. © Getty Images

Sa carrière est aussi fulgurante que ses sprints sur le terrain (son record est de 36,51 km/h) : premier contrat pro à 15 ans à Vancouver, révélation dans la ligue américaine, transfert au FC Bayern à tout juste 17 ans, et à peine deux ans plus tard, il décroche la Ligue des Champions 2019/2020 et devient le premier Canadien de l’Histoire à réaliser ce tour de force. « Soulever ce trophée à 19 ans, c’est une dinguerie. Je n’ai pas fermé les yeux pendant deux jours ».

L’équipe du Canada compte désormais l’un des meilleurs arrières gauche du monde dans ses rangs et forcément, les ambitions sont revues à la hausse. Après une longue attente de 36 ans, la formation parvient à se qualifier pour la phase finale du Mondial 2022 et inscrit son premier but, marqué par… Davies ! Cette année, le pays accueillera la Coupe du monde, encore un nouveau défi pour les Rouges et ce joueur. En mars 2025, Davies est relégué sur le banc de touche après une rupture des ligaments croisés. « Je me suis dit : soit tu restes assis là à pleurnicher sur ton sort, soit tu affiches ton plus grand sourire et tu repars au combat. » Treize mois plus tard, Davies joue comme titulaire en demi-finale de Ligue des Champions à nouveau.

05 Memphis Depay

Le phénix : Comment le meilleur buteur néerlandais s’inspire des vibes brésiliennes.

Racines ghanéennes, passeport néerlandais, vibes brésiliennes. © Rutger Pauw/Red Bull Content Pool

En 2024, Memphis Depay, 30 ans, se retrouve sans club et décide de rejoindre le Brésil. Beaucoup y ont vu le choix classique d’un footballeur en fin de carrière, mais deux ans et trois titres plus tard, on a plutôt l’impression d’assister à une renaissance. Une de plus.

La carrière de Depay fait un peu penser aux montagnes russes, entre l’éclosion au PSV Eindhoven, l’épisode « cauchemardesque » (dixit Memphis) au Manchester United, le second souffle à l’OL, une nouvelle période en demi-teinte au FC Barcelone, puis une saison marquée par les blessures à l’Atlético de Madrid, avant d’emmener les Oranje jusqu’en demi-finale de l’Euro 2024.

Motivé par ce succès (il compare l’équipe nationale à « un bon bain chaud »), Memphis signe au SC Corinthians de São Paulo. Fans et experts en restent bouchebée. « Je voulais revenir aux racines du vrai football. Même en Europe, les gamins admirent le jeu brésilien, dira Memphis lors de sa présentation officielle au club. C’est la Mecque du football. »

L’attaquant affiche une grande confiance, marque, délivre des passes décisives et selon l'avis de certains, joue « plus comme un Brésilien que les Brésiliens euxmêmes ». En dehors du terrain, Memphis absorbe toutes les facettes de cette nouvelle culture, de la nourriture au mode de vie sans oublier les rythmes brésiliens. Ce mordu de musique s’est rendu plusieurs fois dans les favelas et leur a même dédié un morceau de rap. Car dès le départ, Memphis a toujours su qu’au-delà des résultats sportifs (coupe, supercoupe et championnat de São Paulo), « la raison pour laquelle [il est] ici dépasse le football ».