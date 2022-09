Agir pour le climat : Lutter contre la crise et garder le sourire

Comment ça marche? C’est très simple : il suffit de vous abonner à

et de télécharger l’appli, laquelle calcule votre empreinte carbone. L’argent récolté est utilisé pour financer différents projets sociaux et environnementaux, sélectionnés pour leur efficacité de lutte contre le réchauffement ou les conséquences du changement climatique dans les zones du monde les plus touchées. Fondée par Christoph Rebernig et Karim Abdel Baky, deux anciens potes de lycée désireux d’apporter leur pierre à l’édifice mais de manière concrète et immédiate, cette start-up affiche déjà un succès impressionnant, avec plus de dix millions de mètres carrés de forêt préservés et 24 000 foyers raccordés aux énergies renouvelables.