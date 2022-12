La vie au bout de ses doigts

Je crois que c’est mon esprit rebelle ! Je n’aime pas faire les choses uniquement parce qu’on me dit de les faire ou parce qu’on me conseille de faire ainsi. Je ne veux pas qu’on me conseille de faire tel type de musique, tout ça parce que ça plaît au plus grand nombre. Je préfère faire la musique que j’aime, même si c’est nul. Ce qui me fait rire, c’est de voir à quel point le regard des gens a changé : parce que j’ai toujours été du genre à n’en faire qu’à ma tête et à nager à contre-courant, à la sortie de ce nouvel album – qui me correspond totalement – les gens me disent « Alors comme ça, tu fais de la pop, maintenant ? » Et je leur réponds « Eh oui, je suis une artiste pop ! Allez comprendre ! »