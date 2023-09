Teflon Sega n’est pas comme les autres musiciens de R’n’B. On le reconnaît à sa tignasse noire et rose et à sa peau violette. Mais il y a une autre différence, plus importante : Teflon Sega n’existe que dans le métavers. Le chanteur d’anime 2D, qui compte chaque mois près d’un demi-million d’auditeurs et d’auditrices sur Spotify, et génère plus de 21 millions de clics sur YouTube et 5,6 millions de flux sur SoundCloud, est une créature entièrement numérique.