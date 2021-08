Terry Madenholm : sauver les Incas

Nous retrouvons l’Anglaise Terry Madenholm dans son appartement parisien, occupée à la préparation de sa prochaine mission : la fouille d’une cité inca vieille dans la province du Cotopaxi (Équateur), menacée par le changement climatique, des plans d’urbanisation et par un volcan en activité depuis 2015. L’archéologue est membre d’une équipe dont l’ambition est de sauver ce patrimoine culturel avant qu’il ne soit trop tard, en recourant à une technologie de pointe associant drones et reconstitution numérique en 3D.

Née à Stockholm, Terry Madenholm grandit en Pologne, avant qu’une carrière de mannequin ne l’attire à Paris, où des marques comme L’Oréal, Clarins ou L’Occitane se l’arrachent. Censées au départ financer ses études d’archéologie, les séances de photos s’enchaînent et ne s’arrêtent plus. Aujourd’hui, elle partage son temps entre les fouilles et les shootings.

« Je suis une archéologue qui exerce en parallèle le métier de mannequin, confie Madenholm. Quand j’exhume un objet d’un site archéologique, c’est comme si je faisais un voyage dans le temps. Il suffit que j’enfonce mes mains dans le sol, accroupie dans la boue à transpirer, et la magie opère : je suis dans ma machine à remonter le temps. »

THE RED BULLETIN : Qu’est-ce que ça fait, de participer à des fouilles ?

TERRY MADENHOLM : C’est une expérience intense qui exige beaucoup de persévérance et d’humilité, car le but n’est pas toujours atteint. Les fouilles peuvent durer des mois, voire des années pour un résultat parfois très décevant malgré les efforts déployés. Un combat permanent pour repousser ses propres limites. Mais c’est ce qui me plaît dans l’archéologie : cette impression de se sentir intensément vivante

Comment s’y prend-on aujourd’hui pour cartographier et préserver des sites anciens ?

On utilise des outils tels que la LiDA (Light Detection and Ranging, ndlr) dont le principe est simple : un laser balaie la surface du sol et crée une image en 3D de ce qui y est enfoui. Utilisés depuis peu en archéologie, ces appareils permettent un gain de temps précieux. Les drones quant à eux nous livrent une meilleure vue d’ensemble le site d’excavation : tout cela accélère grandement le travail de relevé.

Que représente cette technologie pour l’avenir de l’archéologie ?

Elle ouvre de nouvelles perspectives et permet désormais d’oser soulever des questions plus précises, plus poussées, ce qui nous obligera peut-être à réécrire l’histoire des cultures anciennes. La 3D offre une reconstitution plus fidèle des monuments et des artefacts tout en les rendant plus accessibles grâce aux visites virtuelles, un bon moyen de démocratiser l’archéologie.

Quel est à ce jour le point d’orgue de votre carrière d’archéologue ?

La découverte d’un anneau vieux de deux mille ans sur la côte de Tel-Aviv. Je travaillais depuis des mois sur un site et rêvais de trouver quelque chose d’unique. Puis, au dernier moment, juste avant que les fouilles ne s’interrompent pour les vacances d’hiver, je sors cette bague de terre ! C’était comme si quelqu’un l’avait laissée là il y a 2000 ans pour que je la trouve. La découverte d’un objet aussi personnel suscite chez les archéologues le besoin irrépressible de raconter son histoire. Je me suis prise à imaginer la personne qui l’avait fabriquée, celle qui l’avait portée. L’image d’un marchand corpulent m’est alors apparue, car la bague était si énorme que je pouvais y passer deux doigts.

Qu’espérez-vous à l’avenir ?

L’inattendu. Il n’y a rien de mieux en archéologie. Songez seulement aux fouilles de Pompéi, en Italie. Jusqu’à récemment, les historiens étaient convaincus que le Vésuve était entré en éruption le 24 août 79 de notre ère. Mais la découverte en 2018 d’une ancienne inscription au charbon indique que l’éruption avait eu lieu deux mois plus tard. Cette histoire prouve qu’archéologues et historiens peuvent se tromper, mais elle résume aussi parfaitement ce que je recherche dans ce métier : être surprise et émerveillée par mes propres découvertes !

Terry Madenholm est associée au projet Drone Archaeology ; dronearchaeology.com