Premières heures du jour à Strandafjellet (Norvège). Nous sommes au printemps 2019 et une couverture nuageuse surplombe les pentes verdoyantes. Le rider Martin Söderström , surgit de nulle part, suivi dans tous ses mouvements par une équipe de cinéma. À 28 ans, il est l’un des meilleurs freeriders de Suède. Pourtant, force est de constater qu’il s’agit là de son tout premier long métrage…

Pourquoi l’un des riders les plus influents au monde n’a-t-il jamais été la vedette d’une grosse production cinématographique ? L’Allemand Andi Tillmann , pilote de VTT professionnel, s’est posé la question en 2018. Pour lui, la réponse est simple: tous les grands films de sports extrêmes ont été réalisés en Amérique du Nord. « Ils choisissent leur région et leurs riders », explique Andi Tillmann qui, à 32 ans et en compagnie de ses frères Toni et Michi, a déjà produit des films de VTT dont il était la tête d’affiche et qui ont été vus par des millions de personnes. « Les grands riders européens ne sont pas mis en avant. » Ce fut le déclic pour le projet le plus ambitieux des frères Tillmann, et peut-être de tous les réalisateurs de films sur le vélo en Europe.

Découvrez le trailer de The Old World :

The Old World – Trailer

2020 : The Old World est prêt. Ce film nous fait voyager des fjords norvégiens aux spots désertiques de La Poma (Espagne), en passant par les banlieues de Berlin et de Paris, et il réunit une flopée de riders européens dans un casting inédit. Mais l’aventure n’a pas été de tout repos (blessures, problèmes techniques, pandémie mondiale). «En Europe, la fenêtre météo est très étroite. Et chaque pays applique ses propres restrictions en matière de drones et de tournage », dit Andi, qui a carrément perdu ses cheveux à cause du stress.

Avec d’autres riders, il évoque le premier blockbuster européen consacré au vélo…

Martin Söderström, Emil et Simon Johansson (tous SWE)

Stranda, Norvège

Discipline : Trail et slopestyle

Le réalisateur Andi Tillmann filme Martin Söderström à Stranda (Norvège). © Julian Mittelstädt

Tillman : Il a fallu un an pour convaincre les autorités de nous laisser tourner: le paysage ne doit en aucun cas être endommagé, car il fait partie intégrante de leurs pistes. Nous voulions faire découvrir la parfaite maîtrise des Scandinaves, et nos trois riders se sont livrés à une magnifique démonstration du « style suédois ». Nous avons développé un équipement constitué d’une caméra de cinéma Arri Alexa fixée à une armature sur un sac à dos, porté par un autre rider, en l’occurrence moi.

Martin Söderström prépare un trail en Norvège © Julian Mittelstädt

Söderström : C’était surréaliste d’assister au lever du soleil avec mes potes, Emil et Simon, et d’avoir les pistes pour nous. Je suis le premier rider suédois à être passé pro, mais une foule d’athlètes incroyables est arrivée depuis. J’ose croire que certains se sont inspirés de ma technique, et que tout cela est devenu le « style suédois ». En hiver, on ride indoor à cause de la météo. C’est pourquoi les Suédois ont un excellent bagage technique. On fait beaucoup de barspins et de tailwhips. Je préfère faire des tricks moins compliqués mais propres plu - tôt que de perdre le contrôle.

Vincent Tupin (FRA)

Châtel, France

Disciplines : Snow freeride, MTB downhill

Vincent Tupin filme sa «partie été» avec Robin Delale en Rhône-Alpes. © Julian Mittelstädt

Tillmann : À la base, ce devait être une partie filmée en hiver au snowpark de Châtel, avec un caméraman pour suivre les moves et les sauts de freeride de Vinny.

Tupin : Au début mars 2019, tout allait bien. Puis j’ai planté ma roue avant dans la neige, j’ai fait un soleil et me suis démis l’épaule. On a reporté à l’hiver suivant.

Tillmann : Mais le mois de février 2020 s’est révélé le pire de tous les temps. Les températures étaient si élevées que la descente dans la vallée était fermée.

Tupin : Et avec la pandémie, les stations ont fermé. Alors on a tourné sur les pistes à côté de chez moi, à Maxilly-sur-Léman, et on a réalisé une dernière séquence à la fin de l’été, dans la boue.

Bruno Hoffman et Mo Nussbaumer (GER)

Berlin, Allemagne

Discipline : BMX street

Bruno Hoffman dans les rues de Berlin pendant le tournage de The Old World © Julian Mittelstädt

Tillmann: Pour le BMX , nous avons uniquement filmé avec une caméra portative afin de capturer la façon dont les pilotes de BMX street détournent les restrictions de la ville pour s’exprimer.

«J’adore venir à Berlin, surtout l’été.» dit Bruno Hoffman © Julian Mittelstädt

Hoffmann : Le street riding est souvent illégal, mais cette fois-ci, nous avions des autorisations sur presque tous les spots. Cela nous a ôté un peu de pression, mais la taille de la production en a ajouté de son côté : on ne pouvait pas se contenter de rider au hasard. Je pense que le BMX street est plus accessible que le VTT : on n’a pas besoin d’investir des sommes dingues dans un vélo ou d’aller sur des pistes spéciales. Avec un BMX, on voit la ville sous un autre angle. On observe tout ce qui nous entoure : les escaliers, les rampes, les rebords. Tout devient un spot potentiel.

Chris Akrigg (GBR)

Écosse, UK

Discipline : Trial

Le trialiste Chris Akrigg dans les Highlands d’Écosse © Julian Mittelstädt

Tillmann : Chris Akrigg est connu pour son humour et son style un peu fou mais engagé. Le suivre en reconnaissance est particulier: il ride des trucs que personne d’autre ne veut rider, et ça glisse tout seul! On a repéré des spots dans les Highlands et sur les îles alentour, tout ça pour rien: à notre arrivée, le mauvais temps nous a empêchés de tourner. On a donc travaillé dans l’instant pour trouver des lieux à filmer

Akrigg : Dès que j’arrive sur un spot, les idées affluent. Parfois, il me suffit de cinq minutes pour élaborer une stratégie. Mais ce n’est pas toujours facile de transmettre la technicité de choses plus complexes en vidéo. À la moitié du tournage, je me suis pris une antenne radio dans les côtes, j’ai déchaussé et je me suis ramassé, recroquevillé sur moi-même. J’avais une radio, et elle était dans mon pantalon et elle s’est coincée pile entre ma cuisse et ma cage thoracique. Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé, mais ça ne sentait pas bon. J’ai réussi à rider pendant encore deux ou trois jours, mais à un moment donné, j’étais trop à l’ouest pour continuer. Vers la fin, je prenais de quoi assommer un éléphant pour calmer la douleur

Chris Akrigg © Julian Mittelstädt

Rachel Atherton (GBR)

Pays de Galles, Royaume-Uni

Discipline : VTT descente

Rachel Atherton en tournage aux environs de Cadair Idris © Julian Mittelstädt

Tillmann : Cette partie du film était initialement consacrée à la passion, mais elle a pris un tout autre sens. Nous avions prévu d’utiliser uniquement des drones pour filmer, mais le vent et la pluie rendaient les conditions de tournage extrêmement mauvaises pour la première session sur Cadair Idris (montagne de Snowdonia, ndlr). Le drone s’est crashé dès la première prise. J’ai dû alors descendre la montagne à toute blinde pour récupérer le matériel de remplacement, et c’est à ce moment-là que je me suis rendu compte d’un problème logiciel. Puis juste avant la session de tournage suivante, Rachel Atherton s’est déchiré le tendon d’Achille…

Atherton : Je m’en souviens comme si c’était hier (la blessure date de juillet 2019, ndlr). On passe par tout un processus, un peu comme un deuil. D’abord, on se sent bouleversé et en colère, puis juste dévasté. Avec une blessure à la mi-saison (dans le calendrier de la Coupe du monde de VTT descente UCI, ndlr), on passe des podiums au néant. Il faut une énergie titanesque pour changer d’état d’esprit et se concentrer sur le long chemin qui nous attend. Neuf mois se sont écoulés avant que je ne puisse de nouveau enfourcher un vélo. Dans ce genre de films, vous voulez être au sommet de votre art. J’ai eu l’impression de bien rider lors de la reprise du tournage. La première moitié des prises se sont déroulées en montagne, avec des rides en pleine cambrousse et sur d’énormes montagnes, pour dévoiler un sentiment de liberté totale. Ensuite, nous sommes allés sur les pistes à côté de chez moi, au Pays de Galles. Cette grosse blessure en plein milieu du tournage a un peu chamboulé les plans, mais heureusement, les efforts et l’envie de revenir ont payé. Et j’ai retrouvé ma vitesse ainsi que mes sensations en tant que rideuse

Matthias Dandois (FRA)

Paris, France

Discipline : BMX flatland

Matthias Dandois © Julian Mittelstädt

Tillmann : À Paris, Matthias nous a offert son interprétation toute en fluidité du BMX flatland. Cela n’a pas été facile de trouver un nouvel angle d’approche dans la ville, car il y avait déjà multiplié les tournages. Nous avons mis au point une nouvelle façon de le filmer avec un supertéléobjectif de 600mm sur une armature fixée à un Segway pour capturer la technicité de ses tricks.

Dandois : Il faut des mois pour obtenir des autorisations de tournage à Paris, mais la production a facilité les choses. Ce film est une véritable collaboration artistique et sportive, un juste milieu avec des images de riding hors du commun. Pour ma part, ce sera l’un des plus grands moments d’une année particulière. Je suis très fier d’avoir été choisi pour en faire partie, de faire partie de cette communauté du vélo européen qui est à l’honneur dans The Old World. Le film sort au moment où la pratique du vélo explose, c’est le transport de demain: roulez tous à vélo!

Matthias Dandois réalise un MC circle one-hand dans la gare du Nord © Julian Mittelstädt

Nico Scholze (GER), Dawid Godziek (POL), Diego Caverzasi (ITA) et Bienve Aguado Alba (ESP)

La Poma, Espagne

Discipline : Dirt

Dawid Godziek réalise un one-foot tabletop au bikepark de La Poma © Julian Mittelstädt

Tillmann : Le dirt rassemble une grande communauté sur ce bikepark (à 30 minutes de Barcelone, ndlr), un peu comme le surf. On a tourné avec un gros cable-cam et une grue. Pendant la troisième journée de tournage, Nico Scholze a été violemment projeté au sol, ce qui lui a causé plusieurs fractures au niveau des vertèbres. Heureusement, rien de grave

Scholze : C’était un trick classique, un 360 tailwhip sur un énorme saut, mais j’ai raté mon coup et je suis passé par-dessus le guidon. Quand je pense que je venais de dire à Andi : « Je sens que ça va être une bonne journée ! »… Je voulais montrer que c’était possible de faire des tricks de motocross freestyle sur un VTT.

Nico Vink (BEL) et Szymon Godziek (POL)

Kudowa, Pologne

Discipline : Big Air

Un manual de feu pour Nico Vink © Julian Mittelstädt

Tillmann : Nous avons filmé des performances de big air et de vitesse à l’aide d’une grue, d’un sac à dos sur lequel était fixée une caméra dont la valeur avoisinait les 85000 €, mais aussi d’une caméra Super8. Cette course folle va éblouir les spectateurs. Et pour cause: les gars à l’écran prennent littéralement feu. En règle générale, des cascadeurs sont là pour doubler les acteurs, mais aucun ne pouvait rider à ce niveau. L’équipe responsable des cascades a donné son accord seulement après avoir constaté que les athlètes ne paniqueraient pas lorsqu’ils s’embraseraient.

Vink : Nous avions des sous-couches d’équipements couverts de gel de protection, et la couche du dessus était imbibée de combustible : c’est elle qui a pris feu. Nos performances n’étaient pas hyperlongues et il y avait deux extincteurs au bout du parcours, mais si on se plantait à mi-chemin, on cramait pour de bon. Quand on ride, tout est une question de maîtrise : on prend tous les risques sans franchir les limites. C’est la ligne de conduite de tous les sportifs de l’extrême. C’est notre vie.