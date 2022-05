Ce que Vali Höll a en commun avec Anna Gasser

Quelque chose a changé à Saalbach (Autriche). Dans la vallée, les gens parlent de Valentina « Vali » Höll en faisant leurs courses et se donnent rendez-vous pour l’encourager via un écran public. Le public viewing en VTT, cela n’existait pas ici avant elle. Dans la montagne, quelque chose aussi a changé puisque Vali est exceptionnellement chez elle et non pas en train de s’entraîner ou de courir le monde.

Une règle implicite s’applique sur les pistes de descente : le plus rapide du groupe part en tête, le reste suit. Vali Höll est facilement la plus rapide lors de sorties avec ses amis d’enfance. Et pourtant, elle roule volontairement derrière eux : « Je n’aime pas leur mettre la pression. Je suis devenue plus sociale depuis que je suis sur la route. »

One Höll of a Ride

Malgré tout, il faut imaginer Vali Höll comme une femme extrême- ment ambitieuse. « Je veux donner le meilleur de moi-même. Aucune course ne peut être insignifiante au point de me faire me contenter de la deuxième place. » Ce printemps, elle a terminé deuxième lors de deux courses préparatoires : la première fois, à cause d’une crevaison, l’autre, une pédale tordue. Vali fait grrr : « J’ai dû comprendre qu’il valait mieux avoir des soucis tech- niques pendant la préparation que pendant la compétition. »

La décontraction et le lâcher-prise, c’est ce qu’elle a appris à l’occasion d’une saison mémorable l’an dernier, lorsque, quatrième au classement général, elle s’est envolée pour les deux dernières courses de la saison aux États-Unis, à Snowshoe, en Virginie : « Si j’arrivais à me classer dans le top 3, ce serait bien », telle était son approche, flegmatique, après une année marquée par les chutes. Le reste appartient à l’histoire : Vali a dominé les deux courses. Notamment parce que la Française Myriam Nicole, pourtant la plus expérimentée et la leader du classement général, a perdu son sang-froid lors d’une chute. Ce qui a permis à Vali d’accéder à la première marche du podium.

Si elle se penche aujourd’hui sur cette journée, une autre facette de l’athlète de Saalbach se révèle : c’est une femme d’une grande intégrité sportive. « Cela m’a semblé presque immérité lorsque j’ai remporté le classement général. Myriam n’aurait eu qu’à rouler jusqu’à la ligne d’arrivée dans des circonstances nor- males. » Tout comme Vali lors de tant de courses qu’elle avait dominées en réalisant les meilleurs temps intermédiaires, puis en gâchant la suite. Cependant, to finish first, you first have to finish. En d’autres termes, 100 % des gagnants ont participé.

Nous courons contre la montre, pas l’une contre l’autre. La gagnante de la Coupe du monde Vali Höll, 20 ans, mise aussi sur l’amitié au sein de l’élite du downhill.

Une équipe solide

Avec la confiance en soi de ses 20 ans et la certitude de pouvoir dominer sa discipline, elle a aussi transformé son environnement avec assurance. Finies les idées farfelues, place à ce dont elle a vraiment besoin. L’ancienne coureuse d’enduro française Cécile Ravanel, sa nouvelle entraîneuse, est devenue une personne de confiance, au même titre que sa marraine. Et au lieu d’un coach qui lit et interprète le terrain pour elle à l’entraînement, elle fait confiance, depuis Snows- hoe, à son propre feeling et à son œil alerte pour trouver la ligne la plus rapide. Cela doit rester ainsi.

L’élite mondiale des courses féminines s’est considérablement développée au cours des deux dernières années, et le peloton est devenu très compétitif. « Désormais, tu ne peux plus monter sur le podium en com- mettant de grosses erreurs pendant la course », déclare-t-elle. Ce qu’elle trouve être une bonne chose, car cela contribue à l’esprit du sport.

Des adversaires familières

Des parallèles avec sa compatriote, la snowboardeuse à succès Anna Gasser, s’imposent : deux femmes fortes qui poussent leur sport et qui savent, malgré tout, se réjouir pour les autres. C’est surtout ce dernier point que Vali Höll peut valider : « Je n’aurais jamais la prétention d’avoir fait autant pour le downhill qu’Anna pour le snowboard. Nous avons une chose en commun : il est plus agréable de se réjouir avec les autres filles à l’arrivée que de se retrouver seule dans un coin avec une coupe. »

Et réciproquement : « Si ma collègue et amie, la Suissesse Camille Balanche, a terminé une demi-seconde plus vite que moi, je me réjouis pour elle de sa performance, et nous la célébrons ensemble. Au bout du compte, nous courons contre la montre, pas l’une contre l’autre. »