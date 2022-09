Vers une viande sans animaux

En 2020, la marque de charcuterie allemande Rügenwalder Mühle générait pour la première fois da- vantage de chiffre d’affaires avec des produits non carnés qu’avec ses véritables saucisses. Cela est la suite logique d’une tendance qui se développe depuis de nombreuses années : « Aujourd’hui, les gens se posent clairement la question de l’origine des produits et des répercussions globales de leur comportement de consommateur·rice », explique Inga Bruns, de l’entreprise munichoise Planty of Meat qui commercialise des produits à base de viande végétale en Autriche et en Allemagne depuis 2019.

L’aspiration à une alimentation saine, la notion de « santé planétaire », les scandales autour des abattoirs ainsi que les effets néfastes de l’élevage intensif sur les sols, l’eau et l’utilisation des terres constituent autant de raisons de renoncer à la viande.

La santé avant tout

« Il ne faut pas nécessairement opter pour une approche dogmatique qui interdirait toute consommation de viande, estime-t-elle. Mais nous savons que la consommation quotidienne de viande n’est pas bonne – ni pour nous ni pour la planète. » Un constat qui explique le succès grandissant du régime flexitarien. La clientèle de la société suisse Planted est elle aussi majoritairement constituée de consommateur·rice·s qui, pour une raison ou pour une autre, délaissent occasionnellement la viande.

Cette tendance se traduit par une augmentation de la part de linéaire dédiée aux produits végétaux et par un meilleur emplacement dans les rayons des supermarchés. Elle s’accompagne en outre d’une profusion du nombre d’acteur·rice·s sur le marché : Vegini en Autriche, Like Meat et Greenforce en Allemagne, Vegetarian Butcher aux Pays-Bas, Impossible Food en Californie. Alors qu’on ne comptait qu’une poignée de fournisseur·euse·s il y a encore quelques années, on peine aujourd’hui à tou·te·s les énumérer.

« Il sera intéressant de voir comment évoluera la situation : tous les acteur·rice·s survivront-il·elle·s à long terme ou le paysage concurrentiel va-t-il se contracter après le boom actuel ? », s’interroge Inga Bruns. Au regard de ses potentiels extraordinaires, le marché est aujourd’hui suffisamment vaste pour accueillir un grand nombre de fournisseur·euse·s.

Prix et ingrédients

Mais les crises n’ont pas unique- ment pour effet de doper la demande de produits qui promettent « santé planétaire » et « vie plus saine », elles tirent aussi les prix vers le haut pour le consommateur. Une hausse que subissent également les produits d’origine animale. Inga Bruns estime que « cette augmentation du prix de la viande est tout à fait justifiée », dans la mesure où les tarifs de la viande conventionnelle bon marché sont largement inférieurs à sa valeur de production réelle. Selon elle, « à 12 CHF le kilo de viande bio, les prix s’approchent peu à peu d’un niveau raisonnable ».

Nous concevons nos produits alimentaires comme d’autres conçoivent une voiture. Judith Wemmer – Planted

La texture et le goût déterminent les expériences olfactives des produits vegan, qui reposent le plus souvent sur des ingrédients de base très similaires. Dès son lancement, Planted s’est fixée pour objectif de recourir à une liste d’ingrédients très concise. La mission première de son département de recherche, qui compte aujourd’hui cinquante salarié·e·s, réside ainsi dans le choix avisé des produits de base.

Projection pour 2040 (Source : AT Kearney, 2019) 40% de viande d’animaux abattus 25% d’alternatives végétales à la viande

« Pour le poulet, nous avons commencé avec des protéines de pois, des fibres de pois, de l’eau et de l’huile de colza, relate Judith Wemmer, gérante de Planted. Pour la variante mari- née, on a ajouté des herbes et des épices. » Les fibres et les protéines de pois, de tournesol, de blé ou d’avoine sont les ingrédients les plus fréquemment mentionnés sur les emballages des escalopes, des bâtonnets de poisson et des nuggets vegan. Les protéines de tournesol confèrent au produit la couleur la plus sombre et conviennent donc parfaitement aux substituts de viande de bœuf. « Grâce à ces ingrédients, nous concevons nos produits alimentaires comme d’autres conçoivent une voiture », poursuit Wemmer.

Favoriser le local

Planted obtient ses protéines de tournesol à partir d’un sous- produit issu de la production d’huile de tournesol appelé « tourteau ». Il est traditionnellement utilisé pour nourrir les cochons ou pour servir d’engrais. Les fibres et les protéines de pois pourraient également avoir une utilité économique supplémentaire en tant que sous-produits de l’agriculture. En effet, les légumineuses, c’est-à-dire les plantes comme le pois jaune, le soja, le lupin, mais aussi le trèfle, favorisent la fixation dans le sol de l’azote, un nutriment essentiel à la croissance des végétaux. Les plantes très gourmandes en éléments nutritifs, comme le maïs ou le colza, qui seraient cultivées sur les mêmes champs l’année suivante, pourraient alors puiser dans les réserves d’azote ainsi constituées.

Actuellement, la culture de pois suisses est toutefois exclusivement dédiée à l’alimentation animale et non à la production de viande végétale. La Confédération suisse finance uniquement la culture des légumineuses destinée à l’alimentation des animaux, ce n’est donc qu’à cette condition qu’un agriculteur·rice suisse cultivant des légumineuses à grains pourra se voir attribuer des subventions.

Planted a donc décidé de recourir à l’importation de cette matière première, par exemple depuis l’Europe de l’Ouest. Selon Judith Wemmer, « il s’agit de structures obsolètes aux racines très anciennes qui doivent à présent évoluer ».

Consommation annuelle de lait de vache par personne en Suisse 1995: 72kg 2006: 80kg

Un constat qui a conduit Planted à cofonder l’association suisse pour les protéines alternatives, qui compte également deux des plus grands organismes transformateurs de viande de Suisse parmi ses membres. « Dans cette association, nous consacrons nos efforts au changement et réfléchissons à la manière de le faire advenir durablement sur les plans politique, économique et social », explique-t-elle.

Viande de culture

Alors que les alternatives végétales à la viande atterrissent déjà dans les assiettes d’un nombre croissant de consommateur·rice·s, la viande cultivée en laboratoire semble en- core tout droit sortie d’un film de science-fiction. Différentes études de marché lui promettent pour- tant un potentiel extraordinaire. Le cabinet de conseil AT Kearney estime qu’en 2040, la part de la viande cellulaire cultivée dans des bioréacteurs représentera jusqu’à 35 % de la consommation de viande globale, contre 25 % pour la viande végétale et 40 % pour la viande provenant d’animaux abattus. Lorsqu’en 2013, des chercheur ·euse·s de l’université de Maastricht présentaient le premier steak haché cultivé en laboratoire, son prix atteignait encore la coquette somme de 250 000 CHF.

En 2022, la même quantité de viande cellulaire coûte environ 10 CHF. De plus, le nombre de variétés de viandes disponibles a considérablement augmenté. Aujourd’hui, les scientifiques sont capables de cultiver en laboratoire de la viande de poulet, de porc, d’agneau, de kangourou et de cheval. Des start-up comme Orbillion se focalisent exclusivement sur le développement du goût. « Le but est de faire en sorte que les gens donnent une réelle préférence à notre produit par rapport à la viande bovine classique, indique Patricia Bubner, fondatrice d’Orbillion. Il nous faut pour cela créer une viande qui ait à la fois meilleur goût, soit plus respectueuse du climat et, idéalement, plus saine, bref, un produit tout simplement supérieur. »

Motifs avancés pour consommer plus d'alternatives végétales 15% pour des motifs financiers 41% en raison de la faible disponibilités des produits

Place à la dégustation

Mais ces produits ont-ils réellement le goût de la viande ? Le rapport entre masse musculaire et masse grasse joue ici un rôle déterminant. Un rapport adéquat donnera au produit une authentique saveur de viande. De nombreuses entreprises planchent actuellement sur la restitution du goût et la faisabilité du projet. À ce jour, la viande cultivée est généralement « non structurée », c’est pourquoi elle est passée au hachoir et transformée en steak haché ou en nuggets. Actuellement, la recherche concentre ses efforts sur la production de filets ou de steaks.

Brasser de la viande ?

Comment est fabriquée la viande artificielle ? Viande cellulaire, viande cultivée ou encore viande propre : cette profusion terminologique montre à quel point la technique est nouvelle pour bon nombre d’entre nous. L’idée est pourtant simple : les cellules animales sont multipliées artificiellement sur un support placé dans un bioréacteur jusqu’à ce que se développent les fibres musculaires qui réjouissent tant les pa- pilles des gastronomes sous forme de steak, d’escalope ou de filet. Bubner compare cette méthode à celle des brasseur·euse·s, dont le principe revient également à multiplier certaines cellules dans de grandes cuves en acier dans des conditions faisant l’objet d’un contrôle rigoureux.

La base de cette technique est directement inspirée de la recherche sur les cellules souches. Elle consiste à prélever des cellules souches par biopsie à partir des tissus d’un animal avant de les plonger dans une solution nutritive avec des facteurs de croissance. La cellule peut s’y multiplier et finit par développer des fibres musculaires. Ce procédé permet de créer de la viande dont les cellules ne se distinguent en rien de celles d’un animal abattu. La durée du processus diffère selon les cellules cultivées.

Ingénierie de pointe

La culture de cellules est une technologie à la fois chronophage et onéreuse, dans la mesure où les cellules doivent être maintenues à une température adéquate, entretenues et nourries. De plus, tout ce qui rentre en contact avec ces cellules doit être soigneuse- ment stérilisé. Le passage à une production à grande échelle représente un véritable défi pour l’ingénierie moderne, comme le laisse entendre Silvia Woll, philosophe et chercheuse à l’Institut pour l’évaluation des technologies et l’analyse des systèmes de Karlsruhe : « Un des aspects de la production in vitro qui est souvent passé sous silence est la consommation d’énergie. »

La quantifier paraît impossible à l’heure actuelle, « pour la simple raison que nous n’avons encore jamais construit des bioréacteurs d’une telle dimension ». Une consommation qu’il convient de comparer aux besoins colossaux en terres et en énergie de l’élevage conventionnel.

Usage des céréales en Europe en 2019 1% pour l’industrie 62% pour l’alimentation animale

Plus de 77 % des surfaces agricoles sont aujourd’hui utilisées pour la production de viande animale ou de produits laitiers, en tant que pâturages ou pour la production fourragère – c’est plus que la surface couverte par l’ensemble des forêts de la planète. Les produits à base de viande et les produits laitiers ne représentent pourtant que 18 % de la consommation mondiale de calories.

Et le bien-être animal ?

La viande dite propre n’échappe pas à la question du bien-être animal. Bien que ce procédé permette d’éviter l’abattage des animaux, l’élevage d’animaux donneurs vivants reste néanmoins indispensable au prélèvement de cellules souches par biopsie.

La biopsie proprement dite s’apparente à une simple piqûre et est très bien tolérée par les bêtes. Mais un usage à grande échelle obligerait les laboratoires à élever un nombre d’animaux qui reste difficile à déterminer, or aucune réglementation n’existe à ce jour pour encadrer une telle pratique. Il est en revanche certain que cette technologie permettrait d’élever et d’abattre beaucoup moins d’animaux, ce qui se traduirait par une moindre utilisation des terres et des émissions de méthane nettement diminuées.

Mais à ce jour, les fabricant·e·s ont systématiquement repoussé le moment de la mise sur le marché de la viande de culture, nous promettant à chaque fois que le produit atteindrait la maturité commerciale « d’ici deux à cinq ans ». Il semble néanmoins que la recherche ait accompli des avancées considérables.

Nous savons que la consommation quotidienne de viande n’est pas bonne – ni pour nous ni pour la planète. Inga Bruns – Planty of Meat

C’est du moins ce que suggèrent les derniers chiffres publiés en matière d’investissements dans les start-up et de financement de la recherche. Nous n’avons malheureusement pu joindre aucune entreprise à ce sujet, nos demandes étant restées lettre morte ou ayant été déclinées pour cause de « phase de financement particulièrement tendue » qui priverait ces entreprises de leur « potentiel à répondre favorablement à toute demande d’interview ».

Chiffres d’affaires en hausse

Parallèlement, les producteur·rice·s de viande végétale enregistrent dès aujourd’hui un taux de croissance considérable : alors que, début 2020, Planted comptait seulement quinze employé·e·s touche-à-tout qui travaillaient à la fois au labo, dans la production et dans la vente, la jeune entreprise a vu ses effectifs grimper à plus de 200 et a créé son département Innovation composé de cinquante chercheur·euse·s spécialisé·e·s dans la technologie alimentaire, la biotechnologie, l’ingénierie tissulaire, la science des données et le génie mécanique.

La consommation de viande par personne diminue Autriche 2011 : 65,3 kg / 2020 : 60,5 kg Allemagne 2011 : 62,83 kg / 2021 : 54,99 kg

Planty of Meat a ainsi été en mesure de doubler sa production tous les ans au cours des trois premières années de son existence. Malgré toute l’euphorie suscitée par la viande végétale, les produits de substitution vegan ne représentent encore qu’une petite partie de l’alimentation humaine en comparaison avec la viande animale. La viande, le poisson, le lait et les œufs produits en laboratoire n’ont, pour la plupart d’entre eux, pas encore atteint le stade de la mise sur le marché.

La transformation des habitudes de consommation de viande est toutefois bel et bien en cours. La consommation de viande par personne a déjà notablement chuté en Europe au cours des dix dernières années, bien qu’en chiffres absolus, elle reste à un niveau élevé. Si l’on en croit les projections, ces tendances se poursuivront et la viande de culture s’imposera plus naturellement dans nos assiettes.