Voici les sites de parapente préférés de Tom de Dorlodot !

Avec plus de 60 tampons dans son passeport, notre parapentiste et aventurier

Tu veux envoyer quelqu'un à l'aventure avec Tom de Dorlodot et son parapente à Annecy ou Bioul ? C'est possible ! Il vient de lancer un concours très cool... Tu peux trouver toutes les informations sur son compte Instagram.

"Le vol à travers les Victoria Falls, dans le sud de la Zambie, a probablement été l'un des plus beaux vols que j'ai effectués en paramoteur. Je me suis entièrement reposé sur mon moteur, car il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'atterrissage. C'était excitant, car atterrir dans l'eau aurait signifié de sérieux problèmes... Admirer cette énorme chute d'eau - la plus grande du monde, d'ailleurs - depuis les airs était phénoménal."

"La nature à son meilleur. Pure et intacte. Il y a encore tellement de choses à voir dans ce monde ! Découvrir un nouvel endroit et voler là où personne n'a jamais volé auparavant est vraiment spécial. Et le fait d'atteindre ces endroits en voilier est ce qui rend cette expérience encore plus unique."

Exploring the beauty of French Polynesia