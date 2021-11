, le pilote nantais a donc récemment mis le cap sur Avoriaz, pour y tenter – et y réussir – un saut assorti d’un double frontflip littéralement inimaginable avant lui. Soit « le projet d’une carrière », comme il le dit lui-même, né durant l’été 2019 avec le regretté Soul Flyer Vince Reffet. « C’est une idée dingue. On savait que le moto-BASE avait déjà été fait, mais sans tricks. On s’est donc lancés… »

« Après Dubaï, je suis donc allé à La Réunion pour y rencontrer Loïc Jean-Albert. C’est l’un des fondateurs des Soul Flyers, et celui qui a tout appris à Vince et Fred. J’ai passé dix jours sur l’île pour peaufiner ma formation avec lui. J’ai donc fait des tests en hélico et mes premiers sauts de pont en

Tom Pagès poses at the foot of a seven-metre ramp high on a cliff face

Shooting star: Tom Pagès flies across the sky during Flight Mode

Free flight: Tom Pagès in Flight Mode over the French Alps

C’est le truc compliqué en BASE : à la différence du parachutisme, où on se pose souvent dans des grands champs, on arrive dans des petits endroits compliqués d’accès. Donc il fallait que teste le plus de configurations possibles sur une courte période, et c’est ce que j’ai fait ! »

