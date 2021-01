Best Swiss Clips : Top 10 des meilleurs clips de rap suisse 2020

10 : SuperWak - bb meurs dans mes bras

Pourquoi c’est cool ?

Parce que c’est le tout premier clip estampillé du cachet SuperWak Clique. Hormis « Depeche Mode » qui réunissait le trio d’attaque DI-Meh / Slimka / Makala , aucun visuel réunissant une partie du collectif n’était alors officiellement sorti.

On retrouve ainsi Slimka au refrain entrecoupé des couplets de Mairo , DeWolph et Daejmiy , le tout mis en images par le jeune vidéaste Metanoia. Les plus vifs auront reconnu le lieu de tournage à savoir la galerie éphémère genevoise The Spot, qui a notamment hébergé l’exposition Rap Life, en partie visible dans le clip.

9 : La Miks - Lean On

Pourquoi c’est cool ?

Les cinéastes indépendants Exit Void ont tourné une quantité impressionnante de clips en 2020. Si on a tendance à associer leur blaze à celui de Makala (Spoiler : nous y reviendront plus bas) d’autres artistes ont fait appel au collectif. C’est le cas de La Miks pour son titre Lean On. Résultat ? Des prises de vue maitrisées, des teintes roses à foison pour une vidéo qui colle à merveille au mood planant du morceau. En bref, une réussite visuelle.

8 : Jahrel Jones - FAGGOT

Pourquoi c’est cool ?

Si il y a bien un truc qu’on ne peut pas enlever à Jahrel Jones, c’est son anticonformisme. Au fil de ses projets, le lausannois brise les frontières artistiques avec une certaine aisance. « FAGGOT » ne fait guère exception à la règle. Co-réalisée avec son acolyte Ach D, l’œuvre se mue en un triptyque onirique au message fort. Sans entrer dans la comparaison fortuite, on pense bien évidement aux clips à l’esthétique léchée de Tyler the Creator ou bien ceux Rejjie Snow niveau mise en scène.

7 : Buds & Melodiesinfonie - L'Espace Mental

Pourquoi c’est cool ?

Une sorte de plongée immersive aux confins de l’esprit de Buds . Voilà comment pourrait-on définir « L’Espace Mental », bijou surréaliste signé Anil Sarikaya. Le clip met en scène le rappeur arpentant des dunes ensablées manifestement en quête de l’œil de la providence. Avec ses pyramides flottantes et sa colorimétrie psychédélique, la vidéo s’apparente à 220 secondes de trip, largement suffisant pour ouvrir notre 3ème œil.

6 : VVSPanther - Mia Wallace

Pourquoi c’est cool ?

Ici, pas d’effets spéciaux à outrance ni de scénario alambiqué, non, juste le charisme fulgurant de VVSPanther et de son crew capturé par la caméra de Saad Dorean. Le bien nommé « Mia Wallace » assène au spectateur une succession de plans calibrés sur fond de turn up permanant en jaune et noir. Droppé cet été, le tout premier clip de l’artiste lausannoise détonne de part son énergie inépuisable.

5 : Gio Dallas - Cette vie là

Pourquoi c’est cool ?

Entièrement clippé lors d’une virée au Maroc, « Cette vie-là » est certainement le clip suisse le plus dépaysant en terme de contenu. On suit donc l’escapade de Gio Dallas dans les rues de Marrakech, en session quad dans le désert ou encore posé dans son Ryad, le tout capturé par Adrien Absolonne. On soulignera la justesse des plans panoramiques, qui confèrent au clip une véritable aura.

4 : Tyler l’As - CV

Pourquoi c’est cool ?

On le savait fan du cinéma de Tarantino. Tyler l’As confirme cette fascination en se mettant en scène façon polar dans son clip « CV ». Aussi bien à l’aise niveau acting comme flic que comme suspect, le rappeur s’est associé au réalisateur Treize pour filmer cette sombre histoire de crime sur les bords de Vevey. Sans conteste l’un des clips suisses les plus originaux de 2020.

3 : Chien Bleu – Cafard

Pourquoi c’est cool ?

Reconnaissable d’entre mille, l’univers à la fois sombre et poétique de l’artiste genevois ne laisse pas indifférent, il en va de même pour ses clips. « Cafard » illustre cette dualité à merveille. Le vidéaste Neto Firmino retranscrit les lyrics de Chien Bleu à chaque prise de vue : c’est sobre, épuré et singulièrement bien réalisé. Ajoutons à cela un soupçon d’éléments propres au genre fantastique et l’on obtient un clip qui marque à coup sur la rétine.

2 : Jeune Hustler – 11 de Légende

Pourquoi c’est cool ?

Si le scénario du tout premier clip de Jeune Hustler vous rappelle un film culte des années 90, vous êtes de toute évidence cinéphiles. « 11 de légende » c’est avant tout un clin d’œil au long-métrage d’Oliver Stone, « Tueurs Nés » qui met en scène un couple hors-la-loi en cavale. Derrière la caméra, on retrouve Nadia Tarra, dont la réalisation impeccable est à souligner. Un mini road movie à la sauce helvétique qui tient toutes ses promesses.

1 : Makala – M30

Pourquoi c’est cool ?