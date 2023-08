Ces terrains de streetball vous inciteront à vous approprier votre jeu

La version la plus rapide du basketball 3x3, le Red Bull Half Court est un tournoi mondial entièrement dédié à la culture du streetball, du jeu à la mode, en passant par l’art et la scène musicale. Les qualifications pour 2023 sont actuellement en cours dans le monde entier. Lors de l’édition 2022, les matchs se sont déroulés sur de nombreux terrains qui ont été revitalisés - non seulement avec les dernières surfaces et équipements, mais aussi avec des œuvres d’art originales de talents locaux - créant des terrains de jeu accueillants pour les années à venir.

Jetez-y un œil et ajoutez-les à votre liste d’envie de prochains paniers.

01 Melbourne, Australie

Ce spot d’exception au Parc Prahran a été élu meilleur terrain de basket extérieur d’Australie. Et maintenant que la rénovation a effacé 15 ans d’usure, il est plus impressionnant que jamais. Juste à côté du quartier commerçant et de spectacles de Melbourne, ne vous étonnez pas de croiser des visiteurs internationaux ainsi que des basketteurs venus de toute la ville.

Action Red Bull Half Court sur le terrain rénové de Melbourne, Australie © Samuel Costin/Red Bull Content Pool

02 Mannheim, Allemagne

Pour rénover un terrain inondé par la rivière Neckar, l’artiste Florian Budke a conçu un design s’étendant sur plus de 1 000 mètres carrés. Depuis le tournoi, il est redevenu un terrain de jeu prisé. L’artiste a déclaré : « Le terrain est à nouveau un lieu qui invite les gens à se rencontrer, à s’attarder et finalement à jouer au basketball ensemble. »

Vue aérienne de l’impressionnant terrain à Mannheim, Allemagne. © Daniel Schulz/Red Bull Content Pool

03 Lagos, Nigeria

Au Nigeria, Osa « Seven » Okunpolor, l’un des artistes graffiti les plus talentueux et recherchés d’Afrique, a contribué à la rénovation du terrain de Ndubisi Kanu Park à Ikeja, État de Lagos. Il considère que le basketball est un art, l’art de rebondir, de tirer, de dribbler et que les terrains devraient refléter cela.

Vu d’en haut, on peut distinguer l’image d’un basketteur en action sur le sol – ballon dans une main, l’autre main tendue défensivement ; et des ailes sur les murs. Avant la restauration, ce terrain de basketball était un vestige de ses premiers jours – les paniers n’avaient pas de filets, les marquages étaient effacés et il n’y avait pratiquement aucune motivation à jouer sur cette surface limitative, mais tout cela appartient désormais au passé.

3 min Own Your Court Rejoins l’artiste local, Osa Seven, alors qu’il présente le graffiti complexe qu’il a ajouté au terrain de basket fraîchement rénové à Ikeja, Nigeria.

04 Rome, Italie

L’artiste italien PISKV [de son vrai nom Francesco Persichella] a joué un rôle clé dans la revitalisation d’un terrain dans le quartier Scalo San Lorenzo de Rome. PISKV a collaboré avec des bénévoles de la communauté locale pour concevoir une nouvelle œuvre d’art. Elle représente un joueur réalisant un dunk au sein de l’emblématique Colisée de Rome. Le terrain fraîchement peint est l’un des plus grands d’Europe, couvrant environ 800 mètres carrés. Il a accueilli les finales mondiales du Red Bull Half Court de 2021 organisées dans la capitale italienn

Le terrain de Scalo San Lorenzo à Rome. © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

05 Ancona et Rimini, Italie

Vous pouvez jouer au basket sur la magnifique côte Adriatique de l’Italie. Deux sites où se sont déroulées les qualifications du Red Bull Half Court en 2022 s’offrent à vous. Au port historique d’Ancona, un terrain orné d’une image époustouflante d’un gorille – conçue par Gianmarco « 2emme » Olivieri et réalisée par Federico Zenobi et Nicola Canarecci – se trouve sur le terrain d’entraînement de l’équipe Silverback qui a remporté le Red Bull Half Court Italie en 2021.

Et il y a une ambiance balnéaire sur terrain de plage de Rimini, qui présente des œuvres d’art réalisées par Emanuele « Rems182 » Ronco et Mauro « Mauro149 » Italiano avec leur Truly Design crew et qui est situé sur le Piazzale Kennedy de la ville, une célèbre promenade en bord de mer. Comme de nombreuses aires de jeux rénovées dans le monde, ces terrains italiens ont été améliorés pour des performances optimales avec les produits de Mapei, le fournisseur officiel de la finale mondiale du Red Bull Half Court 2022.

Le terrain en bord de mer à Rimini, Italie © Red Bull Content Pool

06 Prague, République tchèque

Ce post avant-après (« pred » et « po ») du terrain qui a accueilli les finales nationales tchèques à Prague montre à quel point une rénovation peut tout changer. Rendez-vous à cette aire de jeu dans la zone de loisirs de Pražačka et voyez si vous pouvez repérer le prochain Tomáš Satoransky – enfant, ce meneur professionnel jouait au streetball non loin de là, et le terrain lui rend hommage ici.

L’aspect final à Pražačka © Lukáš Wagneter/Red Bull Content Pool

07 Bologne, Italie

Encore une rénovation de terrain en Italie, mais cette fois-ci à Bologne. Situé dans le Jardin Graziella Fava, le terrain rajeuni arbore une immense fresque du dieu de la mer, Neptune. Les artistes primés de Truly Design Crew ont créé cette œuvre en collaboration avec Regaz dei Fava, une communauté d’environ 80 jeunes de différentes origines et quartiers, qui se sont unis pour faire de ces jardins un lieu de rencontre, avec le terrain de jeu comme cœur battant.

Neptune fait une apparition à Bologne. © Nicola Venturi

08 Lausanne, Suisse

En hommage à Lausanne, l’artiste muraliste Serge Lowrider a apporté un style unique à la conception de son terrain au Bowl de Vidy. Emmenez votre skateboard ainsi que votre ballon de basket : ce terrain fait partie du plus grand skatepark de cette catégorie en Suisse.

Le terrain suisse au Bowl de Vidy de Lausanne © Ondrej Kolacek/Red Bull Content Pool

Lausanne, Vidy © Ondrej Kolacek / Red Bull Content Pool

09 Novi Sad, Serbie

L’artiste locale Lena Jankov a qualifié l’opportunité de créer ce design de « rêve devenu réalité » et espère que les gens du monde entier seront inspirés à venir jouer sur ce terrain haut en couleur. Besoin d’une motivation supplémentaire ? Quand vous jouez au Novi Sad, vous jouez dans la ville natale du grand joueur de 3x3, Dušan Bulut.

Dusan Bulut sur le terrain de Novi Sad. © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

10 Istanbul, Turquie

Les artistes muralistes, Cins et Mert Tugen, basés à Istanbul, ont collaboré sur cette transformation spectaculaire située au parc Yogurtçu de Kadıköy. Jouez ici et vous jouerez non seulement sur le terrain où les champions du Red Bull Half Court de Turquie ont été couronnés – mais aussi dans l’une des rares villes au monde qui relie deux continents (l’Europe et l’Asie).

Des arbres entourent le terrain rénové à Istanbul. © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

Toujours en Turquie, les organisateurs du Red Bull Half Court se sont associés au Mural Istanbul festival pour métamorphoser trois terrains du pays. Le designer et muraliste Max On Duty s’est inspiré de la légende locale Sinan Güler pour la modernisation du terrain du parc Abbas Ağa à Istanbul. À Ankara, l’artiste graffiti Esk Reyn a créé un chef-d’œuvre de couleurs et d’angles sur un terrain du parc Anıttepe de la ville. Tandis qu’à Bursa, l’artiste de rue Mr. Hure était responsable de la création abstraite du parc Hüdavendigar Kent.

Le terrain d’Ankara prêt pour de l’action. © Barış Acarlı/Red Bull Content Pool Le terrain d’Izmir © Mahmut Cinci/Red Bull Content Pool

11 Le Caire, Égypte

En plus des terrains mentionnés ci-dessus qui continuent de servir leurs communautés, la Finale Mondiale 2022 aux Pyramides de Gizeh au Caire a donné vie à un terrain éphémère conçu spécialement pour l’occasion par l’Égyptien Ahmed (alias Nofal O) Nofal. Bien que le terrain de basket des pyramides en Égypte n’ait duré que le temps du tournoi, les souvenirs des finales intenses – ainsi que des moments comme celui, où Lethal Shooter a enchaîné les paniers – continueront d’inspirer les basketteurs pendant longtemps.

22 min Ball is Life: 3x3 Le show devant les pyramides Les pyramides de Gizeh ont accueilli la communauté du streetball lors du plus grand tournoi de streetball 3 contre 3 au monde.

Disputer le Red Bull Half Court est le seul moyen de participer à une finale mondiale de ce niveau. Suivez toutes les actualités de la prochaine édition directement ici.

12 Conceptions de terrains pour athlètes

Loin des terrains, PISKV a également aidé les basketteurs d’exception tels que Dušan Bulut, Joey « King Handles » Haywood, Paul Gudde, Li Tsz Kwan et Jamad Fiin à donner vie à leurs visions de terrains de rêve dans le cadre d’un autre projet. Il a réalisé de nombreux esquisses à la main avant de concrétiser sous forme numérique cette fois l’illustration finale de chaque idée.

1 min Les designs du Red Bull Half Court par l’artiste Francesco Persichella L’artiste de rue italien Francesco Persichella, alias PISKV, démontre son talent en créant des terrains de basketball fantastiques.