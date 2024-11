Découvrez le parcours du Tour de France 2025

Départ nordiste cette année pour les participants au Tour de France ! La Grande Boucle partira de Lille pour s’achever sur les Champs Elysées comme à son habitude. Pour la deuxième année consécutive, l’équipe Red Bull sera de la partie. Son leader, Primož Roglič espère pouvoir enfin disputer pleinement l’épreuve, lui qui a été contraint d’abandonner en 2021, 2022 et 2024. En l’absence de sa star, l’équipe RB était tout de même parvenue à consolider une belle 18e place au classement général grâce à l’Australien Jai Hindley. Cette année, Roglič, quadruple vainqueur de la Vuelta, entend bien jouer les trouble-fêtes entre Pogačar, Vingegaard, Evenepoel et le Belge Wout van Aert.

Départ nordiste cette année pour les participants au Tour de France ! La Grande Boucle partira de Lille pour s’achever sur les Champs Elysées comme à son habitude. Pour la deuxième année consécutive, l’équipe Red Bull sera de la partie. Son leader, Primož Roglič espère pouvoir enfin disputer pleinement l’épreuve, lui qui a été contraint d’abandonner en 2021, 2022 et 2024. En l’absence de sa star, l’équipe RB était tout de même parvenue à consolider une belle 18e place au classement général grâce à l’Australien Jai Hindley. Cette année, Roglič, quadruple vainqueur de la Vuelta, entend bien jouer les trouble-fêtes entre Pogačar, Vingegaard, Evenepoel et le Belge Wout van Aert.

Départ nordiste cette année pour les participants au Tour de France ! La Grande Boucle partira de Lille pour s’achever sur les Champs Elysées comme à son habitude. Pour la deuxième année consécutive, l’équipe Red Bull sera de la partie. Son leader, Primož Roglič espère pouvoir enfin disputer pleinement l’épreuve, lui qui a été contraint d’abandonner en 2021, 2022 et 2024. En l’absence de sa star, l’équipe RB était tout de même parvenue à consolider une belle 18e place au classement général grâce à l’Australien Jai Hindley. Cette année, Roglič, quadruple vainqueur de la Vuelta, entend bien jouer les trouble-fêtes entre Pogačar, Vingegaard, Evenepoel et le Belge Wout van Aert.

Après une délocalisation en Italie l’année dernière, retour aux sources pour le Tour de France. Celui-ci partira de Lille et passera par les Hauts-de-France pendant 4 étapes principalement plates. Si les sprinteurs seront à l’honneur, on pourrait également voir les prétendants au maillot à poids se distinguer dés le début, notamment sur les côtes de Cassel et du Mont Noir lors de la première étape. Dans la deuxième étape de Lauwin-Planque à Boulogne-sur-Mer, les jambes pourraient déjà commencer à piquer avec un final sur la Côte de Saint-Etienne-au-Mont (11%) puis sur celle d’Outreau (8,8%). Les deux étapes suivantes seront légèrement moins raides, mais pourraient être drastiquement compliquées par le vent qui soufflera sur les côtes nordistes.

Après une délocalisation en Italie l’année dernière, retour aux sources pour le Tour de France. Celui-ci partira de Lille et passera par les Hauts-de-France pendant 4 étapes principalement plates. Si les sprinteurs seront à l’honneur, on pourrait également voir les prétendants au maillot à poids se distinguer dés le début, notamment sur les côtes de Cassel et du Mont Noir lors de la première étape. Dans la deuxième étape de Lauwin-Planque à Boulogne-sur-Mer, les jambes pourraient déjà commencer à piquer avec un final sur la Côte de Saint-Etienne-au-Mont (11%) puis sur celle d’Outreau (8,8%). Les deux étapes suivantes seront légèrement moins raides, mais pourraient être drastiquement compliquées par le vent qui soufflera sur les côtes nordistes.

Après une délocalisation en Italie l’année dernière, retour aux sources pour le Tour de France. Celui-ci partira de Lille et passera par les Hauts-de-France pendant 4 étapes principalement plates. Si les sprinteurs seront à l’honneur, on pourrait également voir les prétendants au maillot à poids se distinguer dés le début, notamment sur les côtes de Cassel et du Mont Noir lors de la première étape. Dans la deuxième étape de Lauwin-Planque à Boulogne-sur-Mer, les jambes pourraient déjà commencer à piquer avec un final sur la Côte de Saint-Etienne-au-Mont (11%) puis sur celle d’Outreau (8,8%). Les deux étapes suivantes seront légèrement moins raides, mais pourraient être drastiquement compliquées par le vent qui soufflera sur les côtes nordistes.

Avant de rejoindre les Pyrénées et les premières grosses étapes de montagne, la Grande Boucle descendra l’hexagone par l'ouest. Le premier contre-la-montre interviendra le 9 juillet, à Caen. Au programme, un terrain tout-à-fait plat sur des routes larges, un terrain idéal pour les spécialistes. Le lendemain, les coureurs partiront de Bayeux, petite ville normande au capital historique chargé. Les 201 km de cette étape accidentée les amèneront à Vire, toujours en Normandie. On continue de descendre le long de la côte ouest du pays : cap sur la Bretagne pour une 7e étape qui verra les différents puncheurs du tour s’affronter pour grappiller de précieuses secondes au général. Enfin, les 8e et 9e étapes seront le théâtre de sprints finaux qui s’annoncent d’ores et déjà explosifs.

Avant de rejoindre les Pyrénées et les premières grosses étapes de montagne, la Grande Boucle descendra l’hexagone par l'ouest. Le premier contre-la-montre interviendra le 9 juillet, à Caen. Au programme, un terrain tout-à-fait plat sur des routes larges, un terrain idéal pour les spécialistes. Le lendemain, les coureurs partiront de Bayeux, petite ville normande au capital historique chargé. Les 201 km de cette étape accidentée les amèneront à Vire, toujours en Normandie. On continue de descendre le long de la côte ouest du pays : cap sur la Bretagne pour une 7e étape qui verra les différents puncheurs du tour s’affronter pour grappiller de précieuses secondes au général. Enfin, les 8e et 9e étapes seront le théâtre de sprints finaux qui s’annoncent d’ores et déjà explosifs.

Avant de rejoindre les Pyrénées et les premières grosses étapes de montagne, la Grande Boucle descendra l’hexagone par l'ouest. Le premier contre-la-montre interviendra le 9 juillet, à Caen. Au programme, un terrain tout-à-fait plat sur des routes larges, un terrain idéal pour les spécialistes. Le lendemain, les coureurs partiront de Bayeux, petite ville normande au capital historique chargé. Les 201 km de cette étape accidentée les amèneront à Vire, toujours en Normandie. On continue de descendre le long de la côte ouest du pays : cap sur la Bretagne pour une 7e étape qui verra les différents puncheurs du tour s’affronter pour grappiller de précieuses secondes au général. Enfin, les 8e et 9e étapes seront le théâtre de sprints finaux qui s’annoncent d’ores et déjà explosifs.