Tour de France 2026 : Tout ce qu'il faut savoir

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Le Grand Départ du Tour de France 2026 aura lieu le samedi 4 juillet à Barcelone, en Espagne. La capitale catalane lancera la 113e édition de la Grande Boucle avec un contre-la-montre par équipes de 19,6 kilomètres dans les rues de la ville.

Ce sera le troisième Grand Départ organisé en Espagne, après Saint-Sébastien en 1992 et Bilbao en 2023, mais le tout premier depuis Barcelone. Une entrée en matière parfaite pour une édition qui s'annonce nerveuse dès les premiers jours entre effort collectif, arrivée à Montjuïc et premières pentes pyrénéennes. Pour soutenir Red Bull - BORA - hansgrohe , rendez-vous dans la ville de Gaudí.

02 Pourquoi Barcelone accueille le Grand Départ 2026 ?

Le Tour de France aime parfois sortir de ses frontières. Amsterdam, Bruxelles, Londres, Dublin, Copenhague, Bilbao ou encore Florence ont déjà accueilli le départ de la course. En 2026, c'est donc au tour de Barcelone de rejoindre cette liste.

Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, a résumé ce choix : "Barcelone voulait le Tour… et le Tour est tombé sous le charme de Barcelone. Une grande ville catalane, qui offre le prestige, l'attractivité et le cœur battant nécessaires à un Grand Départ."

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Le choix n'a rien d'anodin. Barcelone est une ville sportive, touristique et habituée aux grands événements internationaux. Déjà traversée par le Tour en 2009, elle offre un décor spectaculaire entre mer, patrimoine et relief, idéal pour lancer la Grande Boucle.

Le Grand Départ 2026 commencera par un contre-la-montre par équipes, une épreuve qui mettra immédiatement les collectifs à l'épreuve avant les premières explications entre favoris.

03 L’histoire du départ du Tour de France

Matteo Sobrero on the Côte d'Azur in 2024 © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Le Tour de France existe depuis 1903. Au cours des deux premières éditions, il est parti de la ville de Montgeron, appartenant à la Seine-et-Oise, correspondant désormais à l’Essonne. Le départ a ensuite été donné juste à côté de Paris jusqu’en 1914, après quoi, Première Guerre mondiale oblige, le Tour a été annulé. À l'exception de l’édition 1926 qui a démarré en Évian-les-Bains, toutes les éditions jusqu’en 1950 étaient lancées en région parisienne.

04 Les origines du Grand Départ

Avant la Seconde Guerre mondiale, le Grand Départ est un classique, mais il est bien loin de l’impact international qu’il a aujourd’hui. Désormais, accueillir le départ de la grande boucle est un honneur, mais aussi un événement politique. Les organisateurs sont aujourd’hui passés par 55 villes différentes, avec notamment des capitales comme Londres, Berlin Ouest (en 1987), Dublin, Copenhague ou encore Bruxelles au palmarès.

Au-delà des pays limitrophes, certains pays sont prêts à accueillir le Tour et, un peu à l’image des candidats à la Coupe du monde de football ou aux Jeux Olympiques, les candidatures vont bon train.

À titre d’exemple, les négociations avec la Communauté autonome basque ont débuté en 2016, et le Tour y a posé ses valises en 2023. En 2026, les coureurs ont rendez-vous en Catalogne, à Barcelone. En 2027, c’est Édimbourg, la capitale de l'Écosse, qui a été sélectionnée.

05 Les trois premières étapes du Tour de France 2026

Le Tour de France 2026 commencera par trois étapes déjà importantes pour le classement général. La première, le 4 juillet, est donc un contre-la-montre par équipes de 19,6 kilomètres. Ensuite, le 5 juillet, les coureurs iront de Tarragone à Barcelone sur 168,5 kilomètres. Son profil vallonné devrait convenir aux puncheurs tout en restant piégeux pour les favoris. Finalement, le 6 juillet, le peloton se rendra de Granollers aux Angles, dans les Pyrénées françaises, après 195,9 kilomètres. Les premières explications en montagne arriveront donc très tôt.

Pour être implacable sur chaque session, foncez sur notre guide des étapes clés du Tour de France 2026 .

06 Les chiffres clés du Tour de France 2026

Dates : du 4 au 26 juillet 2026

Distance totale : 3 333 km

Nombre d'étapes : 21

Point culminant : col du Galibier (2 642 m)

Arrivée finale : Paris, Champs-Élysées

Le parcours comprend 7 étapes de plaine, 4 étapes accidentées, 8 étapes de montagne, un contre-la-montre par équipes et un contre-la-montre individuel. Les Alpes seront particulièrement décisives avec deux arrivées successives à l'Alpe d'Huez.

07 Combien de coureurs au départ du Tour de France 2026 ?

Le Tour de France 2026 réunira 184 coureurs répartis dans 23 équipes de huit coureurs.

La composition des équipes

Les 18 UCI WorldTeams sont automatiquement qualifiées. Elles sont rejointes par les trois meilleures ProTeams du classement UCI ainsi que par deux équipes invitées par Amaury Sport Organisation.

Red Bull - BORA - hansgrohe will hope to enjoy a successful Tour in 2025 © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

WorldTeams :

Red Bull–BORA–hansgrohe

Alpecin–Premier Tech

Bahrain Victorious

Decathlon CMA CGM Team

EF Education–EasyPost

Groupama–FDJ United

Netcompany INEOS

Lidl–Trek

Lotto–Intermarché

Movistar Team

NSN Cycling Team

Soudal Quick-Step

Team Jayco AlUla

Team Picnic PostNL

Team Visma | Lease a Bike

UAE Team Emirates XRG

Uno-X Mobility

XDS Astana Team

ProTeams :

Qualifiées automatiquement

Cofidis

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

Tudor Pro Cycling Team

Invitées par ASO

TotalEnergies

Caja Rural–Seguros RGA

08 Qui sont les favoris du Tour de France 2026 ?

Primož Roglič greets the crowd © Charly López/Red Bull Content Pool

Le parcours 2026 devrait mettre en valeur les coureurs les plus complets. À la lutte pour le maillot jaune , Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel figurent naturellement parmi les principaux prétendants.

Chez Red Bull–BORA–hansgrohe , le duo formé par Remco Evenepoel et Florian Lipowitz sera particulièrement attendu. L'association du champion olympique belge et du jeune grimpeur allemand pourrait offrir à l'équipe plusieurs options tactiques au classement général.

09 Quel est l'impact du Grand Départ sur une ville hôte ?

The Tour brought many fans to the Basque Country in 2023 © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Au-delà de l'aspect sportif, accueillir le Grand Départ représente une formidable opportunité économique et touristique. Pendant plusieurs jours, la ville bénéficie d'une visibilité mondiale grâce aux retransmissions télévisées, aux médias internationaux et aux centaines de milliers de spectateurs présents sur place.

Retombées économiques et touristiques

Le Grand Départ 2023 à Bilbao en est un excellent exemple. Selon une étude réalisée après l'événement, les trois premières étapes ont généré 103,9 millions d'euros de retombées économiques pour un investissement public de 12,2 millions d'euros. Près de 988 000 spectateurs ont assisté aux trois premières étapes, dont environ 30 % venaient de l'extérieur du Pays basque.

Pour Barcelone, l'enjeu est similaire : mettre en valeur la ville, attirer des visiteurs et profiter de la couverture médiatique mondiale offerte par le Tour de France.

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Devant votre télévision ou dans la rue, tranquillement en sécurité derrière les barrières, vivre le Tour de France est une expérience particulière.

Assister au Grand Départ en tant que spectateur

Le Grand Départ attire chaque année plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Si vous prévoyez de vous rendre à Barcelone, il est conseillé d'arriver tôt afin de profiter des meilleurs emplacements le long du parcours et de la présentation officielle des équipes.

N'oubliez pas de prévoir de l'eau (beaucoup), une protection solaire (efficace) et à respecter les consignes de sécurité mises en place par les organisateurs.

Suivre l’événement à distance

Vous avez évidemment rendez-vous sur France Télévision et Eurosport 1 via Max .

Pour suivre cette 113e édition du Tour de France et les aventures des coureurs Red Bull - BORA - hansgrohe, rendez-vous à partir du 4 juillet.

11 FAQ : tout savoir sur le Grand Départ du Tour de France 2026

D'où part le Tour de France 2026 ?

Le Grand Départ sera donné à Barcelone, en Espagne.

Quand commence et se termine le Tour de France 2026 ?

La 113e édition du Tour débute le samedi 4 juillet et se termine le dimanche 26 juillet 2026 sur les Champs-Élysées.

Pourquoi Barcelone accueille-t-elle le Grand Départ ?

Son expérience des grands événements sportifs et son relief offrent un cadre idéal pour lancer la course. Aussi, une ville hors France s'inscrit dans cette dynamique d'internationalisation du Tour.

Quelle est la première étape du Tour de France 2026 ?

La première étape est un contre-la-montre par équipes de 19,6 kilomètres disputé dans les rues de Barcelone. Une première pour un Grand Départ depuis 1971.

Quand le Tour de France revient-il en France ?

Le peloton entre en France dès la 3ᵉ étape, entre Granollers et Les Angles, dans les Pyrénées.

Combien de kilomètres compte le Tour de France 2026 ?

Le parcours officiel totalise 3 333 kilomètres, répartis sur 21 étapes.

Combien de coureurs participent au Tour de France 2026 ?

Le Tour réunit 184 coureurs au sein de 23 équipes.