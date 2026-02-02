© Little Shao/Red Bull Content Pool
Rugby
Le calendrier du Tournoi des Six Nations
Comme tous les ans, le Tournoi des Six Nations s'apprête à déchaîner les passions pendant plusieurs semaines. Histoire de ne rien manquer, voici le calendrier de l’édition 2026.
En 2025, à Twickenham, le XV de France est passé à deux petits points du Grand Chelem. Cette année, Romain Ntamack et ses coéquipiers chercheront à faire encore mieux. Avant de les imaginer répéter l’exploit de 2022, on se penche sur le calendrier du Tournoi des Six Nations 2026.
En parallèle, si vous avez peur de louper un match du Stade Toulousain, on n’a évidemment pas oublié de noter tous leurs rendez-vous, en Top 14 comme en Champions Cup. De même, si vous souhaitez en apprendre plus sur la compétition, son histoire et les vainqueurs, découvrez notre article dédié.
Vous avez des soucis pour comprendre le rôle des différents joueurs au cours d’un match ? On a aussi de quoi vous sortir de l’embarras une fois devant le match.
01
Le calendrier du Tournoi des Six Nations
02
Semaine 1
- Jeudi 5 février : France - Irlande : 21h
- Samedi 7 février : Italie - Écosse : 15h
- Samedi 7 février : Angleterre - Pays de Galles : 17h40
03
Semaine 2
- Samedi 14 février : Irlande - Italie : 15h
- Samedi 14 février : Écosse - Angleterre : 17h40
- Dimanche 15 février : Pays de Galles - France : 16h
04
Semaine 3
- Samedi 21 février : Angleterre - Irlande : 15h
- Samedi 21 février : Pays de Galles - Écosse : 17h40
- Dimanche 22 février : France - Italie : 16h
05
Semaine 4
- Vendredi 6 mars : Irlande - Pays de Galles : 21h
- Samedi 7 mars : Écosse - France : 15h
- Samedi 7 mars : Italie - Angleterre : 17h40
06
Semaine 5
- Samedi 14 mars : Irlande - Écosse : 15h
- Samedi 14 mars : Pays de Galles - Italie : 17h40
- Samedi 14 mars : France - Angleterre : 21h
Vous pouvez d’ores et déjà entourer en rouge la date du crunch, le samedi 14 mars à 21h, sur votre calendrier. Ce match décidera-t-il du vainqueur du Six Nations ? La réponse dans les semaines à venir.