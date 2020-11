Track by Track : Izos passe au crible les titres de sa mixtape «TRAAAP»

C’est la trap mon pote ! Nul doute que ce gimmick va devenir iconique au sein du rap helvétique dans les mois à venir. Après une succession de singles de qualité, Izos passe au choses sérieuses avec un douze titres bien énervé, le bien nommé « TRAAAP » . Fer de lance du Batmobb Label, Izos détaille chaque track de sa mixtape. Morceaux choisis.

BENZ

C’est le deuxième extrait de la mixtape , le clip est disponible sur ma chaîne YouTube . Ça faisait déjà un moment que je l’avais enregistré. Je trouve que la prod est originale et le refrain rentre dans la tête. Ça c’est le genre de son qu’il faut mettre quand t’es dans une grosse caisse avec tes potos !

3A

Je pense que c’est la track qui définit le plus mon univers Traaap dans cette mixtape d’où la première phase du couplet « c’est la peutra bienvenue dans l’univers ». J’étais avec Augusto quand il a composé la prod. Elle m’a tout de suite inspiré. Dès qu’elle était terminée j’ai commencé à écrire mon couplet que j’ai ensuite fini directement au studio.

GOLF 7 R (FEAT NADIF)

Ce morceau date de plus d’un an. On l’avait déjà posé dans plusieurs concerts avec Nadif . Le son n’était pas de bonne qualité mais comme je kiffe de ouf le délire, on l’a réenregistré il y a quelques mois et je l’ai rajouté à la mixtape. C’était obligé.

100 PAS

Ce son est dans un autre thème, plus à la cool. Je kiffe l’écouter quand j’suis en détente tard la night posé dans mon quartier. J’aime bien écrire des titres comme ça, ça me change un peu des sons comme « 3A » ou « Dinero » . Ça reste de la trap mais plus mélodieuse. En le réécoutant, j’trouve que le délire se rapproche de « Chaque Saison » un de mes clips tournés à Barcelone que j’ai sorti y’a quelques mois.

DANS LE JEU (FEAT YAHZIZ)

J’avais déjà sorti un son drill en 2017. J’en avais pas refait depuis que c’était devenu à la « mode ». Mais quand Taycinq m’a envoyé cette prod, j’étais posé au stud et diiirect j’ai croché dessus. J’ai plié refrain + couplet en 30 minutes. En réécoutant le son, je me suis dit que je voyais bien Yahziz dessus. Comme c’est un bon poto à moi, je lui ai direct envoyé la prod et dans la semaine il est passé au stud’ pour poser son couplet. J’trouve qu’il est grave bien rentré dans le délire du son c’est un de mes morceaux préférés d’la mixtape.

Izos © freshboifilms

PARKINSON

Celui-là aussi c’est un de mes sons préférés de ce projet. C’est de la TRAAAP pure comme j’ai l’habitude d’en faire! J’ai hâte de pouvoir le faire en concert, quand ça sera de nouveau possible. J’avais déjà balancé un extrait du son sur Insta et j’avais reçu beaucoup de messages pour que je le sorte. Pour ceux qui l’attendaient fort il est enfin disponible !

JE LE SENS

Un titre un peu plus tranquille qui fait réfléchir. Dans le texte je raconte quelques trucs sur moi, sur ma vie, sur mon entourage, les vrais frères, les faux… je crois que ce son pourrait bien marcher je le sens !

POUR UN BILLET (FEAT MOMS)

Moms et moi on se parlait déjà un peu sur les réseaux, j’trouvais que nos univers pouvaient bien coller, et vu que son manager et l’un des miens se connaissaient déjà, la connexion s’est faite facilement. On a écrit nos couplets chacun de notre côté, on s’est attrapé au studio et on a plié ça comme il se doit.

TELO LUXE

Ce son fait voyager, il parle de mes ambitions. On rêve tous d’une Rolls Royce et d’une suite dans un telo luxe. Si Dieu le veut on les aura peut-être un jour mais pour l’instant c’est le charbon.

DINERO

La track la plus nwaar de la tape! J’ai fait un refrain avec beaucoup de pistes, une mélodie bre-som et un couplet bien technique. Le genre de son qu’il faut écouter quand tu fais ton cash ! Je l’avais enregistré dans un studio à Paris, mais suite à quelques changements on l’a finalement réenregistré dans mon stud’ habituel.

Izos © freshboifilms

MARIO BROS

Ce morceau aussi date de ouf mais je le kiffe toujours autant. Augusto m’a fait une méchante prod ! J’avais déjà posé le premier couplet du son sur le freestyle Nayuno session de chez Couleur 3 , et maintenant il est dispo en entier avec un deuxième couplet encore plus sale !

EN CHIEN (FEAT JA2)