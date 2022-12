Travail hybride : cinq astuces pour améliorer les performances

Un travail hybride réussi commence par le choix d’un environnement de travail qui correspond à tes besoins. En effet, aussi formidable que soit ton bureau ou ta vue, si tu travailles dans un environnement bruyant ou rempli de distractions, tu ne seras jamais en mesure de fournir de bonnes performances. Lorsque tu aménages ton lieu de travail, demande-toi : est-ce que je recherche l’échange et l’inspiration ou ai-je plutôt besoin de calme et de concentration ? Est-ce que j’ai suffisamment de lumière et d’air frais ? Mon environnement de travail m’inspire-t-il et me motive-t-il ? Selon la tâche à accomplir, tu seras peut-être plus à l’aise dans un environnement isolé et calme, comme une bibliothèque, que dans un lieu qui favorise les échanges et la créativité, comme un coworking ou un espace en plein air. Si tu travailles de manière hybride pendant une longue période, tu dois également t’équiper pour adopter une position assise saine : pupitre, ballon de gymnastique, chaise, clavier et écran — choisis l’outil que tu préfères et qui t’inspire avant de te lancer !