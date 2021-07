Simplement magique : Tom Öhler, la star du VTT trial, dans les Dolomites

« Les pistes tricky line sont les meilleures », annonce le cycliste trial Thomas Öhler . Et ça n'a jamais été plus vrai que dans sa nouvelle vidéo « Tom Oehler rides the Dolomites » , dans laquelle cet Autrichien de 37 ans s’aventure dans les montagnes italiennes à des hauteurs encore jamais atteintes pour découvrir des trails

Pour célébrer comme il se doit la publication de ce véritable régal visuel à couper le souffle et qui donne parfois le vertige, nous avons échangé avec Tom Öhler sur l’origine de ce projet et sur les défis et les tricks que l’on ne voit pas.

« Tom Oehler ride the Dolomites », vous trouverez la vidéo sur :

Les coulisses des Dolomites sont à couper le souffle, mais pourquoi avoir choisi cet endroit ?

Tom Öhler avec les Dolomites majestueuses en arrière-plan © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Je connaissais déjà la région où j’ai fait des virées de VTT dans le passé. La montée vers le chalet où nous avons effectué le tournage était vraiment inhabituelle. C’est, de toute façon, un endroit extraordinaire d’autant qu’il est situé directement sur le sommet. Normalement, ces chalets sont installés plus bas, mais ici, il faut monter tout en haut pour avoir cette vue magnifique. C’est une des principales raisons pour lesquelles nous avons choisi cet emplacement, parce qu’il est à une telle altitude.

Tu as déjà fait des choses similaires dans le passé. Quelle a été ton expérience lors du tournage de cette vidéo ?

C’est vrai, la situation est comparable à d’autres terrains, je savais donc à peu près à quoi les rochers et les trails allaient ressembler. Mais je ne savais pas quelles structures rocheuses auraient exactement ces passages. De plus, nous n’avons pas tout filmé au même endroit. Nous avons ainsi changé d’emplacement pour trouver des trails alpins exposés, là où il n’y a place à l’erreur.

Depuis le sommet © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool Même sans panneau indicateur, Öhler sait exactement où il va © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

J’aime toutes les formes du VTT, mais c’est dans les virées sur les terrains alpins d’altitude que je m’éclate le plus. J’ai une solide base de trial. Lors de ma première réelle apparition sur la scène du VTT, je savais déjà qu’avec ma technique, je pourrais parcourir beaucoup de trails qui seraient des défis importants pour les autres riders au bagage différent.

Tout en haut des montagnes © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Quels sont les plus grands défis d’un ride dans un endroit aussi isolé ?

J’ai très mal dormi là-haut en raison de l’altitude. Nous étions à plus de 3’000 m. J’ai été au Népal et au Kurdistan en préparation et j’y ai réalisé quelques itinéraires en haute altitude. Sa gestion était assez bonne, mais pas parfaite non plus. Je perds tout simplement beaucoup de sommeil là-haut.

Dans les Dolomites, je me suis levé le matin à des températures glaciales. Il y a une photo où je suis enroulé dans des couvertures tout bonnement parce qu’il faisait extrêmement froid. Et le ciel était en plus couvert. Nous avions espéré un beau temps clair pour profiter de magnifiques levers de soleil, mais ça n’a hélas pas été le cas.

Au bord du gouffre © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Est-ce qu’il y a eu encore d’autres challenges ?

Nous avons tourné fin août, à une période où les Italiens bougent beaucoup. Il faisait beau si bien que des centaines de personnes étaient venues faire des randonnées dans les montagnes. En Autriche, lorsqu’on parcourt les chemins de randonnée alpins en VTT, les gens ne sont en général pas très contents parce que ce sont des sentiers piétonniers.

En Italie, c’est l’inverse, ils adorent ! Les gens se sont arrêtés pour nous regarder. J'ai l’habitude de faire des démos de trial VTT devant un grand public, mais quand je suis dans les montagnes, j’aime être seul. C’était donc un peu bizarre d’y avoir 20 à 25 spectateurs pour m’applaudir.

Les cyclistes et les randonneurs se partagent les mêmes trails © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Est-ce que le public t’a mis sous pression ?

Non. Chacun doit savoir où sont les limites de sa propre zone de sécurité. Sur les pistes alpines, on reste en général dans cette zone parce qu’en dehors, les conséquences peuvent vite être dramatiques. Dans les démos, je vais souvent jusqu'à la limite, voire même au-delà, pour les spectateurs. Mais lorsque nous avons filmé, j’ai dû faire attention à ne pas la dépasser pour la caméra ou pour le public. Je me suis ainsi restreint à des descentes à un rythme maîtrisé, sinon le danger était bien trop grand.

Certains passages sont réellement impressionnants. As-tu eu peur à certains moments ?

Sur les trails exposés où je suivais la paroi sur un espace de 50 cm seulement, c’était surtout une question de concentration. L’opération était assez risquée. J’avais déjà descendu ces trails en préparation au tournage et j’avais donc bien cette section en tête depuis quelques semaines.

Je n’étais pas sûr à ce moment-là de parcourir ou non certains passages. Lorsque nous sommes arrivés en haut le jour du tournage, j’avais un peu d'avance sur l’équipe alors je me suis dit: « Ok, je vais tout simplement y aller sans caméra qui tourne, ni personne qui regarde. » La première chose que j’ai faite était donc de mettre mon casque et d’exécuter la section une première fois seul afin de m’assurer que je pouvais y arriver. Nous avons ensuite tout recommencé pour les caméras.

Tom Öhler sur un sentier étroit © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Est-ce qu’il y a eu des moments particulièrement cool qu’on ne retrouve pas dans la vidéo ?

Il y a une section près d’un chalet à côté d’un ancien remonte-pente utilisé maintenant pour le transport de ravitaillement. Le chalet lui-même était petit et avait connu des jours meilleurs. J’ai construit un petit kicker avec des pierres pour pouvoir monter et descendre. Hélas, le clip n’a pas été inclus dans la vidéo. Je pense que c'est parce que quelque chose n'a pas parfaitement fonctionné du côté de la caméra.