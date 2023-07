Tribute to Failure : La montagne décide

La destruction et le renouveau. C'est ce que représente le dieu Shiva qui, avec les dieux Brahma et Vishnu, forme la trinité hindoue qui représente les forces de la nature. Il semble que les hommes qui ont donné leur nom à la montagne savaient, ou du moins pressentaient, à quel point les éléments sont ici sauvages et imprévisibles avec tous ceux qui tentent de gravir le sommet. La scène du film "

", où les quatre grimpeurs suisses sont témoins d'une chute de pierres à laquelle ils ont échappé à quelques minutes près, est d'une intensité difficilement égalable. On a l'impression que la montagne a décidé à ces moments-là : Non, pas vous, pas maintenant.