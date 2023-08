Drame pour la finale : c'était le championnat du monde de cross-country

L'équipe suisse (intergénérationnelle) s'est parfaitement échauffée en remportant le relais par équipe. Avant les épreuves de short track et de XC, Ronja Blöchlinger, Anina Hutter, Linda Indergand, Dario Lillo, Nicolas Halter et Nino Schurter ont remporté la médaille d'or devant la France et le Danemark. Entre-temps, l'experte Red Bull Nathalie Schneitter a elle aussi récupéré le maillot arc-en-ciel EMTB. Mais comment se sont comportés les athlètes suisses lors des courses individuelles ?

01 DAMES

On ne peut pas les arrêter : Les Françaises

Gary Lineker a un jour résumé (un peu frustré) la règle suprême du football de la manière suivante : "Le foot est un jeu simple. 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes et à la fin, les Allemands gagnent toujours". On peut sans doute appliquer une règle similaire aux vététistes françaises.

Evie Richards und Kate Courtney © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

On l'a vu une fois de plus : peu importe la performance de Pauline Ferrand Prevot en Coupe du monde, elle est là à fond pour les grands événements et elle gagne. C'était le cas l'année dernière et on aurait pu s'y attendre à nouveau au vu des résultats de 2023. Septième place à Leogang, huitième place à Val di Sole - et puis la course en solo pour défendre son titre. Elle a remporté le double double aussi bien en short track qu'en cross country.

Evie Richards © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

L'épreuve de force en bronze

Après un mauvais départ, PFP s'est détachée avec Loana Lecomte, puis l'a laissée derrière elle et a mené de manière souveraine jusqu'à l'arrivée devant sa compatriote. Ce n'est que derrière les deux Françaises que le suspense a commencé. Evie Richards et Alessandra Keller s'étaient accrochées à la roue arrière de Puck Pieterse. Mais c'est finalement la Tyrolienne de 21 ans, Mona Mitterwallner, qui est remontée de l'arrière vers l'avant et s'est livrée à une épreuve de force avec Puck. La Néerlandaise a été plus forte et a remporté le bronze. Alessandra s'est assurée la 5e place et Evie était contente de sa 6e place : "J'ai donné 110%", a-t-elle déclaré après la course.

Winners Loana Lecomte, Pauline Ferrand Prevot, Puck Pieterse © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

02 HOMMES

Question de route

La veille de la finale du XC, une modification de dernière minute du règlement de l'UCI a fait l'objet de discussions. Elle a profité au champion du monde sur route Mathieu van der Poel et à Peter Sagan, qui sont passés de la dernière à la cinquième ligne de départ sans marquer de points pour la Coupe du monde de VTT. Le soir même avant la course, plus de 20 athlètes se sont plaints de cette décision spontanée.

Tom Pidcock © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Parade de Pidock

Mais alors que van der Poel a chuté dès le tour de départ et que Sagan a terminé 63e, c'est, comme on pouvait s'y attendre, un autre multi-talent qui a dominé la course : pid. Le jeune homme de 24 ans voulait décrocher devant la Home Crowd le dernier titre de MTB qui manquait encore à sa collection. Il n'a cessé de sortir de la selle, maintenant un rythme incroyablement élevé, jusqu'à ce que son poursuivant Nino Schurter doive finalement lâcher prise, pour qui cela aurait été le onzième titre de champion du monde.

Lars Forster © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Apparemment galvanisé par sa médaille d'or en short track, le Néo-Zélandais Sam Gaze s'est rapproché d'Alan Hatherly et de Schurter dans l'avant-dernier tour et a même poursuivi Pidcock avant la dernière montée. Ce dernier n'a toutefois pas laissé l'or lui échapper. Le champion d'Europe Lars Forster , deuxième meilleur Suisse, a terminé huitième.

Sam Gaze, Tom Pidcock, Nino Schurter © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool