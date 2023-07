Championnats du monde de descente à Fort William : Voici les favoris !

Le charme est rompu pour

, comme en témoigne chaque course. L'année dernière, elle a remporté un titre mondial grandiose à Les Gets, et cette année, elle a obtenu une quatrième place, suivie de deux victoires consécutives. Même à Leogang, elle a triomphé - sur une piste célèbre, à la fois son terrain d'entraînement et celui de l'enfer. Elle connaît parfaitement la piste en tant que Saalbachoise, mais elle a aussi subi des chutes et des blessures ici à plusieurs reprises pendant sa carrière élite. Vali connaît bien Fort William malgré ses 21 ans encore tendres et elle sait que "la piste est incroyablement longue et épuisante". Mais elle est incroyablement douée et la grande favorite.