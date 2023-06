La surprise du downhill : Lenzerheide couronne son prince et sa reine !

Neuf mois sans course de Coupe du monde ! La pause de downhill a été longue - et la course de départ à Lenzerheide a été extrêmement épuisante. Pour la première fois en Coupe du monde de DH, des demi-finales ont eu lieu le matin et les décisions ont été prises seulement trois heures plus tard. Comment les athlètes s'en sortent-ils avec ce nouveau format ? Qui est dans quel état d'esprit ? Lenzerheide a présenté de nouvelles questions - et c'est une "senior" et un "junior" qui ont répondu.

Les (grandes) dames

Vali Höll ne s'est pas encore familiarisée avec les demi-finales. Elle a été victime d'un violent crash lors de la course du matin et a ensuite ressenti de fortes douleurs dans le haut du corps. En finale, rien de tout cela n'était visible. Sous son maillot de championne du monde, Vali a roulé de manière toujours aussi agressive et plus smooth que jamais - son style est de plus en plus ludique et les spectateurs la célèbrent pour cela. Elle s'est toutefois montrée un peu en retrait lors du passage du crash et a perdu un temps décisif. Même si elle s'est d'abord assise sur le hot seat, elle a finalement terminé quatrième.

Vali Höll nous montre ses compétences © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

La championne d'Autriche en titre a été précédée par la championne d'Allemagne en titre, Nina Hoffmann. Elle aussi était abîmée par une chute à l'entraînement, mais a descendu de manière extrêmement souveraine malgré un genou enflé (résultat final : troisième place).

Puis est arrivée la grande dame du downhill. La reine du downhill, Rachel Atherton, 35 ans. La femme qui a marqué le sport DH comme aucune autre. Elle avait fait ses adieux à la compétition en 2019 après sa rupture du tendon d'Achille aux Gets et avait donné naissance à sa petite fille Arna en 2021. En 2022 déjà, elle avait pris le départ de la Coupe du monde à Lenzerheide à la surprise générale et s'était classée sixième. Puis en 2023, même jeu - avec une autre issue...

Rachel a réalisé des temps intermédiaires sensationnels et s'est finalement classée juste une seconde devant Hoffmann. Même Camille Balanche, la plus rapide des demi-finales (et championne suisse en titre), n'a pas pu la battre, même si elle a pris tous les risques. Camille s'est classée à la deuxième place. C'est la 40e victoire de Rachel en Coupe du monde. Longue vie à la reine !

Rachel Atherton fête sa première place à Lenzerheide © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

A l'arrivée, Rachel était complètement épuisée, mais très heureuse. Elle était incroyablement nerveuse avant la course, mais sa fille l'aurait bien distraite - elle ne peut donc que recommander la maternité. Rachel ne sait pas encore ce qu'il en sera pour le reste de la saison, mais elle sera probablement au départ des championnats du monde de DH à Fort William.

En outre, Myriam Nicole souffre toujours des conséquences d'une commotion cérébrale et espère être de retour pour les championnats du monde en Écosse en août. En revanche, les Français ont fêté le retour de Marine Cabirou (5e) et l'Anglaise Tahnee Seagrave a également fait son retour avec une 8e place. La jeune canadienne Gracey Hemstreet a également été très impressionnante - la jeune femme de 18 ans s'est classée 4e en demi-finale et a finalement terminé 6e !

Les (jeunes) messieurs

Longtemps dans la Hot Seat : Troy Brosnan. A l'arrivée, il a montré du doigt le remarquable stabilisateur de guidon sur le tube supérieur de son Canyon Sender. Le système KIS, développé conjointement par Syntace et Canyon pour redresser le guidon, n'était pas la seule innovation frappante que l'on pouvait voir. Quelques prototypes étaient également de sortie, notamment de Pivot, Santa Cruz - et le Specialized Demo de Loic Bruni présentait trois boutons de contrôle de l'amortisseur sur le cockpit. Greg Minaar était moins satisfait de son set-up - frustré, il a dû subir trois crevaisons lors des journées de Lenzerheide.

Prêt au départ ! © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Mais revenons à la course - et à la relève : Jordan Williams et Jackson Goldstone. L'année dernière encore, ces deux-là se livraient des duels de folie chez les juniors. Chez les élites à Lenzerheide, Williams, un Anglais de 19 ans, a volé au-dessus des racines comme si de rien n'était et a pulvérisé le temps de Troy Brosnan, l'Australien de dix ans son aîné.

Jackson - 19 ans également - s'est classé derrière Jordan avec son slope-style léger, jusqu'à ce que le Canadien Finn Iles se glisse entre les deux jeunes (5e place finale). Laurie Greenland, le Britannique issu du BMX, a pris des risques sur les champs de pierres et s'est retrouvé au temps intermédiaire en tête, mais finalement il s'est également classé derrière Jordan et a terminé quatrième. Il en a été de même pour Loris Vergier - il a terminé deuxième.

Finn Iles montre de quoi il est capable © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Le champion d'Europe Andi Kolb - 2e en demi-finale - a chuté dès la partie supérieure avant de faire un show divertissant pour les spectateurs et de terminer 30e. Et Loïc Bruni ? Il a fait feu de tout bois sur son prototype, a longtemps mené la course, mais a finalement dû s'avouer vaincu par le jeune anglais. Troisième place pour lui. Incroyable : Jordan Williams sur la plus haute marche du podium pour sa première course d'élite. Quelle saison cela va-t-il être ?

Accompagne les meilleurs vététistes du monde tout au long de la saison 2022.

13 min De la route aux pistes Les cyclistes sur route peuvent-il passer au VTT ? Et inversement ? Tom Pidcock et Jolanda Neff font l'expérience.