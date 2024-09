Championnats du monde de cross-country UCI : La Revanche

Un orage menaçant a bouleversé l'horaire des courses de cross-country en Andorre. Les femmes ont dû se présenter sur la ligne de départ dès le matin, les hommes à midi et non l'après-midi comme prévu. Ainsi, la piste de Pal Arsinal était encore sèche comme la poussière et les parapluies servaient de protection contre le soleil. Chez les femmes, la lutte pour le maillot arc-en-ciel a été dominée par une couleur et chez les hommes, c'est le sud qui a triomphé.

FEMMES : DOUBLÉ ORANJE

Vendredi, il y a eu une surprise dans les courses de short track : Evie Richards a dépassé la championne olympique Pauline Ferrand-Prévot dans le sprint final. En XCO, la Britannique s'est montrée à nouveau en grande forme, mais elle a chuté dès le premier tour dans le nuage de poussière du Rock Garden.

Puck Pieterse © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Une frustration particulière en VTT bouillonnait chez Puck Pieterse. La jeune Néerlandaise a été la star montante de la route au Tour de France Femmes, mais à Paris, elle a fini à une ingrate quatrième place avec des crevaisons et le classement s'est répété en short track. Elle était donc déterminée à prendre sa revanche et l'a fait dès le départ. Suivie par la Sud-Africaine Candice Lill, elle a pris la tête et le duo s'est détaché. Dans le troisième tour, elle a réussi à semer Candice, dans le quatrième tour, elle avait déjà plus de 20 secondes d'avance et elle a mené une course solitaire jusqu'à la fin.

La course a été passionnante derrière, malheureusement surtout à cause d'une chute de Candice dans la zone technique. Tout à coup, elle a dû se battre pour la position d'argent. Contre qui ? Anne Terpstra ! La Néerlandaise, qui a connu une saison mitigée, a semblé mettre le turbo dans la course aux championnats du monde. Elle a peut-être grandi au niveau de la mer, comme Puck, mais elle se sent bien à l'altitude d'Andorre. C'est là qu'elle a gagné sa dernière coupe du monde.

Anne, comme plus tard l'Italienne Martina Berta, a dépassé Candice Lill. Devant, Pieterse, 22 ans, a pris une minute d'avance sans être inquiétée et avec une grande maîtrise. Avec Terpstra, 33 ans, c'était la fête des Oranje. Derrière Berta et Lill, l'avenir a pris la cinquième place : la Canadienne Isabella Holmgren, 19 ans, a remporté le classement des moins de 23 ans.

Anne Terpstra, Puck Pieterse, Martin Berta © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

La course des championnats du monde a également marqué les adieux de la Golden Girl française. Pauline Ferrand-Prévot n'a peut-être pas trouvé la motivation après Paris et était probablement épuisée par toutes les échéances. Elle a fait ses adieux au VTT en se classant 14ème et en riant. Nous attendons maintenant avec impatience sa performance sur des pneus de vélo de course.

HOMMES : ENCORE UNE PREMIÈRE

Comment se comporte le champion olympique en titre Tom Pidcock dans sa patrie d'adoption, Andorre ? Vendredi, lors du short track, l'avantage du terrain ne lui a pas servi. La victoire est revenue à Victor Koretzky, l'homme avec qui il s'était battu de justesse pour l'or à Paris. Le Français peut-il aussi remporter le titre XCO ? Et qu'en est-il d'Alan Hatherly, le Sud-Africain de 28 ans qui a remporté le bronze à Paris derrière ces deux-là - et qui a également remporté le bronze en short track ?

Lukas Schwarzbauer a d'abord mené le peloton dès le départ, mais l'Allemand n'a pas réussi à se détacher. Au deuxième tour, Koretzky l'a remplacé, devant Hatherley et l'Ecossais Charlie Aldridge, le médaillé d'argent en short track. Avec Luca Braidot, ils ont formé un quatuor. Derrière, un homme en particulier s'est battu sans relâche pour rester dans le coup : Tom Pidcock. Et il a même pris la tête au quatrième tour.

Tom Pidcock © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Mais c'est le champion d'Afrique en titre Hatherly qui a vraiment attaqué et qui, avec Koretzky, a réussi à creuser un petit écart avec les Britanniques. Il était clair que la décision concernant les médailles se jouerait entre ces quatre-là. Le Français Mathis Azzaro, âgé de 24 ans, était déjà à plus d'une demi-minute de la cinquième place dans le tour final.

Dans la dernière montée, Hatherly a attaqué, a dépassé Koretzky, surpris, et a effectivement réussi à creuser un écart. Derrière, Pidcock a laissé Aldridge derrière lui et s'est assuré le bronze. Comme Puck Pieterse avant lui pour les Pays-Bas, Alan Hatherly a remporté le premier titre de champion du monde de cross-country élite pour son pays, l'Afrique du Sud.

Victor Koretzky, Alan Hatherly, Tom Pidcock © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Mathias Flückiger, qui a été opéré de l'appendicite il y a une semaine, est le seul Suisse à s'être classé parmi les dix premiers, en huitième position. Nino Schurter s'est classé 13ème, Marcel Guerrini 19ème et Lars Forster 20ème.