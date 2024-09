Championnats du monde de descente UCI : Des épreuves folles !

Pendant que les coureurs de cross country se battaient pour les médailles à Paris, les stars de la descente essayaient de sauver leur mojo pendant la longue pause. Vali Höll s'est montrée déstabilisée par les semaines avant le début des championnats du monde. Elle a perdu le rythme, les championnats d'Europe ne se sont pas déroulés de manière optimale (malgré l'argent) et sa confiance en elle serait un peu entamée. Il s'agissait pourtant pour elle d'écrire l'histoire : peut-elle remporter le titre pour la troisième fois consécutive ? Et chez les hommes : adieu au GOAT et une surprenante épreuve de force française...

