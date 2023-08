Championnats du monde de Downhill à Fort William : Show dans les Highlands

01 Femmes

Elle était la grande favorite secrète : La reine du downhill et maman Rachel Atherton, qui a fêté un retour aussi grandiose avec sa victoire à Lenzerheide - son 40e triomphe en Coupe du monde à 36 ans. Dans son pays, tout lui était désormais permis. Mais Rachel s'est déboîté l'épaule à l'entraînement (comme en 2017), même sans chute. Avec Nina Hoffmann, elle l'a remise en place. (L'Allemande est d'ailleurs également tombée à l'entraînement - puis en finale après des temps intermédiaires extrêmement bons).

Rachel Atherton © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

C'est un miracle que Rachel ait pu prendre le départ deux jours plus tard. Elle n'a cependant pas pu rouler à plein régime à cause de la douleur et a finalement terminé à une excellente huitième place. Mais grande surprise à ce moment-là : un trio de Britanniques en tête.

Tahnée Seagrave a également couru sous l'effet de la douleur et du gonflement de son bras. Elle a terminé deuxième des qualifications, mais s'est accrochée à la barrière de sécurité à l'arrivée et a chuté brutalement. La manière dont elle a pu tenir les 5 minutes de course reste un mystère - et ce avec un temps de pointe. Elle s'est finalement classée sixième !

Tahnee Seagrave © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Elle est précédée par la championne locale Phoebe Gale, âgée de 19 ans seulement, et par une autre Écossaise, Louis Ferguson (5e et 4e). Louis vit toutefois désormais à Queenstown, en Nouvelle-Zélande. Pourquoi cela mérite-t-il d'être mentionné ? Parce que la veille, chez les juniors filles, les trois descendeuses qui sont montées sur le podium étaient toutes néo-zélandaises - un front de la relève Down Under Downhill...

Une classe à part

Seule Marine Cabirou a réussi à battre le trio britannique. Avec 7 secondes d'avance, elle a pulvérisé le temps de la Hot Seat. C'est réjouissant de voir que la jeune femme de 26 ans est de retour au sommet après sa fracture de la vertèbre.

Valentina Holl, Camille Balanche, Marine Cabirou © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Puis est arrivée Camille Balanche, la première Suissesse à avoir remporté un titre de championne du monde de DH. Elle voulait absolument réitérer sa victoire de Leogang en 2020 et s'est hissée à la première place de manière super contrôlée, super souveraine et super rapide. Une course absolument digne de la victoire - s'il n'y avait pas eu Vali Höll en tant que tenante du titre. Et en tant que récidiviste...

Après la course, Vali a dit qu'elle était fatiguée et sans énergie. Rien de tout cela n'était visible sur le parcours. La descendeuse de Saalbach a été la seule à passer sous la barre des 5 minutes et a remporté le titre de championne du monde pour la deuxième année consécutive !

Valentina Holl © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

02 HOMMES

La question du parcours

Loïc Bruni, Andi Kolb, Bernard Kerr - voilà le top 3 après la manche de qualification. Pour Loïc en particulier, qui n'entretient pas une relation amoureuse avec Fort William, ce résultat était important pour gagner en confiance. Fort William - l'une des pistes les plus dures du circuit de DH - a été retravaillée pour les championnats du monde et apporte désormais encore plus de vitesse. Et donc aussi de nouveaux dangers, selon Loïc, surtout dans les approches gravillonnées. Andi Kolb a même souhaité qu'il pleuve pour que le sol puisse se consolider. "Un peu de pluie", a-t-il ajouté. ....

Loic Bruni © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Il devait y avoir un peu trop de pluie. Le ciel a ouvert ses portes juste à temps pour la course élite hommes et a transformé la piste en une bataille de flaques d'eau et de boue, surtout dans la partie forestière.

Avantage à domicile : la pluie

Le jeune espoir britannique Jordan Williams s'est écrasé sur le sol mou de la forêt. Et il ne devait pas être le dernier. (Son rival junior de toujours, Jackson Goldstone, a d'ailleurs dû annuler sa participation à l'avance suite à une opération de l'appendicite). Les conditions glissantes ont mis à genoux - ou sur le guidon - les riders du top 10 les uns après les autres : Bernard Kerr, Thibaut Daprela, Finn Iles...

Laurie Greenland © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Seul Charlie Hatton a traversé les flaques d'eau de manière super lisse et s'est hissé sur le Hot Seat. Le home crowd l'a déjà fêté là - sans se douter que ce jeune homme de 25 ans allait devenir le golden boy de Fort Bill... Charlie est originaire du Gloucestershire, à la frontière galloise, un peu au nord de Bristol - la patrie de Laurie Greenland. Et c'est justement ce dernier qui s'est montré à nouveau dangereux pour lui, se classant juste derrière lui. Laurie a finalement décroché le bronze.

Andreas Kolb, Charlie Hatton, Laurie Greenland © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Et qu'en était-il de celui qui avait souhaité "un peu de pluie" ? Andi Kolb était en tête dans la partie supérieure, mais il a dû lever le pied dans la forêt et a perdu de précieux dixièmes. Il a splitté le duo britannique et s'est classé deuxième. Loïc a réalisé une course sûre, mais qui n'a suffi que pour la 4e place. Le recordman du monde sait ce que cela fait de remporter l'or devant son public. C'était une victoire très émotionnelle pour Charlie Hatton.