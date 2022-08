La descente de rêve du Mont-Sainte-Anne !

Finn Iles mit Style zum Heimsieg © Bartek Wolinski@Wolisphoto

Voici les conditions

Le Mont-Sainte-Anne a toujours été ma Coupe du monde préférée - depuis mes premiers championnats du monde en 1998. Pour moi, cette piste est la définition même de la descente . Rapide, dure, rugueuse, technique, un défi pour l'homme et la machine, comme aucune autre piste au monde.

Après une pause de trois ans, les spectateurs sont venus en masse, comme on ne les avait jamais vus auparavant, et ont célébré notre sport bien-aimé avec la meilleure des humeurs - et ont été récompensés par une victoire à domicile - et par le soleil.

Vali Höll auf MSA-Siegeskurs © Barteck Wolinski@wolisphoto

Voici comment s'est déroulée la course des femmes

Incroyable : on ne va pas parler pas français sur le podium ! Vali Höll est devant Nina Hoffmann devant Eleonora Farina devant Jess Blewitt devant Monika Hrastnik . Cependant, les deux stars francophones - Camille Balanche et Myriam Nicole - ont été les malchanceuses du Québec.

Camille ist noch immer Nummer 1... © Bartek Woliński/@wolisphoto

Devant Vali, Camille a maintenant 119 points d'avance. Vali est passée devant Myriam Nicole à MSA parce que Myriam, qui avait vraiment un bon temps, a crevé... Si Camille parvient d'une manière ou d'une autre à prendre le départ à Val di Sole, ses chances de remporter le classement général sont toujours là. Elle n'a pas besoin de gagner pour cela, mais elle doit descendre assez décemment.

Happy People: Laurie Greenland und Finn Iles © Bartek Woliński/@wolisphoto

Voici comment s'est déroulée la course des hommes

Le scénario de l'année : Finn Iles a 22 ans, est double champion canadien, a terminé 2e à Lenzerheide et ne souhaite rien d'autre que de gagner sa première course élite au Mont-Sainte-Anne devant son public. Et il l'a fait. Il l'a fait ! Et il l'a fait avec une rupture de la chaîne. Une course incroyable, une histoire incroyable.

Ce qui s'est passé avant : les Britanniques ! Bernhard Kerr a terminé deuxième à Snowshoe la semaine dernière et Laurie Greenland a été en tête à Mont-Sainte-Anne pendant longtemps, très longtemps, vraiment très longtemps. Kerr a terminé 6e et Laurie ? a laissé Aaron Gwin 6 secondes derrière elle (4e), Troy Brosnan (3e) et... exactement : aussi Monsieur Imbattable Amaury Pierron . Ce dernier a chuté à mi-parcours et a terminé 26e.

Jackson Goldstone bereit für Mont-Sainte-Anne © Bartek Wolinksi/Red Bull Content Pool

Comment 🥳 était-ce ?

Finn est le premier Canadien à gagner après Stevie Smith , que nous avons tous porté dans notre cœur hier. Et chez les juniors, c'est également un Canadien qui gagne : Jackson Goldstone - e t ce avec un temps qui lui aurait valu la troisième place chez les élites. Incroyable !

Der aufgefrischte Kurs in MSA ist immer noch brutal steil – und länger © Bartek Woliński/@wolisphoto

Le malchanceux du jour

Certainement Camille (voir ci-dessus) et aussi Myriam (voir ci-dessus). Mais aussi Greg Minaar, qui a fait une qualification extrêmement bonne, qui avait vraiment un bon temps et qui a ensuite embrassé un arbre. Mais il a pu continuer à rouler. Et Amaury... pas seulement à cause du crash. Avec une 25e place, il aurait pu s'assurer le classement général de la Coupe du monde avant la fin. Il a fini 26e...

Finn in den Fussstapfen der Legende Stevie Smith © Bartek Woliński/@wolisphoto

Ce qui va se passer maintenant

Les Français ont vécu un véritable désastre à Mont-Sainte-Anne en guise de répétition générale avant les championnats du monde à domicile aux Gets. Nous savons ce que signifie une répétition générale ratée. Grosse panique en France !