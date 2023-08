Championnat du Monde XC en Écosse : Voici les prétendant(e)s à l'or !

Lars Forster – Way to the Top Le suisse Lars Forster était en route pour le titre de la Coupe du monde XCO quand un accident a soudainement tout changé.

Lars Forster Lars Forster est champion d’Europe, vainqueur de la coupe du monde et surtout du légendaire Absa Cape Epic Challenge, l’une des courses de VTT les plus exigeantes au monde.

Ce sera une finale palpitante pour les championnats du monde de VTT 2023. Les épreuves de cross-country auront lieu le 12 août dans la vallée de Tweed, au sud d'Édimbourg, et les athlètes devront affronter un parcours qui les fera littéralement voler. Des sentiers naturels se mêleront à des éléments construits, avec notamment de nombreux sauts et descentes. Cette proportion élevée de sauts peut être intimidante pour certains.

Ce sera une finale palpitante pour les championnats du monde de VTT 2023. Les épreuves de cross-country auront lieu le 12 août dans la vallée de Tweed, au sud d'Édimbourg, et les athlètes devront affronter un parcours qui les fera littéralement voler. Des sentiers naturels se mêleront à des éléments construits, avec notamment de nombreux sauts et descentes. Cette proportion élevée de sauts peut être intimidante pour certains.

Ce sera une finale palpitante pour les championnats du monde de VTT 2023. Les épreuves de cross-country auront lieu le 12 août dans la vallée de Tweed, au sud d'Édimbourg, et les athlètes devront affronter un parcours qui les fera littéralement voler. Des sentiers naturels se mêleront à des éléments construits, avec notamment de nombreux sauts et descentes. Cette proportion élevée de sauts peut être intimidante pour certains.

Notre experte Nathalie Schneitter souhaite regagner son titre de championne du monde de VTT électrique en Écosse (elle a remporté le bronze en 2022) et a recueilli les impressions de ses anciennes coéquipières du XC. Les préparatifs des athlètes ont été plutôt diversifiés : certains ont suivi un entraînement en altitude, d'autres ont opté pour un entraînement sous la chaleur, et d'autres encore se sont préparés sous la pluie.

Notre experte Nathalie Schneitter souhaite regagner son titre de championne du monde de VTT électrique en Écosse (elle a remporté le bronze en 2022) et a recueilli les impressions de ses anciennes coéquipières du XC. Les préparatifs des athlètes ont été plutôt diversifiés : certains ont suivi un entraînement en altitude, d'autres ont opté pour un entraînement sous la chaleur, et d'autres encore se sont préparés sous la pluie.

Notre experte Nathalie Schneitter souhaite regagner son titre de championne du monde de VTT électrique en Écosse (elle a remporté le bronze en 2022) et a recueilli les impressions de ses anciennes coéquipières du XC. Les préparatifs des athlètes ont été plutôt diversifiés : certains ont suivi un entraînement en altitude, d'autres ont opté pour un entraînement sous la chaleur, et d'autres encore se sont préparés sous la pluie.

. Elle vient également de remporter le championnat national néerlandais. Elle est physiquement et mentalement très forte, et ses wheelies en montée sans les mains sont déjà légendaires. Avec les deux mains sur le guidon, le chemin vers l'or ne pourra que passer par elle.

, Leogang et

En général, il faut toujours compter sur Pauline lors des championnats. Mais cette année, elle est difficile à évaluer, il semble qu'elle rencontre quelques difficultés. Elle a fait des chutes à plusieurs reprises, notamment à Val di Sole, et a décidé de ne pas participer aux championnats de France pour se reposer. Avec son équipe Ineos Grenadiers, elle s'est préparée en altitude à Andorre pendant que son ami Dylan van Baarle courait le Tour de France.

En général, il faut toujours compter sur Pauline lors des championnats. Mais cette année, elle est difficile à évaluer, il semble qu'elle rencontre quelques difficultés. Elle a fait des chutes à plusieurs reprises, notamment à Val di Sole, et a décidé de ne pas participer aux championnats de France pour se reposer. Avec son équipe Ineos Grenadiers, elle s'est préparée en altitude à Andorre pendant que son ami Dylan van Baarle courait le Tour de France.

En général, il faut toujours compter sur Pauline lors des championnats. Mais cette année, elle est difficile à évaluer, il semble qu'elle rencontre quelques difficultés. Elle a fait des chutes à plusieurs reprises, notamment à Val di Sole, et a décidé de ne pas participer aux championnats de France pour se reposer. Avec son équipe Ineos Grenadiers, elle s'est préparée en altitude à Andorre pendant que son ami Dylan van Baarle courait le Tour de France.

Pauline Ferrand Prevot on the up

En l'absence de Pauline, Loana a conservé son titre de championne de France. Elle a également été lauréate à Lenzerheide. Elle a été très régulière cette saison et semble prête pour l'Écosse.

En l'absence de Pauline, Loana a conservé son titre de championne de France. Elle a également été lauréate à Lenzerheide. Elle a été très régulière cette saison et semble prête pour l'Écosse.

En l'absence de Pauline, Loana a conservé son titre de championne de France. Elle a également été lauréate à Lenzerheide. Elle a été très régulière cette saison et semble prête pour l'Écosse.

s'est préparée chez elle et a remporté deux victoires aux championnats britanniques, à la fois en cross-country et en short track, et bien sûr, sous la pluie. Elle est déjà bien acclimatée et sa motivation est certainement à son comble

n (avec des résultats mitigés) et a ensuite remporté le championnat suisse à Crans-Montana, sur le terrain du championnat du monde de 2025. Pour sa préparation, son équipe est allée s'entraîner sous la chaleur de la Toscane. Espérons que le climat plus froid du nord ne lui réserve pas de mauvaise surprise...

Alessandra a eu une saison chargée. À 27 ans, elle a participé à plusieurs courses de Coupe du Monde et d'

Le secret derrière l'équipe XC la plus performante

La vice-championne du monde en titre appréciera probablement le parcours dans le sud d'Édimbourg. Techniquement douée et à l'aise dans les airs, Jolanda sait bien gérer ce type de terrain. La championne du monde de 2017 pourrait une fois de plus montrer tout son talent lors de cet événement majeur.

La vice-championne du monde en titre appréciera probablement le parcours dans le sud d'Édimbourg. Techniquement douée et à l'aise dans les airs, Jolanda sait bien gérer ce type de terrain. La championne du monde de 2017 pourrait une fois de plus montrer tout son talent lors de cet événement majeur.

La vice-championne du monde en titre appréciera probablement le parcours dans le sud d'Édimbourg. Techniquement douée et à l'aise dans les airs, Jolanda sait bien gérer ce type de terrain. La championne du monde de 2017 pourrait une fois de plus montrer tout son talent lors de cet événement majeur.

Laura apprécie également les descentes exigeantes. Sa performance à l'Ötztalerin s'est améliorée ces derniers temps : 18-12-3-4, tels ont été ses résultats lors des quatre courses de Coupe du Monde. Elle n'a pas pu participer aux championnats autrichiens en raison d'une maladie, mais elle est d'autant plus motivée pour les championnats du monde. Elle s'entraîne assidûment avec son frère et elle donnera certainement tout ce qu'elle a.

Laura apprécie également les descentes exigeantes. Sa performance à l'Ötztalerin s'est améliorée ces derniers temps : 18-12-3-4, tels ont été ses résultats lors des quatre courses de Coupe du Monde. Elle n'a pas pu participer aux championnats autrichiens en raison d'une maladie, mais elle est d'autant plus motivée pour les championnats du monde. Elle s'entraîne assidûment avec son frère et elle donnera certainement tout ce qu'elle a.

Laura apprécie également les descentes exigeantes. Sa performance à l'Ötztalerin s'est améliorée ces derniers temps : 18-12-3-4, tels ont été ses résultats lors des quatre courses de Coupe du Monde. Elle n'a pas pu participer aux championnats autrichiens en raison d'une maladie, mais elle est d'autant plus motivée pour les championnats du monde. Elle s'entraîne assidûment avec son frère et elle donnera certainement tout ce qu'elle a.