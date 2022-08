La course la plus dure de la saison ! Coupe du monde de MTB à Snowshoe

Valero-Serrano était à l'aise dans les conditions humides. © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Voici comment étaient les conditions

Du brouillard, de la pluie, de la boue - c'est ainsi que Snowshoe a accueilli cette année les VTTistes. En raison de la boue, le parcours de shorttrack a dû être adapté dès le vendredi - il ne s'agissait pas d'un événement de hike n bike, mais d'un spectacle de VTT. Les chutes n'ont pas été rares, notamment celle de Nino Schurter, qui s'est blessé à l'épaule (alerte spoiler, Rebecca McConnell et Alessandra Keller : elle a pris sa revanche en XCO !).

Un week-end de congé forcé pour Schurter © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Le samedi, le soleil brillait pour la descente, mais le dimanche, les conditions étaient à nouveau exécrables pour le cross-country : la pluie tombait sans discontinuer, la boue transformait le parcours en une véritable patinoire et recouvrait les coureurs d'une épaisse couche. C'était tout simplement de la folie !

Une victoire bien méritée pour Keller © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Le déroulement de la course des femmes :

Alessandra Keller ! Elle était une coureuse U23 si constante (et championne du monde U23 en 2018) mais a eu beaucoup de malchance ces dernières années : double fracture du poignet, ligament croisé, ménisque.... Aujourd'hui, elle a triomphé de manière absolument méritée à Snowshoe et a obtenu sa première victoire en Coupe du monde. Elle s'attendait à un bain de boue et l'a transformé en un festival de boue pour elle dans un duel acharné avec Jenny Rissveds (qui a chuté dans l'avant-dernier tour à cause d'une glissade (au sens propre du terme)). Jenny Rissveds a assuré une véritable performance en descente sur ce parcours exigeant - mais Alessandra s'est montrée super régulière sur les 7 tours.

Keller s'est rapprochée de Jenny Rissveds © Bartek Wolinski/@wolisphoto

À la troisième place finit Anne Terpstra (qui est également en tête du classement général de la Coupe du monde) et à la quatrième place, la jeune et forte Tyrolienne Mona Mitterwallner . En cinquième position arrive Jolanda Neff ! Pourtant un peu malade, elle est absolument satisfaite de son classement. Elle aime ces conditions et a déclaré ensuite qu'elle avait fait le maximum.

La surprise vient également

...de la victoire de Noelle Buri dans la course des femmes de moins de 23 ans. C'est la première victoire de l'Emmentaloise. (Sa sœur Fabienne, de deux ans son aînée, est par ailleurs coureuse sur route et sur piste).

Le peloton est resté serré malgré les conditions © Bartek Wolinski/@wolisphoto

La course des hommes

On ne savait pas vraiment qui allait franchir la ligne d'arrivée. Le visage, la tenue, les bras, les jambes - tout était de couleur boue. MAIS nous, les Suisses, avons définitivement reconnu l'un d'entre eux et nous nous sommes super bien réjouis : Lars Forster , qui, comme Jolanda, aime ces conditions et Snowshoe. Il est passé de la place 48 à 7, c'était une remontée super forte.

Saisir l'instant ! © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Mais devant, il y avait encore 6 autres hommes, notamment l'Espagnol David Valero , qui a remporté sa première course de Coupe du monde. Le peloton s'est longtemps serré les coudes et la bataille entre Titouan Carod (deuxième) et Luca Braidot a été passionnante. Le vainqueur du short-track Christopher Blevins a terminé quatrième (malgré une crevaison). Et le numéro 5, le chouchou Filippo Colombo !

Une autre surprise particulière

Vital Albin et Mathias Flückiger n'étaient pas au départ (voir ci-dessous) et Nino Schurter non plus (voir ci-dessus). Et pourtant, sans leurs leaders, la performance de l'équipe suisse a été grandiose : Colombo finit à la 5e place, Lars à la 7e, Thomas Litscher à la 11e (il fait une si super saison - l'ancien miraculé est incroyablement constant cette année) et Marcel Guerrini à la 15e.

Qui n'était pas là et pourquoi ?

Loana Lecomte : Elle pourrait viser le classement général de la Coupe du monde, mais au lieu de cela, Loana fait l'impasse sur trois courses de Coupe du monde de la saison : Andorre, Snowshoe et Mont Sainte Anne. Sa priorité : les championnats du monde à domicile ! Et c'est la même chose pour Pauline Ferrand Prevot : Après avoir fait l'impasse sur Leogang, elle s'attaque maintenant à l'Amérique du Nord. Oui, Les Gets exige beaucoup d'attention de la part des Françaises. Pauline s'entraîne actuellement en altitude. Où cela se passe-t-il ? Dans les Alpes françaises...

In Andorra fuhr Laura Stigger noch auf Rang 4 © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Laura Stigger est absente pour cause de maladie. Tout comme Linda Indergand , qui est tombée malade après Andorre et qui s'entraîne à la maison au lieu de participer. Quant à Sina Frei, elle a déjà fait l'impasse sur Andorre pour cause de maladie. Pour se remettre en forme, elle se prépare à la finale de la saison en s'entraînant en altitude en Engadine.

Surprise Ramona Forchini n'avait jamais prévu de s'envoler pour les Etats-Unis - et sa performance lors des dernières courses n'y change rien. Nicole Koller , quant à elle, est de retour à l'entraînement après avoir été touché par le Covid, mais Snowshoe est arrivé trop tôt pour qu'elle puisse déjà reprendre la compétition.

Chez les hommes, Jordan Sarrou essaie également de programmer sa remise en forme pour les championnats du monde à domicile en France, mais il sera au départ au Canada.

Il se passe beaucoup de choses chez Mathias Flückiger . La bataille avec Nino à Lenzerheide, puis la victoire en short-track à Andorre et directement l'annulation de la course de cross-country. Finalement, il a attrapé le Covid. Il a du donc également renoncer à l'Amérique du Nord. Vital Albin , quant à lui, s'est rendu à Snowshoe - seulement pour tomber malade sur place et rentrer chez lui avant le coup d'envoi - de retour en Suisse, il a constaté qu'il était effectivement lui aussi atteint du Covid...

ET entre les deux courses nord-américaines, il y a aussi le très prestigieux événement du Commonwealth et c'est à celui-ci que la toute nouvelle championne britannique Annie Last , la championne du monde en titre Evie Richards et aussi le vainqueur du shorttrack d'Albstadt Sam Gaze ont donné leur préférence.