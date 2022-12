« (Un)credited » : un éclairage sur le milieu de la danse au Nigéria

Des danseurs et des artistes qui inspirent

Tout commence à Lagos — tourné sur place, « (Un)credited » apporte un éclairage sur la puissance et l’importance de la culture de la danse au Nigéria ; il ne s’en tient pas là : le film témoigne également du cheminement de ces pas de danse, comment ils ont fait le tour du monde !

Dans le documentaire, vous pourrez découvrir tous les danseurs qui ont participé au Red Bull Dance Your Style 2019. « (Un)credited » sera disponible à partir du 6 décembre 2022, alors n’hésitez pas à glaner à l’avance toutes les informations nécessaires pour vous préparer.

La chorégraphe et danseuse Kaffy.

Kafayat Oluwatoyin Shafau, alias « Kaffy » est une autre danseuse très respectée au Nigéria. Elle s’est donné pour mission d’amener les danseurs au même niveau que les musiciens pour lesquels ils dansent. Pour elle, ce qui est particulièrement problématique, c’est que les musiciennes et les musiciens accèdent rapidement à une certaine notoriété, tandis que les artistes de danse sont la plupart du temps oubliés. Elle souligne également ce paradoxe : la danse africaine génère un nombre incalculable de vues via les médias sociaux, alors que ceux qui la pratiquent n’en ont quasiment pas conscience.

Dans le documentaire, on peut également découvrir des interviews avec le célèbre artiste afrobeat Davido. Sa chanson « Skelewu » est devenue un des plus gros tubes de danse en Afrique en 2013.

Le film propose ensuite un dialogue avec Hermès. Ce danseur a attiré l’attention sur lui grâce à une démonstration en solo fulgurante dans une des vidéos de Davido. Il vit toujours dans son quartier d’origine. Nous le suivons à travers la ville, à la rencontre de ses collègues qui vivent pour et par la danse.

