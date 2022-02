Val d'Anniviers : les joies de la neige au cœur du Valais

Le Val d’Anniviers est un secret encore bien gardé en marge des grandes stations de ski du Valais. Que ce soit pour faire du ski de randonnée , du freeride ou une sortie en famille, le Val d’Anniviers a de quoi plaire à tous avec son terrain varié. Autrefois, les villages de la vallée étaient des alpages reculés. Ils sont aujourd’hui devenus de véritables stations de sports d’hiver.

01

La route suit l’étroite vallée de la Navisence et monte raide. Si l’on arrive de l’est, du Haut-Valais, il faut tourner à gauche juste après le légendaire bois de Finges et monter vers le sud. Si l’on arrive de l’ouest, du Bas-Valais, il faut tourner à droite juste après Sierre, direction Val d'Anniviers, vers le sud.

Il n’y a qu’une seule route qui relie le Val d'Anniviers et ses 5 domaines skiables à la vallée du Rhône. C’est donc une destination au calme, mais très ensoleillée et toujours très enneigée en hiver. Au sud, le Val d'Anniviers est bordé d’impressionnants sommets de plus de 4 000 m à la limite de la vallée de Zermatt.

Attention : vue exceptionnelle, à ne manquer sous aucun prétexte ! © Ruedi Flück

Il y a 14 ans, Maximilien Drion , alors âgé de 13 ans, déménageait de Belgique en Suisse suite à la décision de son père de vivre ici, dans le Val d'Anniviers.

Aujourd’hui, il aime la montagne et apprécie l’équilibre entre ses études et la pratique professionnelle du ski de randonnée et du trail. Il aime courir sur les sommets, été comme hiver.

Été comme hiver, Maximilien adore la montagne au Val d’Anniviers. © Ruedi Flück

« Cela fait deux ans que je ne suis plus allé à l’université. Comme j’ai les montagnes sur le pas de ma porte, je peux m’entraîner le matin, suivre mes cours en ligne, et m’entraîner encore une fois le soir. J’ai fait tout mon master de management depuis la maison. Je suis vraiment passionné par la montagne et le sport d’endurance. Pour un sportif comme moi, vivre dans lieu comme le Val d'Anniviers, c’est le paradis. Chaque station de ski a des rando-parcs pour le ski de randonnée. »

Le paysage majestueux mérite une photo. © Ruedi Flück

02 Rando-parcs

C’est parti pour une petite excursion avec Maximilien sur le trajet Chandolin-Illhorn . Avec les 736 m de dénivelé, il s’agit d’une randonnée de difficulté intermédiaire. Des rando-parcs existent à Chandolin/St-Luc, Zinal et Grimentz. Les nombreux itinéraires parfaitement balisés, avec des niveaux de difficulté allant de facile à difficile, offrent une variété très appréciée des randonneurs.

Paysage alpin et tradition © Ruedi Flück Le balisage permet de s’orienter facilement dans les rando-parcs. © Ruedi Flück Des circuits de ski de randonnée pour tous les niveaux. © Ruedi Flück Cerise sur le gâteau : le sommet n’est jamais la fin. © Ruedi Flück

Le chemin nous mène à l’Illhorn via l’alpage de Chandolin et le Pas de l'Illsee. Près du Pas de l'Illsee, il y a une courte descente pour un détour vers l’Illsee, puis une dernière petite montée vers le sommet de l’Illhorn. L’Illhorn offre une vue panoramique incroyable sur tout le Valais et les sommets du Val d'Anniviers.

L’Illhorn offre une vue à couper le souffle sur le Valais. © Ruedi Flück

L’Illgraben, frontière symbolique entre le Valais francophone et le Valais germanophone, descend en pente abrupte au nord de l’Illhorn. Depuis l’Illhorn, il y a plusieurs chemins pour redescendre vers Chandolin, selon le niveau d’expérience et d’entraînement du skieur. Pour les moins chevronnés, la plupart des circuits du rando-parc donnent sur les pistes de ski, ce qui permet de rejoindre son point de départ en toute sécurité.

Des conditions de rêve pour la montée... © Ruedi Flück ...et pour la descente en backcountry. © Ruedi Flück

03 Chandolin/St. Luc

L’été, le Val d'Anniviers est baigné de soleil et regorge de myrtilles. Les délicieuses petites baies se dégustent jusqu'en hiver, dans une tarte aux myrtilles, sur une terrasse ensoleillée. À la terrasse de la Cabane Bella-Tola , par exemple, un incontournable qui tient son nom de la Bella Tola, l'un des plus hauts sommets de la région, qui culmine à 3 025 m. Facilement accessible en tire-fesse, le sommet n’est qu’à quelques mètres du terminus du remonte-pente et se trouve sur un circuit du rando-parc qui part du Prilet, à 1 700 m d’altitude.

Le funiculaire de St-Luc est une véritable attraction. © Ruedi Flück

Le charmant centre village de St-Luc comprend aussi un petit musée, une brocante et de nombreux restaurants traditionnels qui font le bonheur des visiteurs en quête de pittoresque. La brocante, bien visible dans un virage à 180° au centre de St-Luc, permet à de nombreux visiteurs de rapporter un joli souvenir du Val d'Anniviers. Si l’on ne veut rien emporter mais seulement regarder, mieux vaut se rendre au musée, en espérant arriver au bon moment pour une visite guidée.

Chandolin abrite le Grand-Hôtel Chandolin , un bâtiment historique qui semble suspendu hors du temps, comme dans un film de Wes Anderson. Outre les autres hébergements, le Ratrac Bar invite les skieurs à une pause bien méritée au pied de la piste reliant l’Illhorn à Chandolin. Cet établissement incontournable ne travaille que des produits locaux et propose régulièrement des animations autour du Ratrac des années 1970.

Le Ratrac Bar est une invitation à la pause. © Ruedi Flück

04 Zinal

Zinal est le plus alpin des 5 domaines skiables, relié à Grimentz par un téléphérique. Zinal est surplombé au sud par le Zinalrothorn, l’un des sommets de plus de 4 000 m les plus difficiles des Alpes. Juste à côté, un autre sommet de plus de 4 000 m, le Bishorn , est plus accessible aux débutants. Il suffit d'un peu d’expérience et d’un guide pour le gravir.

Zinal, le paradis des freeriders. © valdanniviers.ch

Le domaine skiable au-dessus de Zinal offre des conditions idéales, surtout pour les freeriders. Un domaine spécialement balisé est surveillé par le service des pistes, mais pas préparé afin d’offrir un plaisir brut sur la poudreuse. L’important est de se lever tôt pour profiter de la neige fraîche, car tout le monde veut être le premier.

Après une épuisante journée de freeride avec un sacré dénivelé dans les jambes, un bar après-ski idéal attend les skieurs au pied du télécabine de Zinal pour se détendre et visionner les vidéos de leur caméra de casque.

05 Grimentz

Grimentz est un village de montagne typique du Valais avec d’anciens chalets richement décorés dans tout le centre. Le domaine skiable est varié et son funpark attire particulièrement les jeunes. Les kickers et les rails sont entretenus quotidiennement et les spectateurs peuvent s’installer à la BOB (Buvette Orzival Burger) . Pour les petits, on trouve juste à côté un kids park dédié, ainsi qu’un « Big Air Bag » où l’on peut perfectionner ses figures sur un matelas gonflable avant de les tenter dans le vrai snowpark. Pour les compétiteurs de la famille, la chronorace permet de se chronométrer sur un parcours de slalom.

Le snowpark de Grimentz offre de l’action pour tous les niveaux. © valdanniviers.ch

06 Vercorin

Maximilien Drion vit à Vercorin et s’entraîne quotidiennement dans les environs. Son « tour du Val d’Anniviers » part de chez lui. Ce n’est malheureusement pas un circuit officiel et donne du fil à retordre même aux randonneurs expérimentés : de Vercorin, il passe par La Brinta (2 660 m), le Roc d'Orzival (2 853 m), le Bec de Bosson (3 149 m), la Corne de Sorebois (2 896 m), Bella Vouarda (2 621 m), Les Ombrintses (2 771 m), l’Illhorn (2 718 m) avant de rejoindre Chandolin.

Un vrai pro : Maximilien repousse les limites lors de ses randonnées à ski. © Ruedi Flück

Avec ses 55 km et ses 5 200 m de dénivelé, ce circuit est d’une incroyable difficulté, et Maximilien le termine en seulement 7 heures 45 minutes. Pour effectuer ce parcours, il part à 05h00 du matin et arrive pile à l’heure pour prendre le bus de 12h45 qui le ramène à Vercorin.

Mais Vercorin est bien plus qu’un camp de base pour sportifs de l’extrême. 35 km de pistes desservies par 7 remontées mécaniques attendent les amateurs de sports d’hiver, de même qu’un snowpark avec différents modules pour tous les niveaux.

Il y en a pour tous les goûts au Major Park de Vercorin. © valdanniviers.ch

Les amateurs d’insolite peuvent se tourner vers l’offre de l’école de parapente Twistair. Elle propose toute l’année des vols accompagnés au départ du Crêt-du-Midi (2 336 m). Il est aussi possible de suivre des cours de pilotage ou simplement de laisser libre cours à son imagination en regardant les parapentistes flotter comme en apesanteur autour du sommet.

Les parapentes de Twistair sont une invitation au vol. © valdanniviers.ch

Tout est millimétré dans la vie de Maximilien Drion. Chaque mètre de dénivelé est enregistré par une montre GPS et il a un objectif à accomplir chaque jour, mais sans faire grimper son pouls trop subitement. Tout au long de notre randonnée, il savait toujours combien de dénivelé nous avions déjà avalé. Et quand il prend les remontées mécaniques ? Là, sa montre est bien entendu désactivée.

Tout le monde trouve son compte dans le Val d’Anniviers. © Ruedi Flück

Il en va tout autrement pour nos visiteurs du Val d'Anniviers. Leur pouls ne doit grimper que lors des descentes hors piste, des sauts de kicker ou des vols en parapente, tout au plus. Aucun objectif de dénivelé, et le temps passé au soleil en terrasse n’est pas décompté. Les stations sont aussi très bien aménagées pour les familles et proposent des activités adaptées pour que tout le monde y trouve son compte. Le Val d'Anniviers - un paradis d’hiver ensoleillé.